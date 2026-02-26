Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Co naprawdę zmienią kamery?

Warszawska Strefa Czystego Transportu

Od 1 lipca 2024 roku w Warszawie funkcjonuje Strefa Czystego Transportu (SCT), obejmująca kluczowe obszary Śródmieścia oraz fragmenty przyległych dzielnic. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) przygotowuje się do uruchomienia szczegółowej analizy, mającej na celu ocenę wpływu wprowadzonych ograniczeń. Rzecznik ZDM Jakub Dybalski poinformował, że specjalistyczny monitoring rozpocznie się już wiosną, a piętnaście kamer ma dostarczyć niezbędnych danych.

Analiza ruchu będzie realizowana przy użyciu kilkunastu kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Urządzenia, przygotowane przez operatora systemu, będą aktywne od 1 kwietnia i przez kolejne miesiące zajmą się zbieraniem informacji. Monitoring ma objąć nie tylko rodzaje samochodów i kierunki ich poruszania się po strefie, ale także ich normy emisji spalin, co pozwoli na ocenę realnych zmian.

Czy będą mandaty za wjazd do SCT?

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich kategorycznie zaprzeczył, aby prowadzona analiza miała na celu nakładanie kar na kierowców. Podkreślił, że głównym zadaniem monitoringu jest zbieranie danych i uzyskanie informacji o profilu ruchu. ZDM nie posiada uprawnień do wystawiania mandatów, a uzyskane dane posłużą wyłącznie do oceny efektywności działania Strefy Czystego Transportu.

Jednocześnie zaznaczył, że w przyszłości służby mogłyby wykorzystywać tego typu narzędzia do egzekwowania przepisów, jednak wymagałoby to oddzielnych regulacji i ustaleń. Pomimo zapewnień ZDM, kierowcy nieprzestrzegający zasad wjazdu do SCT nie mogą czuć się bezkarni. Kontrole są bowiem prowadzone przez straż miejską, która wykorzystuje cztery mobilne kamery automatycznie odczytujące tablice rejestracyjne, codziennie w różnych lokalizacjach.

Zaostrzone wymogi dla pojazdów

Warto pamiętać, że ograniczenia dotyczące wjazdu do Strefy Czystego Transportu w Warszawie ulegną zaostrzeniu w kolejnych latach. Od 1 stycznia 2026 roku zakaz wjazdu obejmie samochody benzynowe wyprodukowane przed rokiem 2000, które nie spełniają normy Euro 3. Restrykcje dotkną także diesle starsze niż 17 lat, niespełniające normy Euro 5, co wymaga od właścicieli takich pojazdów dostosowania się do nowych przepisów.

Docelowo, zasady dotyczące SCT będą jeszcze bardziej rygorystyczne. Od 1 stycznia 2032 roku do warszawskiej strefy nie będą mogły wjeżdżać auta benzynowe starsze niż 18 lat, lub te, które nie spełniają normy Euro 6. Podobnie, diesle starsze niż 12 lat, lub niespełniające normy Euro 6d, również zostaną wykluczone z ruchu w obszarze Strefy Czystego Transportu.

Prawna przyszłość Stref Czystego Transportu

Idea Stref Czystego Transportu napotyka na coraz większe przeszkody prawne i polityczne w Polsce. Ostatnio inicjatywa małopolskich posłów PiS doprowadziła do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek ma na celu zbadanie zgodności z konstytucją przepisów, które stanowią podstawę do tworzenia takich stref, między innymi w Warszawie. Pod dokumentem podpisało się około 100 parlamentarzystów z głównej partii opozycyjnej.

Choć głównym przedmiotem krytyki były zasady funkcjonowania strefy w Krakowie, ewentualne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności przepisów może mieć poważne konsekwencje dla warszawskiej SCT. Co więcej, minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u w styczniu wyraził krytyczne stanowisko wobec stref czystego transportu, wskazując na problemy, z jakimi mogą się mierzyć lokalni dostawcy żywności, którzy muszą codziennie wjeżdżać do strefy, nie dysponując odpowiednimi pojazdami.

