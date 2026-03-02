Sytuacja na Wkrze opanowana. Czy to koniec zagrożenia dla regionu?

Sytuacja na Wkrze opanowana

Monitorowanie sytuacji na rzece Wkrze trwało od kilku dni, skoncentrowane na nadzorze poziomu wody. Strażacy prowadzili działania zapobiegające ewentualnym wylewom, reagując na zmieniające się warunki hydrologiczne. Kpt. Paweł Plagowski z PSP w Nowym Dworze Mazowieckim podkreślił ciągłość tych czynności.

Obecnie sytuacja jest stabilna, a poziom wody systematycznie się obniża. Zator lodowy, który pierwotnie utworzył się w miejscowości Błędowo, przemieścił się w dół rzeki. Zator nie stanowi już zagrożenia, przesunął się w kierunku Narwi, co poprawiło bezpieczeństwo.

"Kontynuujemy działania związane z monitorowaniem sytuacji na rzece. W najbliższym czasie zapadnie decyzja o ich zakończeniu, ponieważ w ostatnich dniach nasze czynności koncentrowały się przede wszystkim na stałym nadzorze poziomu wody oraz działaniach zapobiegających ewentualnym wylewom. Obecnie sytuacja jest opanowana, a poziom wody systematycznie się obniża. Zator lodowy, który utworzył się na wysokości miejscowości Błędowo, w ciągu kilku dni przemieszczał się w dół rzeki. Aktualnie nie stanowi już zagrożenia − przesunął się w kierunku Narwi."

Sztab kryzysowy w Pomiechówku

W niedzielę, 1 marca, w gminie Pomiechówek zwołano posiedzenie lokalnego sztabu kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyły ważne osobistości, w tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Obecni byli także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej na wysokich szczeblach.

Wśród uczestników znaleźli się st. bryg. Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego PSP, oraz nadbryg. Artur Gonera, mazowiecki komendant wojewódzki PSP. Lokalne władze reprezentowali wójt Pomiechówka Dariusz Tomasz Bielecki oraz starosta nowodworski Magdalena Biernacka, którzy wysłuchali meldunków o sytuacji.

Gdzie wystąpiła woda z koryta rzeki?

Zator lodowy został odnotowany w sobotę, 28 lutego, w rejonie miejscowości Joniec. Doprowadziło to do lokalnego wystąpienia wody z koryta Wkry, skutkując zalaniem niektórych terenów. Dotyczyło to głównie nieużytków, okolicznej plaży oraz obszaru przy wypożyczalni kajaków, położonej niedaleko mostu.

Mimo tych podtopień, służby potwierdziły, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla budynków mieszkalnych w regionie. Nie ma również konieczności przeprowadzania ewakuacji mieszkańców ani prowadzenia szeroko zakrojonych działań ratowniczych. Zator kontynuował swój ruch w dół rzeki.

Apel do mieszkańców o ostrożność

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wystosował pilny apel, wzywając mieszkańców do zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu rzeki Wkry. Ostrzeżenie dotyczyło przede wszystkim unikania zbliżania się do zatorów lodowych, które mogą być niestabilne i niebezpieczne. Nie należy wchodzić na lód, gdyż kry lodowe mogą gwałtownie się przemieszczać.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących zjawisk, takich jak nagły wzrost poziomu wody, Urząd prosi o natychmiastowe zgłaszanie ich pod numer alarmowy 112. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i szybką reakcję w przypadku pogorszenia sytuacji.

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu rzeki. Nie należy zbliżać się do zatorów lodowych ani wchodzić na lód − może być niestabilny, a kry lodowe mogą przemieszczać się gwałtownie. W przypadku zauważenia niepokojących zjawisk (np. nagłego wzrostu poziomu wody) prosimy o niezwłoczne zgłoszenie na numer 112"

Ciągły nadzór służb ratunkowych

Strażacy z PSP oraz druhowie z OSP aktywnie monitorują poziom wody na rzece, aby na bieżąco reagować na wszelkie zmiany. Regularnie kontrolują wały przeciwpowodziowe oraz przepusty, wykorzystując do tego nowoczesne technologie, w tym drony. Działania te są kluczowe dla prewencji.

W razie wystąpienia lokalnych podtopień, służby są przygotowane do natychmiastowego wypompowywania wody i zabezpieczania infrastruktury. Mimo ustabilizowanej sytuacji, służby nadal pozostają w pełnej gotowości i nieustannie nadzorują rzekę, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.