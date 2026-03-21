Szokujące zdarzenie w Przykorych. Kto naraża dziecko na pijaną podróż?

Dramat na drodze w Przykorych

Ponownie czujność świadka uratowała potencjalne ofiary, kiedy na drodze w miejscowości Przykory w gminie Miastków Kościelny zauważono kierowcę, który prowadził pojazd w sposób, który mroził krew w żyłach. Auto marki Audi przemieszczało się "slalomem" po całej szerokości pasa, a zgłoszenie natychmiastowo wywołało alarm, gdyż pojawiła się informacja o obecności dziecka na pokładzie. To scenariusz, który, niestety, zbyt często pojawia się w kronikach policyjnych, każdorazowo budząc oburzenie i niedowierzanie w społeczeństwie.

Interwencja garwolińskich policjantów była błyskawiczna i kluczowa. Funkcjonariusze ruchu drogowego, otrzymawszy zgłoszenie około godziny 14:30 we wtorek 17 marca, niezwłocznie skierowali się we wskazany rejon. Szybkość działania okazała się decydująca, bo choć kierowca zdążył zaparkować, konsekwencje jego czynów były już nieuniknione. Pijany kierowca, zamiast kontynuować niebezpieczną jazdę, znajdował się już na placu zabaw, opiekując się małoletnią dziewczynką, co tylko potęgowało absurdalność całej sytuacji.

Gdzie podziała się odpowiedzialność?

Obraz, jaki zastali funkcjonariusze, mówił sam za siebie. Mężczyzna, 31-latek, od razu zdradzał oznaki silnego upojenia alkoholowego. Badanie alkomatem jedynie potwierdziło najgorsze obawy: w jego organizmie krążyło ponad 2 promile alkoholu – dawka, która dla wielu oznaczałaby całkowitą utratę świadomości, a dla kierującego pojazdem to wyrok bezwzględnego zagrożenia dla wszystkich wokół. Trudno pojąć, co kierowało nim, by w takim stanie podjąć ryzyko prowadzenia auta z dzieckiem.

Dodatkowo, kontrola w policyjnych systemach informatycznych ujawniła kolejną, równie szokującą informację. Okazało się, że 31-latek w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. To już nie tylko lekkomyślność, to wręcz demonstracja totalnego lekceważenia prawa i życia innych. Małoletnia dziewczynka, będąca pod jego opieką i pasażerem feralnej podróży, na szczęście szybko trafiła pod skrzydła matki, oddalając ją od potencjalnego dramatu.

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Teraz 31-latek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojej nieodpowiedzialności. Trafił do policyjnego aresztu, a wkrótce usłyszał zarzuty. Został oskarżony o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, co samo w sobie jest poważnym przestępstwem, oraz o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Obowiązek opieki nad małoletnim został w tym przypadku rażąco naruszony, a konsekwencje prawne są nieuchronne i słuszne.

Polskie prawo w takich sytuacjach jest bezwzględne, choć wielu uważa, że wciąż zbyt łagodne. Za czyny, których dopuścił się 31-latek, grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat. To poważna sankcja, która ma być przestrogą dla wszystkich, którzy ośmielają się wsiadać za kółko po alkoholu, a co gorsza, zabierać ze sobą bezbronne dzieci. Społeczeństwo oczekuje surowości, by podobne dramaty nie miały miejsca, zapewniając bezpieczeństwo najmłodszym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.