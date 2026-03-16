Szynobus zmiażdżył BMW pod Płockiem. Czy polskie przejazdy są bezpieczne?

Dramat na torach pod Płockiem

Niedzielne popołudnie 15 marca na zawsze zapisze się w pamięci mieszkańców Ogorzelic. Niestrzeżony przejazd kolejowy stał się areną tragicznego zderzenia szynobusu z samochodem osobowym marki BMW, kierowanym przez 54-letniego mężczyznę. Wstępne ustalenia wskazują, że auto wjechało na tory wprost pod nadjeżdżający skład, co zakończyło się katastrofą.

Uderzenie było tak potężne, że osobówka została doszczętnie zniszczona, a z poszkodowaną 50-letnią pasażerką natychmiast podjęto próbę reanimacji. Niestety, mimo wysiłków ratowników, kobieta poniosła śmierć na miejscu zdarzenia, co potwierdziło najgorsze obawy. Kierowca BMW, choć ranny, przeżył i trafił pod opiekę medyczną do pobliskiego szpitala.

Płocka prokuratura wyjaśnia przyczyny

W obliczu tej tragedii, Płocka Prokuratura Rejonowa niezwłocznie przejęła sprawę, rozpoczynając intensywne śledztwo mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności wypadku. Marcin Policiewicz, szef tej jednostki, potwierdził Radiu Eska, że służby działały pod nadzorem prokuratora od pierwszych chwil po zdarzeniu, dokładnie zabezpieczając i badając cały teren wokół przejazdu kolejowego.

Przed śledczymi stoi zadanie odtworzenia każdej sekundy feralnego popołudnia, co jest kluczowe dla pełnego zrozumienia mechanizmu tragedii. Jednym z pierwszych kroków jest zaplanowana na środę sekcja zwłok 50-letniej pasażerki, która ma dostarczyć istotnych informacji o przyczynach jej śmierci. Wrak pojazdu również zostanie poddany szczegółowym oględzinom.

Trzeźwość kierowców i skutki dla pasażerów

Na ten moment prokuratorzy nie mogli jeszcze przesłuchać 54-letniego kierowcy BMW ze względu na jego stan zdrowia i hospitalizację. Jest to standardowa procedura w takich przypadkach, która odsuwa w czasie możliwość uzyskania jego wersji wydarzeń. Niemniej jednak, funkcjonariusze policji natychmiast sprawdzili trzeźwość obu prowadzących pojazdy.

Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości: zarówno kierowca BMW, jak i 57-letni maszynista szynobusu, byli trzeźwi w momencie zderzenia. Co istotne, w szynobusie znajdowało się dziewięć osób, w tym sześciu pasażerów, a żaden z nich nie odniósł poważniejszych obrażeń i nie wymagał nagłej pomocy medycznej. Ten fakt, choć niewielkie pocieszenie, w pełni pokazuje bezlitosne konsekwencje ignorowania znaków na niestrzeżonych przejazdach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.