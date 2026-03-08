Strzelanina pod Krakowem. Co z procesem oprawców "Bokserka"?

Strzały pod Krakowem w Prusach

W marcu 2019 roku, cicha miejscowość Prusy pod Krakowem stała się areną wydarzeń, które mogłyby posłużyć za scenariusz do krwawego thrillera. Pod domem Janusza K., znanego w przestępczym świecie jako "Bokserek", rozegrał się prawdziwy dramat, gdy nieznany napastnik otworzył ogień z broni maszynowej. Choć zdarzenie przypominało gangsterskie porachunki, skutki mogły być znacznie tragiczniejsze, gdyby nie łut szczęścia.

Pierwsza seria strzałów, oddana przez wywabionego na zewnątrz "Bokserka", zdemolowała elewację oraz szklane elementy jego posiadłości, cudem omijając samego mężczyznę. Następnie, niczym w filmie akcji, srebrny samochód przejechał obok posesji, z której oddano kolejną, równie intensywną salwę. Łącznie dziesiątki pocisków uderzyło w dom gangstera, ale zarówno on, jak i jego bliscy wyszli z tego bez szwanku.

Kim jest osławiony gangster Bokserek?

Janusz K., szerzej znany pod pseudonimem "Bokserek", to postać, której nazwisko od lat przewija się w policyjnych kartotekach i nagłówkach prasowych. Mężczyzna ma na swoim koncie prawomocne wyroki za poważne przestępstwa, w tym rozboje i wymuszenia, co ugruntowało jego reputację w krakowskim półświatku. Jego barwna, acz brutalna przeszłość, pełna jest incydentów świadczących o bezkompromisowym charakterze.

O "Bokserku" głośno było między innymi w związku z incydentem, gdzie uzbrojony w maczetę, terroryzował klientów jednego z krakowskich lokali gastronomicznych. Nie ma wątpliwości, że życie Janusza K. to ciągłe balansowanie na krawędzi, a strzelanina w Prusach była kolejną, lecz nie pierwszą próbą zamachu na jego życie.

Brutalny atak na Bokserka. Jakie były plany?

Wydarzenia z Prus to jedynie kolejny epizod w krwawej historii "Bokserka". Już w 2016 roku gangster ledwo uszedł z życiem po tym, jak padł ofiarą zasadzki w Mysłowicach. Został wówczas brutalnie zaatakowany przez bojówki pseudokibiców Wisły Kraków i Ruchu Chorzów, uzbrojonych w noże, maczety i młotki. Obrażenia były na tyle poważne, że tylko interwencja lekarzy uratowała mu życie.

Co jednak najbardziej szokuje, to bestialskie plany jego oprawców. Reporterzy "Superwizjera TVN" ujawnili, że celem ataku nie było jedynie pobicie. Pseudokibice zamierzali siłą wepchnąć "Bokserka" do bagażnika, wywieźć go do lasu, tam obciąć mu włosy, zgwałcić i nagrać całe zdarzenie. Film miał zostać opublikowany w internecie, co miało publicznie upokorzyć i zniszczyć wizerunek gangstera w przestępczym świecie.

Proces Psycho Fans odroczony. Czy to żart?

Odpowiedzialni za ten potworny atak członkowie grupy "Psycho Fans" złożyli odwołania od wyroków pierwszej instancji. Proces w drugiej instancji jednak ciągle się wlecze, a jego przebieg staje się coraz bardziej kuriozalny, niczym scenariusz z kiepskiej komedii. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że wielu zadaje sobie pytanie, czy wymiar sprawiedliwości w Polsce działa sprawnie, czy też staje się ofiarą nieprzewidzianych okoliczności.

Sąd musiał przychylić się do wniosku jednego z obrońców o odroczenie terminu rozprawy, ponieważ ten... utknął w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powodem miało być zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Bliskim Wschodem, co z pewnością brzmi jak niezwykła wymówka. Ta sytuacja, choć zabawna w kontekście, jest kolejnym przykładem na to, jak zawirowania globalne wpływają na lokalne procesy.

Dalsze opóźnienia w sprawie Psycho Fans. Co z prokuratorem?

Co ciekawe, na tym absurdy się nie skończyły. Do wniosku obrony o odroczenie terminu rozprawy przychylił się również prokurator Piotr Żak, zastępujący oskarżyciela prowadzącego sprawę. Okazało się, że główny oskarżyciel również napotkał trudności z dotarciem na rozprawę, gdyż... utknął za granicą, tym razem w Hongkongu, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej surrealistycznego wymiaru. W obliczu tak niecodziennych przeszkód, sąd nie miał innego wyjścia, jak przełożyć start procesu.

Nowy termin wyznaczono na 10 marca, jednak sędzia nie okazał takiej samej wyrozumiałości dla wszystkich. Na rozprawę nie stawiło się również czterech innych obrońców, których nieobecność uznano za nieusprawiedliwioną. W ich przypadku sędzia nałożył kary pieniężne, podkreślając obowiązkową obecność prawników na sali sądowej. Cała sytuacja rzuca cień na sprawność polskiego wymiaru sprawiedliwości w obliczu niecodziennych wydarzeń.

