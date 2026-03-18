Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Co wydarzyło się na gospodarstwie?

Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-18 14:16

Śmiertelny wypadek rolniczy w Baszkowie wstrząsnął Wielkopolską. 71-letni mężczyzna zginął podczas przygotowań do prac polowych, wciągnięty przez wał odbioru mocy (WOM). Tragedia miała miejsce we wtorek, 17 marca. Służby badają dokładne okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do śmierci rolnika w powiecie krotoszyńskim. To przestroga przed niebezpieczeństwem maszyn rolniczych.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Główne elementy zdjęcia to rozmyty, wiejski krajobraz oświetlony zachodzącym słońcem. Po lewej stronie widać ciemną, niewyraźną konstrukcję, przypuszczalnie fragment budynku, z jasnym okrągłym kształtem w górnej części, być może odbiciem światła. Prawa część kadru zdominowana jest przez rozległe pola, gdzie na pierwszym planie znajduje się zielone pole z rozproszonymi, jasnymi okrągłymi kształtami (bokeh), a za nim ciemniejsze, brązowe pole. Na horyzoncie widoczne są niewyraźne zarysy drzew lub wzniesień, a nad nimi jaśniejące, rozmyte słońce, dominujące w centrum góry kadru, zlewające się z jasnym, błękitno-białym niebem.

Tragiczne zdarzenie w Baszkowie

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 17 marca, na terenie jednego z gospodarstw w miejscowości Baszków, położonej w powiecie krotoszyńskim w Wielkopolsce. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie około godziny 13:00, natychmiast kierując na miejsce zespół karetki pogotowia, jednostki policji oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, na pomoc dla poszkodowanego było już za późno. 71-letni rolnik zmarł na miejscu w wyniku rozległych obrażeń, jakich doznał podczas wykonywania prac gospodarskich.

Jak doszło do wypadku rolniczego?

Z wstępnych ustaleń odpowiednich służb wynika, że do tragicznego zdarzenia doszło podczas przygotowywania sprzętu do zaplanowanych prac polowych. Mężczyzna został wciągnięty przez wał odbioru mocy (WOM), znajdujący się pomiędzy ciągnikiem rolniczym a rozrzutnikiem obornika.

Siła działania maszyny rolniczej była ogromna, a obrażenia odniesione przez rolnika okazały się śmiertelne. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku nie są jeszcze w pełni znane i są przedmiotem szczegółowego dochodzenia prowadzonego przez służby śledcze.

Ostrzeżenie policji dla rolników

W związku z tym tragicznym wydarzeniem, lokalna policja ponownie apeluje do rolników o zachowanie najwyższej ostrożności podczas wszelkich prac gospodarskich, zwłaszcza tych związanych z obsługą i konserwacją maszyn rolniczych. Funkcjonariusze podkreślają, że urządzenia takie jak ciągniki i wały odbioru mocy są szczególnie niebezpieczne.

Policjanci przypominają, że obsługa maszyn wymaga pełnej koncentracji i bezwzględnego przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa pracy. Nawet chwilowa nieuwaga, pośpiech w wykonywaniu zadań czy rutynowe podejście do czynności mogą doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach tragedii na terenie gospodarstwa. Ważne jest rozważne działanie i unikanie zbędnego ryzyka.

Kto prowadzi śledztwo?

Sprawą tragicznego wypadku rolniczego w Baszkowie zajmują się obecnie odpowiednie służby, które mają za zadanie dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Celem dochodzenia jest ustalenie, w jaki sposób doszło do śmierci 71-letniego mieszkańca.

Informacje o wypadku zostały pierwotnie podane przez "Tygodnik Rolniczy", który jako pierwszy poinformował o zdarzeniu. Służby podkreślają, że każdy wypadek na roli stanowi przypomnienie o konieczności stałego podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.