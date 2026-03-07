Śmiertelny wypadek w rafinerii. Jakie szczegóły ujawniło dochodzenie?

Śmiertelny upadek pracownika

Tragiczny wypadek miał miejsce 7 marca, w sobotę rano, na terenie Rafinerii Gdańskiej, zlokalizowanej przy ulicy Elbląskiej w Gdańsku. Zgodnie z informacjami przekazanymi RMF FM przez Mariusza Chrzanowskiego, oficera prasowego gdańskiej policji, ofiarą był pracownik, który wykonywał swoje obowiązki służbowe. Mężczyzna spadł z wysokości, co doprowadziło do natychmiastowego zgonu.

Natychmiast po zdarzeniu podjęto intensywne działania ratunkowe, jednakże obrażenia okazały się śmiertelne. Mimo szybkiej reakcji służb medycznych i wewnętrznych procedur bezpieczeństwa zakładu, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Śmierć pracownika na miejscu wypadku jest potwierdzona przez gdańską policję.

Działania służb na miejscu tragedii

Na miejsce tragicznego zdarzenia natychmiast skierowano szerokie grono funkcjonariuszy i ekspertów. W akcji uczestniczyli policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy odpowiadają za zbieranie dowodów, a także technik kryminalistyki, którego zadaniem jest zabezpieczanie wszelkich śladów. Obecny był również prokurator, nadzorujący przebieg czynności, oraz biegły z zakresu medycyny sądowej, odpowiedzialny za wstępne ustalenia dotyczące przyczyny śmierci.

Służby przeprowadziły na miejscu wypadku Rafinerii Gdańskiej szczegółowe oględziny terenu oraz zabezpieczyły wszelkie potencjalne ślady, które mogłyby pomóc w ustaleniu przyczyn zdarzenia. Wykonano również obszerną dokumentację fotograficzną, która stanowi istotny element postępowania. Działania te trwały kilka godzin, a cały teren objęty wypadkiem został odpowiednio zabezpieczony do czasu zakończenia wszystkich niezbędnych czynności.

Stanowisko Rafinerii Gdańskiej

Rafineria Gdańska, w oficjalnym oświadczeniu, potwierdziła fakt tragicznego wypadku i przekazała informację o podjętych działaniach ratunkowych. Spółka wyraziła ubolewanie, że mimo natychmiastowej reakcji, nie udało się uratować życia pracownika. W związku ze zdarzeniem powołano specjalny zespół powypadkowy, który ściśle współpracuje z organami państwowymi odpowiedzialnymi za wyjaśnienie okoliczności.

Przedstawiciele Rafinerii Gdańskiej poinformowali również, że szczegóły zdarzenia nie będą ujawniane publicznie na obecnym etapie. Decyzja ta jest podyktowana trwającym postępowaniem, które ma na celu kompleksowe wyjaśnienie wszystkich aspektów wypadku. Spółka podkreśla pełną transparentność działań wobec służb prowadzących śledztwo.

Co wyjaśni trwające śledztwo?

Zarząd Rafinerii Gdańskiej przekazał rodzinie i bliskim zmarłego pracownika wyrazy głębokiego współczucia w obliczu tej niezmiernie trudnej sytuacji. Jest to standardowa procedura w przypadku takich tragicznych wydarzeń, podkreślająca wsparcie dla bliskich ofiary. Firma deklaruje również pełną współpracę z organami ścigania w celu jak najszybszego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Obecnie śledczy skupiają się na ustaleniu przyczyn tragicznego wypadku w Rafinerii Gdańskiej. Badane są różne hipotezy, w tym potencjalne zaniedbania ze strony firmy lub osób odpowiedzialnych, możliwość błędu ludzkiego ze strony pracownika lub innej osoby, a także nieszczęśliwy splot okoliczności. Pełne wyjaśnienie sprawy będzie wymagało analizy zebranych dowodów i zeznań świadków.

