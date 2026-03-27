Sopot najdroższym miastem. Czy to koniec marzeń o własnym M nad Bałtykiem?

Sopot liderem cen

Polski rynek nieruchomości od lat przypomina dwubiegunowy świat, gdzie luksus spotyka się z przeciętną, a marzenia o własnym kącie zderzają się z brutalną rzeczywistością. Najnowsza analiza portalu GetHome.pl, bazująca na obszernych danych Głównego Urzędu Statystycznego z Rejestrów Cen Nieruchomości za 2024 rok, jedynie potwierdza ten trend. Badanie objęło niemal wszystkie zakątki kraju, od najmniejszych powiatów po największe metropolie, a wnioski są nad wyraz jednoznaczne: różnice w cenach mieszkań są wręcz kolosalne.

Absolutnym triumfatorem, a jednocześnie symbolem zawrotnych cen, okazał się Sopot. To urokliwe nadmorskie miasto z łatwością deklasuje Warszawę i inne aglomeracje, jawiąc się jako synonim luksusu, na który stać nielicznych. Średni koszt metra kwadratowego w Sopocie, który oscyluje wokół oszałamiających 19 849 złotych, to kwota, która dla wielu Polaków pozostaje w sferze nierealnych marzeń. Kontrast jest tym bardziej uderzający, gdy porównamy go z cenami w najtańszych regionach.

Ile kosztuje metr kwadratowy w Trójmieście?

Dane statystyczne wyraźnie wskazują, że całe Trójmiasto, a więc Sopot, Gdańsk i Gdynia, nie schodzi z podium najdroższych lokalizacji w kraju, mocno oddziałując na średnią krajową. To właśnie Pomorze, ze swoimi nadmorskimi atutami i rozwiniętą infrastrukturą, przyciąga zarówno stałych mieszkańców, jak i inwestorów, co naturalnie winduje ceny w górę. Sopot niezmiennie prowadzi z ceną blisko 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy, co czyni go prawdziwą perłą, dostępną dla wybranych.

Gdańsk, z ceną 12 301 zł/m², oraz Gdynia, z wartością 11 770 zł/m², również plasują się w ścisłej czołówce, potwierdzając, że zakup własnego M w tym regionie wymaga naprawdę zasobnego portfela. Co ciekawe, na liście najdroższych miast Sopot zostawia w tyle nawet stolicę, Warszawę (15 850 zł), a także Kraków (13 738 zł) i Wrocław (11 913 zł). Wydaje się, że bliskość Bałtyku i niepowtarzalny klimat są dla wielu warte każdej ceny, choć nie każdy może sobie na nie pozwolić.

Dlaczego różnice są tak ogromne?

Przyczyny tak drastycznych różnic cenowych, z pięciokrotną przewagą Sopotu nad Bytomiem, są złożone i dobrze znane. Eksperci zgodnie podkreślają, że kluczową rolę odgrywa tu przede wszystkim poziom rozwoju poszczególnych miast, ich ogólna atrakcyjność, a także niezmiennie wysoki popyt. Nadmorskie kurorty, takie jak Sopot, działają jak magnes na turystów i inwestorów, co przekłada się na ciągły wzrost wartości nieruchomości, napędzając spiralę cenową.

Co ważne, analiza obejmowała zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny, co daje kompleksowy obraz sytuacji. W przypadku nowych mieszkań uwzględniono jedynie te transakcje, gdzie własność została już formalnie przeniesiona – co często oznacza, że ceny były ustalane nawet kilka lat wstecz. To pokazuje, jak długotrwałe trendy wpływają na obecne wyceny i jak dynamicznie zmienia się mapa cenowa Polski, gdzie każdy region ma swoją specyfikę i wyzwania.

Gdzie w Polsce kupisz taniej?

Dla tych, którzy z rozrzewnieniem patrzą na ceny mieszkań w Trójmieście, w Polsce wciąż istnieją oazy cenowej przystępności, choć często oddalone od turystycznych szlaków. Znacznie niższe koszty zakupu nieruchomości dominują głównie w miastach południowej Polski, które, choć pozbawione nadmorskich atutów, oferują stabilność i realne szanse na własne cztery kąty. W Bytomiu, gdzie metr kwadratowy kosztuje zaledwie 4 032 złote, różnica jest wręcz szokująca, obrazując skalę rynkowych dysproporcji.

Również Jastrzębie-Zdrój (4 435 zł/m²) czy Wałbrzych (4 671 zł/m²) plasują się w czołówce najtańszych miast, oferując nadzieję na dostępność nieruchomości. W zestawieniu pojawia się także Grudziądz, gdzie średnia cena wynosi 5 070 zł za metr kwadratowy. Eksperci z GetHome.pl zaznaczają jednak, że prawdziwe okazje czekają poza dużymi ośrodkami, w mniej zurbanizowanych powiatach, choć tam rynek mieszkań jest bardziej ograniczony, a dominują głównie domy jednorodzinne.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.