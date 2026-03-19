Studnia Aignera na Placu Krasińskich. Jak to cudo techniki zmieniało życie tysięcy?

Warszawa: Gdy woda była na wagę złota

W dawnej Warszawie, zanim woda stała się powszechnym dobrem dostępnym na zawołanie, jej pozyskiwanie było prawdziwym wyzwaniem i codzienną udręką. Mieszkańcy stolicy polegali na skromnej liczbie publicznych studni oraz na usługach nosiwodów, którzy, za odpowiednią opłatą, dostarczali wodę do domów, dźwigając ciężkie wiadra przez zakurzone ulice.

Ten stan rzeczy trwał przez wieki, aż do momentu, gdy w 1823 roku na Placu Krasińskich pojawiła się konstrukcja, która miała na zawsze zmienić ten archaiczny system. Była to studnia zaprojektowana przez wizjonerskiego architekta Chrystiana Piotra Aignera, która niczym statek kosmiczny wylądowała w sercu miasta, obiecując nową erę w dostępie do życiodajnej cieczy.

Architektoniczny majstersztyk Aignera

Żeliwna studnia na Placu Krasińskich to nie tylko kawałek miejskiej infrastruktury, ale przede wszystkim prawdziwe arcydzieło sztuki użytkowej, które wyszło spod ręki jednego z najwybitniejszych architektów epoki, Chrystiana Piotra Aignera. Jego projekt czerpał garściami z klasycznych wzorców greckich i rzymskich, nadając studni formę antycznego ołtarza, co w ówczesnej Warszawie musiało robić piorunujące wrażenie.

Za jej wykonanie odpowiadała lokalna fabryka Tomasza Ewansa i Józefa Morrisa, gdzie każdy detal, od ważących nawet 600 kg segmentów po misternie odlane zdobienia, świadczył o niezwykłym kunszcie rzemieślników. Głowy koźlorogiego Pana, orły, girlandy z liści oraz lwie paszcze, z których lała się woda, tworzyły bogatą kompozycję, choć początkowo jej forma była prostsza, przypominająca obelisk z wazami, nim uzyskała swój dzisiejszy, bardziej okazały wygląd.

Niezwykłe podróże studni Aignera?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że ta monumentalna studnia Aignera to prawdziwa miejska nomadka, która w swojej długiej historii kilkukrotnie zmieniała swoje położenie na Placu Krasińskich. Jej początkowa lokalizacja, jeszcze przed oficjalnym oddaniem w 1823 roku, była inna, a sama konstrukcja różniła się od tej, którą znamy obecnie, przyjmując formę obelisku.

Największa rewolucja w jej historii nastąpiła w 1938 roku, kiedy to, w obliczu intensywnego rozwoju miasta i budowy nowej ulicy w kierunku Bonifraterskiej, studnia została przesunięta na północ placu. Ostateczne miejsce, w którym możemy ją podziwiać dzisiaj, zyskała dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej, gdy została symetrycznie ustawiona względem drugiej, północnej studni, tworząc spójną i harmonijną kompozycję urbanistyczną.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.