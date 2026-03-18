Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Co wydarzyło się na gospodarstwie?

Tragiczne zdarzenie w Baszkowie

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 17 marca, na terenie jednego z gospodarstw w miejscowości Baszków, położonej w powiecie krotoszyńskim w Wielkopolsce. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie około godziny 13:00, natychmiast kierując na miejsce zespół karetki pogotowia, jednostki policji oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, na pomoc dla poszkodowanego było już za późno. 71-letni rolnik zmarł na miejscu w wyniku rozległych obrażeń, jakich doznał podczas wykonywania prac gospodarskich.

Jak doszło do wypadku rolniczego?

Z wstępnych ustaleń odpowiednich służb wynika, że do tragicznego zdarzenia doszło podczas przygotowywania sprzętu do zaplanowanych prac polowych. Mężczyzna został wciągnięty przez wał odbioru mocy (WOM), znajdujący się pomiędzy ciągnikiem rolniczym a rozrzutnikiem obornika.

Siła działania maszyny rolniczej była ogromna, a obrażenia odniesione przez rolnika okazały się śmiertelne. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku nie są jeszcze w pełni znane i są przedmiotem szczegółowego dochodzenia prowadzonego przez służby śledcze.

Ostrzeżenie policji dla rolników

W związku z tym tragicznym wydarzeniem, lokalna policja ponownie apeluje do rolników o zachowanie najwyższej ostrożności podczas wszelkich prac gospodarskich, zwłaszcza tych związanych z obsługą i konserwacją maszyn rolniczych. Funkcjonariusze podkreślają, że urządzenia takie jak ciągniki i wały odbioru mocy są szczególnie niebezpieczne.

Policjanci przypominają, że obsługa maszyn wymaga pełnej koncentracji i bezwzględnego przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa pracy. Nawet chwilowa nieuwaga, pośpiech w wykonywaniu zadań czy rutynowe podejście do czynności mogą doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach tragedii na terenie gospodarstwa. Ważne jest rozważne działanie i unikanie zbędnego ryzyka.

Kto prowadzi śledztwo?

Sprawą tragicznego wypadku rolniczego w Baszkowie zajmują się obecnie odpowiednie służby, które mają za zadanie dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Celem dochodzenia jest ustalenie, w jaki sposób doszło do śmierci 71-letniego mieszkańca.

Informacje o wypadku zostały pierwotnie podane przez "Tygodnik Rolniczy", który jako pierwszy poinformował o zdarzeniu. Służby podkreślają, że każdy wypadek na roli stanowi przypomnienie o konieczności stałego podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.