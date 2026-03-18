Strzały w Ostrowi Mazowieckiej. Kto i dlaczego celował w okna bloków?

Panika na osiedlu w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka od kilku dni żyje w cieniu niepokojącego incydentu, który wstrząsnął lokalną społecznością. To, co początkowo mogło wydawać się zwykłym aktem wandalizmu, szybko nabrało dramatycznego wymiaru, kiedy mieszkańcy zgłosili policji wyraźne ślady po strzałach w oknach bloków i na klatkach schodowych. Zgłoszenie, które wpłynęło 13 marca, dotyczyło uszkodzeń zauważonych w ostatnich tygodniach, co świadczy o pewnej premedytacji w działaniu sprawcy. Wszystko wskazywało na to, że ktoś celowo używał broni pneumatycznej, by siać zniszczenie.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego z Ostrowi Mazowieckiej błyskawicznie przystąpili do działania. Jeszcze tego samego dnia, zaledwie kilka godzin po otrzymaniu zgłoszenia, ich determinacja przyniosła efekt w postaci zatrzymania podejrzanego. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, którego ujęto, gdy znajdował się pod wpływem alkoholu, z wynikiem około 0,4 promila. To właśnie ten stan sprawił, że dalsze czynności procesowe mogły być kontynuowane dopiero po wytrzeźwieniu zatrzymanego.

Jaka broń zasiała strach w Ostrowi?

Pytanie o narzędzie zbrodni, a raczej wandalizmu, szybko znalazło odpowiedź. Policjanci zabezpieczyli broń pneumatyczną typu ASG oraz plastikowe kulki, które posłużyły do ataku na budynek. Choć dla laika broń pneumatyczna może wydawać się zabawką, nie należy lekceważyć jej potencjału – potrafi ona spowodować poważne uszkodzenia mienia, a w skrajnych przypadkach nawet obrażenia ciała. To nie jest pierwszy raz, gdy tego typu sprzęt staje się narzędziem niebezpiecznych incydentów.

Wobec zebranego materiału dowodowego, 52-latek szybko usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, co w polskim prawie jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy osiedla mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że podejrzany został ujęty, choć motyw jego działania wciąż pozostaje owiany tajemnicą. Teraz ciężar decyzji o jego dalszym losie spoczywać będzie na sądzie, który rozstrzygnie sprawę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.