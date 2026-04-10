Szczątki na Pradze. Co kryje prawobrzeżna historia Warszawy?

Niespodzianka podczas prac drogowych

Na jednej z praskich ulic, Okrzei, robotnicy Zarządu Dróg Miejskich natknęli się na coś, czego z pewnością nie było w harmonogramie robót: pod miejskim chodnikiem odnaleziono ludzkie szczątki. To kuriozalne znalezisko, wywołujące dreszcz emocji i historycznej ciekawości, błyskawicznie wstrzymało wszelkie prace budowlane, co jest standardową procedurą w takich sytuacjach. W obliczu tak poważnego odkrycia, odpowiedzialne służby zareagowały bez zbędnej zwłoki, informując o nietypowym zdarzeniu odpowiednie organy.

Natychmiast na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli teren, a następnie prokuratura przejęła kości, rozpoczynając wstępne postępowanie wyjaśniające. Choć w pierwszej chwili taka informacja może brzmieć alarmująco, wstępne analizy szybko wskazały na historyczny charakter znaleziska, co przenosi sprawę z policyjnych akt do sfery archeologii. Zamiast dochodzenia w sprawie współczesnej zbrodni, czeka nas podróż w głąb zapomnianej przeszłości warszawskiej Pragi, która, jak widać, nadal skrywa wiele tajemnic.

Tajemnice dawnego Skaryszewa pod Pragą

Początkowe hipotezy, przedstawione przez przedstawicieli miasta, rzucają światło na potencjalny wiek odkrytych szczątków, sugerując, że mogą one pochodzić sprzed kilku wieków. To zaś otwiera fascynującą perspektywę na badania archeologiczne, które mają szansę odkryć dawne dzieje prawobrzeżnej części Warszawy, rzadziej eksplorowanej niż lewobrzeżna stolica. O sprawie poinformowano również Stołecznego Konserwatora Zabytków, co tylko podkreśla wagę i potencjał tego historycznego odkrycia, które może na nowo napisać fragment lokalnej historii.

Najsilniejsze tropy prowadzą badaczy do zapomnianego miasteczka Skaryszew, które w 1641 roku jako pierwsze na prawym brzegu Wisły otrzymało prawa miejskie, wyprzedzając w tym nawet samą Pragę. Sugeruje się, że szczątki mogą pochodzić z nieistniejącego już cmentarza przy parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, będącego miejscem pochówku mieszkańców zarówno Skaryszewa, jak i dawnej Pragi. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, natknęliśmy się na świadectwo życia i śmierci społeczności, której śladów próżno szukać na współczesnych mapach.

Co z dalszymi pracami na Okrzei?

Odkrycie potencjalnego XVII-wiecznego cmentarza ma oczywiście bezpośredni wpływ na harmonogram i zakres prac remontowych na ulicy Okrzei. Jeżeli przypuszczenia o wieku pochówków okażą się prawdziwe, prace w tym konkretnym miejscu będą musiały zostać wstrzymane na czas nieokreślony, aż do momentu zakończenia szczegółowych badań archeologicznych. Na obecnym etapie niezwykle trudno jest precyzyjnie oszacować, ile czasu archeolodzy będą potrzebowali na swoje dociekliwe działania, gdyż każdy taki projekt to studnia bez dna pełna niespodzianek i potencjalnych odkryć.

Co więcej, archeolodzy na razie nie natrafili na żadne przedmioty, które mogłyby pomóc w precyzyjnym datowaniu znalezionych kości, co tylko zwiększa niepewność i potrzebę dalszych badań. Nie można również wykluczyć, że podczas kontynuacji prac w kierunku ulicy Wrzesińskiej robotnicy natrafią na kolejne groby, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Tymczasem przedstawiciele stołecznego ratusza, uspokajają, że prace na innych odcinkach ulicy Okrzei będą kontynuowane bez przeszkód, zapewniając, że cała inwestycja nie zostanie całkowicie zablokowana przez tę historyczną interwencję.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.