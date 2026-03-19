Sprawa Rafała J. umorzona. Co z ofiarami "kolekcjonera młotków"?

Sąd umorzył sprawę Rafała J.

Sąd Okręgowy w Siedlcach podjął decyzję o umorzeniu sprawy przeciwko Rafałowi J. (28 l.), znanemu z serii brutalnych napaści i zabójstw na Mazowszu. Proces trwał trzy lata i zakończył się przekazaniem oskarżonego do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd kierował się opiniami biegłych sądowych, które wskazywały na jego niepoczytalność.

Podstawą tej decyzji była diagnoza schizofrenii paranoidalnej. Biegli stwierdzili, że podczas popełniania czynów Rafał J. nie był w stanie odróżnić ich znaczenia. Miał również doświadczać urojeń oraz słyszeć głosy, które, jak zeznawali eksperci, nakazywały mu dokonywać ataków. Zgodnie z polskim prawem, osoba niepoczytalna w momencie popełnienia przestępstwa nie może odpowiadać karnie.

Dlaczego sprawa została umorzona?

Sąd uzasadnił wyrok, podkreślając, że prawo nie pozwala na karanie osoby cierpiącej na tak poważne schorzenia psychiczne. Rafał J. został skierowany do zamkniętej placówki medycznej, co jest konsekwencją orzeczenia o jego stanie psychicznym. Decyzja ta wywołała silne emocje i kontrowersje, zwłaszcza wśród rodzin ofiar.

Bliscy poszkodowanych oraz świadkowie zdarzeń wyrażają obawy co do skuteczności takiego rozwiązania. Siostra zabitego księdza Adama, Maksymiliana Adama Świeryńskiego, nie kryła rozpaczy po ogłoszeniu wyroku. Kilkukrotnie wycierała łzy, reagując na decyzję sądu. Emocje były widoczne na sali sądowej.

"Ze szpitala łatwiej można wydostać się na wolność niż z więzienia" - mówi reporterowi "Super Expressu" Dariusz S. (40 l.) z gminy Bielany.

Kto był ofiarą Rafała J.?

Rafał J. z Kowies (woj. mazowieckie) dopuścił się serii brutalnych ataków, które miały miejsce na początku bieżącej dekady. 12 listopada 2021 roku w miejskim parku w Siedlcach, zakatował młotkiem Maksymiliana Adama Świeryńskiego (+35 l.). Był on franciszkaninem z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach. To zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością.

Kolejnych ataków dokonał w Sokołowie Podlaskim. Na początku stycznia 2022 roku, również używając młotka, zabił na ulicy Nadię Y. (39 l.). Kobieta pracowała jako sprzątaczka i wracała z pracy, gdy padła ofiarą napaści. Kilka dni później, 17 stycznia 2022 roku, usiłował zabić innego mieszkańca Sokołowa Podlaskiego, Marcina S.

Jakie były inne ataki?

Marcin S. cudem przeżył atak Rafała J., który miał miejsce dzień przed zabójstwem Nadii Y. Mężczyzna zdołał się obronić przed napastnikiem i uciec, jednak po zdarzeniu został kaleką do końca życia. Te zdarzenia ukazały brutalność i powtarzalność działań oskarżonego, co dodatkowo pogłębiło strach i niepokój mieszkańców. Seria tych wydarzeń wywołała falę dyskusji na temat bezpieczeństwa w regionie.

Agresywne zachowanie Rafała J. nie ustało nawet po zatrzymaniu. Po osadzeniu w więziennej celi, próbował zaatakować stołkiem współwięźnia, usiłując go zabić. Od wyroku sądu, umarzającego sprawę i kierującego go do zakładu psychiatrycznego, strony mają możliwość złożenia apelacji, co może przedłużyć proces. Dalsze losy Rafała J. i ewentualne odwołania pozostają nieznane.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.