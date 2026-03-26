Szpital w Lesku na krawędzi. Czy personel wytrzyma kolejne cięcia?

Czy szpital w Lesku tonie?

Wydawać by się mogło, że po niedawnych doniesieniach o drastycznych obniżkach pensji w Szpitalu Powiatowym w Lesku sytuacja nieco się uspokoiła. Nic bardziej mylnego – personel placówki wciąż drży o swoje wynagrodzenia, a atmosfera napięcia gęstnieje z każdym dniem. Luty przyniósł pracownikom wypłatę obciętą o jedną czwartą, co miało być odpowiedzią na „skrajnie złą sytuację ekonomiczną”, jak komunikowała nowa dyrekcja.

Ta decyzja, ogłoszona przez dyrektora Mirosława Leśniewskiego, natychmiast wywołała burzę i słuszne oburzenie wśród załogi. Pracownicy, zamiast stabilności i wsparcia, otrzymali kolejny cios w portfel, który dla wielu jest podstawą utrzymania rodzin. Niestety, perspektywy na najbliższe tygodnie nie rysują się w jaśniejszych barwach, co pogłębia poczucie niepewności i frustracji.

"Z powodu skrajnie złej sytuacji ekonomicznej, wynagrodzenia za luty zostaną wypłacone jedynie w 75 proc."

Pielęgniarki zapowiadają protest

Reakcja związków zawodowych na obniżki była błyskawiczna i bardzo stanowcza, co świadczy o skali problemu i determinacji pracowników. Magdalena Dąbrowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zapowiedziała, że załoga nie zamierza biernie przyglądać się degradacji swoich warunków pracy. Padły groźby powiadomienia wszystkich możliwych instancji – od organu założycielskiego po Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Pracy.

To nic innego jak wołanie o pomoc w sytuacji, gdy lokalne władze, odpowiedzialne za losy szpitala, zdają się nie radzić z kryzysem. Czy groźba interwencji na najwyższych szczeblach administracji publicznej jest wystarczającym impulsem, aby zarząd powiatu i dyrekcja podjęły konkretne, skuteczne działania? Czas pokaże, czy determinacja pielęgniarek i położnych przyniesie oczekiwany skutek.

Czy cięcia pensji dobiją szpital?

Nadzieje na rozwiązanie patowej sytuacji pokładano w zaplanowanym na piątek spotkaniu władz powiatu ze związkowcami z leskiej placówki. Celem tych kluczowych rozmów ma być nie tylko analiza bieżącej sytuacji, ale przede wszystkim stworzenie realnego i skutecznego planu naprawczego, który wyrwie szpital z finansowej zapaści. Jednak na razie konkrety milczą, a pracownicy z niepokojem wyczekują jakichkolwiek wiążących deklaracji.

Niestety, zamiast jasnych komunikatów i uspokajających informacji, wśród personelu krążą coraz bardziej niepokojące pogłoski. Reporter Radia ESKA ustalił, że w kuluarach mówi się o potencjalnych kolejnych cięciach, które tym razem mogłyby sięgnąć nawet połowy pensji. To wizja, która mrozi krew w żyłach i może zwiastować exodus wykwalifikowanej kadry, co ostatecznie przypieczętowałoby los leskiej placówki.

Brak jasnych deklaracji

Brak transparentności i jasnych deklaracji ze strony dyrekcji tylko potęguje chaos i lęk przed zbliżającym się terminem wypłat. Pracownicy, zamiast skupić się na ratowaniu zdrowia pacjentów, muszą codziennie martwić się o swoje podstawowe środki do życia. Sytuacja ta jest odbiciem szerszych problemów, z jakimi boryka się polska służba zdrowia, często pozostawiona samej sobie w obliczu narastających długów i niedofinansowania.

Napięcie w szpitalu jest tak duże, że każde opóźnienie czy niedopowiedzenie staje się zarzewiem kolejnych spekulacji i paniki. Czy władze powiatu i dyrekcja mają realne rozwiązanie, czy jedynie próbują gasić pożar benzyną, odwlekając nieuniknione? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla przyszłości leskiego szpitala i jego zaangażowanego personelu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.