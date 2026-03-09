Strażak Kamil Kaczmarczyk walczy z glejakiem. Co dalej ze zbiórką na leczenie?

Diagnoza zmienia wszystko

Na początku 2024 roku rozpoczęła się zbiórka środków na leczenie 33-letniego Kamila Kaczmarczyka. Mężczyzna, zawodowo strażak i trener crossfitu, prowadził dotąd aktywny i zdrowy tryb życia, poświęcając się pomaganiu innym w nagłych zdarzeniach. Jego świat diametralnie zmieniła jednak niespodziewana diagnoza: glejak mózgu. Ta informacja natychmiast wyparła wcześniejszy optymizm, zastępując go strachem i głębokim przerażeniem.

Glejak mózgu pojawił się nagle, wywracając życie Kamila do góry nogami. Zamiast codziennych obowiązków związanych ze służbą i treningami, pojawiły się liczne wizyty u specjalistów oraz konieczność podejmowania szybkich i trudnych decyzji dotyczących dalszego leczenia. Kamil Kaczmarczyk mierzy się obecnie z jednym z najbardziej agresywnych i niebezpiecznych nowotworów mózgu, co stanowi ogromne wyzwanie dla niego i jego bliskich.

"W jednej chwili optymizm ucichł, a zastąpił go strach i przerażenie. Glejak pojawił się nagle i przewrócił moje życie do góry nogami. Służbę i treningi zastąpiły wizyty lekarskie i szybkie, trudne decyzje. Przyszło mi się zmagać z jednym z najbardziej agresywnych, niebezpiecznych nowotworów mózgu" - napisał mężczyzna w opisie zbiórki.

Walka po operacji

Niedługo po postawieniu diagnozy, Kamil przeszedł operację. Niestety, przeprowadzone działania medyczne nie doprowadziły do całkowitego usunięcia guza. Od tamtej pory strażak nieustannie zmaga się z chorobą, walcząc o każdy kolejny dzień i próbując znaleźć skuteczne metody leczenia. Jego determinacja w walce o życie jest ogromna i stanowi inspirację dla wielu osób.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie już w 2024 roku apelowali o pomoc dla swojego kolegi. Obecnie zbiórka na leczenie Kamila Kaczmarczyka jest szeroko nagłaśniana, między innymi poprzez intensywne kampanie w mediach społecznościowych. Celem jest dotarcie do jak największej liczby osób, które mogłyby wesprzeć tę ważną inicjatywę.

Aktualizacja stanu zdrowia Kamila

Pod koniec 2025 roku Kamil Kaczmarczyk podzielił się najnowszą aktualizacją dotyczącą swojego stanu zdrowia. Wyraził wówczas głęboką wdzięczność za całą otrzymaną pomoc, podkreślając, że wsparcie to dało mu siłę do dalszej walki i podtrzymało nadzieję na pokonanie choroby. Każdy gest życzliwości i każda wpłacona kwota mają dla niego ogromne znaczenie w tej trudnej sytuacji życiowej.

Mimo iż guz wciąż pozostaje nieoperacyjny, Kamil nie poddaje się i kontynuuje walkę. Dzięki finansowemu wsparciu darczyńców podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby guz nie rósł, a naciek się nie powiększał. Jego głównym celem jest "kupienie czasu", aby wytrzymać do momentu, gdy pojawi się terapia, która może realnie powstrzymać rozwój nowotworu. Nadzieja jest kluczowa w jego codziennym zmaganiu.

"Guz wciąż jest nieoperacyjny, ale trwam dalej. Dzięki Waszej pomocy finansowej robię co w mojej mocy, aby guz nie rósł, aby naciek się nie powiększał, aby »kupić czas« i wytrzymać jeszcze trochę... Największą nadzieję pokładam w terapii celowanej - leku, który może realnie zatrzymać rozrost guza. Nikt nie wie, czy pojawi się w Polsce… A ja się boję… Codziennie śmiertelnie się boję, że nie zdążę…" - przekazał, podkreślając, że z tego względu zbiórka wciąż trwa.

Jak można pomóc Kamilowi?

Zbiórka na leczenie Kamila Kaczmarczyka jest nadal aktywna i otwarta na wszelkie formy wsparcia. Osoby chcące pomóc mają możliwość wpłacenia środków bezpośrednio na konto zbiórki, której szczegóły są dostępne na dedykowanej platformie. Każda wpłata, niezależnie od wysokości, przyczynia się do gromadzenia funduszy na kosztowne leczenie i rehabilitację strażaka.

Oprócz bezpośredniej wpłaty na zbiórkę, istnieje również alternatywna metoda wsparcia. Leczenie Kamila można wspomóc poprzez przekazanie 1,5 procenta podatku podczas rozliczania deklaracji PIT. Jest to ważna forma pomocy, która pozwala na długoterminowe wspieranie jego walki z chorobą bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez darczyńcę. Te środki są kluczowe w walce Kamila.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.