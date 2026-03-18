Szantaż intymnymi zdjęciami. Młody wyłudzacz wpadł, ale czy to powstrzyma kolejnych?

Wirtualna pułapka na naiwnych

Historia 19-letniego mieszkańca Starogardu Gdańskiego to kolejny, niestety bardzo realny przykład, jak łatwo wpaść w sidła internetowego szantażu. Młody mężczyzna, posługując się sprytnie spreparowanym fikcyjnym profilem na jednym z portali, zapoczątkował serię zdarzeń, które doprowadziły do wyłudzenia od 26-latka oszałamiającej kwoty 34 tysięcy złotych. To przestroga, że granice między wirtualną rozrywką a realnym zagrożeniem stają się coraz bardziej płynne.

Cała operacja, precyzyjnie zaplanowana i bezwzględnie wykonana, pokazała ciemną stronę anonimowości, jaką oferuje sieć. Początkowo relacja z pokrzywdzonym opierała się na wymianie intymnych zdjęć, za które 26-latek regulował płatności. Jednakże szybko okazało się, że to był jedynie początek misternie utkanej intrygi, mającej na celu systematyczne drenowanie konta ofiary.

- Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki pracy operacyjnej policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, którzy ustalili, że mieszkaniec powiatu nowodworskiego może być ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze dotarli do 26-letniego mężczyzny i przeprowadzili z nim rozmowę. Mężczyzna potwierdził, że od dłuższego czasu jest zmuszany do przekazywania pieniędzy. Dzięki wsparciu funkcjonariuszy pokrzywdzony zdecydował się złożyć zawiadomienie o przestępstwie - informują funkcjonariusze.

Mechanizm bezczelnego szantażu

Schemat działania był niezwykle cyniczny. Kiedy 19-latek zdobył już zaufanie pokrzywdzonego, postanowił zagrać va banque, wprowadzając element strachu. Ogłosił, że jedna z kobiet przedstawionych na zdjęciach jest niepełnoletnia i bez wahania zagroził, że zgłosi całą sprawę na policję. To była zagrywka rodem z najgorszych thrillerów, mająca na celu sparaliżowanie ofiary i zmuszenie jej do posłuszeństwa.

W obliczu tak poważnych oskarżeń i potencjalnych konsekwencji prawnych, pokrzywdzony uległ presji. Rozpoczęły się regularne wpłaty – co miesiąc około 2,5 tysiąca złotych trafiało na konto szantażysty, w zamian za jego milczenie. Ten proceder trwał od kwietnia 2025 roku do lutego 2026 roku, pokazując, jak długo ofiara żyła w strachu i pod dyktando bezwzględnego przestępcy.

- Działając pod wpływem lęku, pokrzywdzony przekazywał pieniądze, łącznie przelewając około 34 tysięcy złotych. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci poznali tożsamość sprawcy. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. Funkcjonariusze pojechali do miejsca jego zamieszkania, gdzie został przez nich zatrzymany. Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów - dodają policjanci.

Przymusowy koniec internetowej zabawy

Wizytę mundurowych 19-latek z pewnością zapamięta na długo. Zatrzymanie w miejscu zamieszkania było dla niego kompletnym zaskoczeniem, co doskonale obrazuje jego przekonanie o bezkarności w wirtualnym świecie. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy okazał się na tyle solidny, że podejrzanemu postawiono aż 25 zarzutów, co świadczy o skali jego przestępczej działalności.

Mimo tak poważnych zarzutów, sprawca przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze. Sąd wymierzył mu 8 miesięcy więzienia, ale w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo został zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody, co oznacza zwrot wyłudzonych pieniędzy, oraz pokrycia kosztów postępowania. Wyrok ten, choć może wydawać się łagodny, to jasny sygnał, że internet nie jest strefą bezprawia.

Czy internet chroni oszustów?

Historia ze Starogardu Gdańskiego dobitnie przypomina, że w świecie online należy zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie możemy być pewni, kto kryje się po drugiej stronie ekranu, a udostępnianie intymnych treści może mieć katastrofalne skutki. Warto pamiętać, że anonimowość w sieci jest często iluzoryczna, a przestępcy prędzej czy później trafiają w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Funkcjonariusze konsekwentnie przypominają: w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa, kluczowe jest jak najszybsze zgłoszenie sprawy odpowiednim służbom. Nie warto czekać, licząc na to, że problem sam zniknie, bo jak pokazuje ten przypadek, strach tylko nakręca spiralę wyłudzeń i szantażu. Szybka reakcja to często jedyna szansa na przerwanie działania przestępców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.