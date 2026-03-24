Strzelanina na orliku w Krakowie. Co łączy ją z Szczecinem?

Dramatyczne wydarzenia na krakowskim orliku

Niedziela, 8 marca 2026 roku, miała być kolejnym spokojnym dniem w krakowskim Borku Fałęckim, lecz na jednym z lokalnych boisk sportowych doszło do zdarzenia, które wstrząsnęło miastem. Grupa młodych mężczyzn spędzała czas na orliku, gdy nagle podjechał do nich na hulajnodze 19-letni napastnik. Niewinne z pozoru spotkanie szybko przerodziło się w gwałtowną kłótnię, która przybrała przerażający obrót.

Zamiast rozwiązać spór słownie, agresor niespodziewanie wyciągnął broń i oddał strzał w kierunku 18-latka, trafiając go prosto w głowę. Pomimo tak poważnego urazu, ranny młodzieniec wykazał się niezwykłą odwagą i zdołał uciec z miejsca zdarzenia, szukając pomocy. To natychmiastowe działanie być może uratowało mu życie, dając szansę na szybką interwencję.

Rannego 18-latka uratowali przechodnie

Na szczęście, dramatyczna ucieczka 18-latka nie pozostała niezauważona. Przechodnie, świadkowie tego szokującego zajścia, natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe, które bezzwłocznie przetransportowało poszkodowanego do jednego z krakowskich szpitali. Tam młody mężczyzna przeszedł pilną operację, podczas której lekarzom udało się usunąć pocisk z jego głowy.

Wyjęty pocisk, kluczowy dowód w sprawie, został natychmiast przekazany do badań specjalistom z laboratorium kryminalistycznego KWP w Krakowie. To niezwykle istotny element układanki, który może pomóc w identyfikacji użytej broni i potwierdzeniu okoliczności zdarzenia. Policjanci i prokuratorzy od razu rozpoczęli intensywne czynności śledcze, zabezpieczając ślady na miejscu zbrodni przez całą noc.

Co ujawniło policyjne śledztwo w Krakowie?

Poszukiwania sprawcy rozpoczęły się natychmiast po zdarzeniu. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zaangażowali się w intensywne działania operacyjne. W ciągu kolejnych dni śledczy wytypowali szereg potencjalnych kryjówek na terenie Krakowa, gdzie mógł przebywać 19-letni sprawca usiłowania zabójstwa.

Podczas jednego z nalotów na wynajmowane mieszkanie, funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby – dwie młode kobiety i dwóch mężczyzn. Chociaż sprawcy strzelaniny tam nie było, akcja przyniosła inne, zaskakujące rezultaty. Policjanci zabezpieczyli wówczas aż 1,5 kg narkotyków, w tym marihuanę i mefedron, oraz trzy sztuki broni czarnoprochowej. Jeden z zatrzymanych mężczyzn, poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia, trafił od razu za kratki.

Jak daleko uciekł napastnik?

W obliczu trudności w znalezieniu głównego sprawcy, do sprawy włączyły się kolejne jednostki: policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ta synergia sił okazała się kluczowa dla przełomu w śledztwie, które rozszerzyło się daleko poza granice Małopolski. Dzięki zaawansowanej analizie zebranych danych i precyzyjnym ustaleniom operacyjnym, policjanci wytypowali dokładne miejsce pobytu poszukiwanego 19-latka.

Ku zaskoczeniu wielu, młody napastnik zaszył się setki kilometrów od Krakowa – w Szczecinie, u swoich znajomych. Jego podróż przez Polskę wskazywała na desperacką próbę uniknięcia konsekwencji. Jednak w środę rano, niczego się nie spodziewając, został zatrzymany przez mundurowych, którzy skutecznie go namierzyli. Zaskoczenie sprawcy było ogromne, co świadczy o skuteczności i dyskrecji policyjnej akcji.

19-letni sprawca narodowości romskiej był zaskoczony zatrzymaniem. Został przewieziony do Krakowa, gdzie został doprowadzony do prokuratury Kraków-Podgórze. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i został decyzją sądu tymczasowo aresztowany - informuje policja.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.