Stołeczne ulice pod specjalnym nadzorem. Co chroni Zarząd Zieleni?

Nurogęsi w Łazienkach Królewskich fenomenem

Warszawa po raz kolejny dowodzi, że dbałość o miejską faunę to nie tylko puste hasła, ale realne działania. Od 1 kwietnia do końca maja rusza bowiem kolejna edycja akcji „Uwaga! Nurogęsi”, mająca na celu bezpieczne przeprowadzenie piskląt z Łazienek Królewskich nad Wisłę. Ta coroczna inicjatywa, organizowana przez Zarząd Zieleni, stała się już integralnym elementem stołecznego krajobrazu, demonstrując zaangażowanie miasta w ochronę zagrożonych gatunków. Co więcej, fakt, że nurogęsi zakładają lęgi w tak nietypowym miejscu jak Łazienki Królewskie, sam w sobie stanowi ornitologiczny ewenement.

To właśnie to zjawisko zmusza samice do podjęcia ryzykownej wędrówki z potomstwem przez ruchliwe ulice stolicy, by dotrzeć do bogatszych żerowisk oferowanych przez Wisłę. Trzykrotnie w ciągu dnia, wyznaczone ekipy składające się ze specjalistów Zarządu Zieleni oraz trzydziestu wolontariuszy, będą nadzorować trasę, zapewniając bezpieczeństwo młodym ptakom na każdym kroku. Ich misja to coś więcej niż tylko pomoc zwierzętom, to również symbol harmonijnego współistnienia człowieka z naturą w sercu metropolii.

Jak wygląda ochrona nurogęsi na ulicach?

Przeprowadzanie ptasich rodzin przez miejską dżunglę to logistyczne wyzwanie, które wymaga precyzji i koordynacji. Największe zagrożenie dla nurogęsi stanowią ruchliwe arterie, takie jak ulice Myśliwiecka i Czerniakowska, które prowadzą prosto do Portu Czerniakowskiego. W krytycznych momentach, kiedy niezbędne jest wstrzymanie ruchu, do akcji włączają się funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej, zapewniając ptakom i ich opiekunom bezpieczne przejście.

Wolontariusze odgrywają kluczową rolę, bacznie pilnując ptasich rodzin i delikatnie powstrzymując pojazdy, by żaden rozpędzony samochód nie zaskoczył wędrującego stada. Co więcej, tegoroczny sezon ochrony nurogęsi obejmuje również nowe obszary – okolice Parku Fosa i Stoków Cytadeli. To wynik wcześniejszych obserwacji, które dowiodły, że ptaki te potrafią zaskoczyć, wybierając alternatywne drogi do koryta Wisły.

Czy akcja przynosi zamierzone efekty?

Patrole mają już na swoim koncie imponujące osiągnięcia, co potwierdza ich sens i skuteczność. Dzięki niezłomnemu zaangażowaniu społeczników i pracowników miejskich, udało się bezpiecznie odeskortować nad wodę prawie 150 dorastających nurogęsi, gatunku objętego ścisłą ochroną. To nie tylko statystyka, ale dowód na to, że połączenie wysiłków urzędników i mieszkańców może przynieść realne korzyści dla przyrody.

Mimo obecności patroli, urzędnicy nieustannie apelują do przechodniów o zachowanie zdrowego rozsądku i rozwagę, gdy napotkają wędrujące zwierzęta. Kluczowe jest zachowanie dystansu, unikanie gwałtownych ruchów oraz bezwzględne trzymanie psów na smyczy, by nie zakłócać delikatnego marszu ptaków. Warto również wspomnieć o „Zakątku Nurogęsi”, funkcjonującym od 2025 roku w sąsiedztwie Portu Czerniakowskiego, który służy edukacji warszawiaków, ucząc ich mądrego współistnienia z tymi cennymi dla ekosystemu ptakami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.