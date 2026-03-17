Suczka przywiązana do drzewa. Jak udało się ją uratować?

Odkrycie porzuconego psa w lesie

Dramatyczne odkrycie miało miejsce w nocy 11 marca, gdy dwóch mężczyzn natrafiło na młodą suczkę w lesie rozciągającym się pomiędzy miejscowościami Skrzetusz a Połajewo. Zwierzę było wstrząsająco przywiązane łańcuchem do drzewa, pozostawione bez wody i jedzenia, całkowicie zdane na łaskę losu w surowych warunkach leśnych. Ta okrutna scena natychmiast skłoniła ich do podjęcia interwencji.

Suczka została porzucona w trudno dostępnym terenie, co świadczyło o premedytacji sprawcy, który najwyraźniej chciał uniemożliwić jej odnalezienie. Szacuje się, że pies spędził w lesie wiele godzin, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla jej życia z powodu wycieńczenia i odwodnienia. Szybka reakcja znalazców była kluczowa dla ocalenia życia zwierzęcia.

Stan zdrowia i pierwsza pomoc

Po przetransportowaniu z lasu, około trzyletnia suczka trafiła do schroniska „Azorek” w Obornikach, gdzie otrzymała natychmiastową opiekę weterynaryjną i schronienie. Personel schroniska podjął wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić zwierzęciu komfort i powrót do pełni sił po traumatycznych przeżyciach. Stan zdrowia psa został dokładnie oceniony przez specjalistów.

Jak podkreśliła Joanna Urbaniak, pełniąca obowiązki kierownika placówki „Azorek”, mimo że suczka była nieco wychudzona, jej ogólny stan zdrowia oceniono jako dobry i stabilny. Zwierzę, pomimo tragicznych doświadczeń, zachowało pogodny charakter, co budzi nadzieję na szybką rekonwalescencję i przyszłość w kochającym domu. Obecnie suczka przebywa na kwarantannie.

Poszukiwania sprawcy okrutnego czynu

Policja, po otrzymaniu zgłoszenia o porzuceniu psa, natychmiast wszczęła dochodzenie w celu ustalenia właściciela zwierzęcia lub sprawcy tego okrutnego czynu. W toku prowadzonych działań szybko okazało się, że suczka nie posiadała chipa, co znacząco utrudnia identyfikację i szybkie namierzenie osoby odpowiedzialnej za jej cierpienie. To standardowa procedura w przypadku znalezionych zwierząt.

W związku z brakiem chipa, policja oraz schronisko „Azorek” zaapelowały do mieszkańców Skrzetusza, Połajewa, Obornik oraz całej Wielkopolski o pomoc. Wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do zidentyfikowania osoby, która porzuciła psa, są cenne i mogą pomóc wymiarowi sprawiedliwości. Sprawa jest nagłaśniana, między innymi przez TVN 24, w nadziei na szybkie rozstrzygnięcie.

Dalsze losy i szansa na nowy dom

Przyszłość suczki jest obecnie uzależniona od formalnej decyzji gminy, która musi przejąć zwierzę pod swoją opiekę. Dopiero po uregulowaniu kwestii prawnych, otworzy się droga do procesu adopcji, dając suczce szansę na rozpoczęcie nowego życia w bezpiecznym i kochającym środowisku. Schronisko jest gotowe do przeprowadzenia wszystkich procedur adopcyjnych.

Pracownicy schroniska „Azorek” wyrażają głęboką nadzieję, że pomimo doznanych traum, suczka o pogodnym usposobieniu szybko znajdzie dom, w którym będzie mogła zaznać miłości i troski. Los takich porzuconych zwierząt często zależy od ludzkiej życzliwości i odpowiedzialności. Społeczny apel o adopcję oraz pomoc w poszukiwaniu sprawcy spotyka się z dużym odzewem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.