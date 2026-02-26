Tajemnicza śmierć w Siemianowicach Śląskich. Co zabiło trzy osoby w jednym mieszkaniu?

Trzy ciała w mieszkaniu

W środę, 25 lutego, służby ratunkowe interweniowały przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich. Powodem wezwania był niepokój sąsiadów, którzy od kilku dni nie widzieli mieszkańców jednego z mieszkań. Podejrzenia wzbudził fakt, że w lokalu cały czas paliło się światło, mimo pory dnia, co skłoniło sąsiadkę do powiadomienia odpowiednich służb.

Po wejściu do mieszkania strażacy dokonali makabrycznego odkrycia. W łóżkach znaleziono ciała trzech osób z rodziny R. Ofiarami byli niemal 95-letni Stanisława i Zbigniew oraz ich około 60-letni syn Jerzy. Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich potwierdziła ujawnienie zwłok trzech spokrewnionych osób, inicjując tym samym szeroko zakrojone śledztwo.

Trwają dalsze czynności, ciała zostały zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach – dodała. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

Co doprowadziło do śmierci?

Prokurator Beata Cedzyńska poinformowała, że przyczyny śmierci rodziny R. nie są jeszcze znane. Ciała zostały zabezpieczone i przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach, gdzie przeprowadzone zostaną szczegółowe badania. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, co wskazuje na wstępne wykluczenie celowego działania.

Na miejscu zdarzenia pracowały policja i straż pożarna, dokładnie badając okoliczności makabrycznego odkrycia. Funkcjonariusze nie stwierdzili obecności narzędzi zbrodni ani śladów siłowego wejścia do mieszkania. Analiza miejsca zdarzenia obejmowała również sprawdzenie pod kątem podwyższonego stężenia tlenku węgla, które jednak nie zostało wykryte.

Sekcja zwłok kluczowa

Kluczowe dla ustalenia przyczyn zgonów będą wyniki sekcji zwłok. W trakcie tych badań krew zmarłych zostanie szczegółowo zbadana pod kątem zawartości karboksyhemoglobiny. To połączenie hemoglobiny z tlenkiem węgla jest istotne dla wykluczenia zatrucia czadem, mimo że wstępne pomiary na miejscu nie wskazały na jego podwyższone stężenie.

Mieszkańcy Siemianowic Śląskich wspominają rodzinę R. jako osoby spokojne i raczej wycofane z życia społecznego. Starsi państwo w ostatnich latach rzadko opuszczali mieszkanie, natomiast ich syn Jerzy zajmował się codziennymi sprawunkami. Obiady dostarczała im opieka społeczna, zapewniając wsparcie nawet w weekendy, co podkreśla ich zależność od pomocy zewnętrznej.

Tajemnica śmierci rodziny

Sąsiedzi rodziny R. byli zaniepokojeni absolutną ciszą, jaka zapanowała w mieszkaniu w ostatnich dniach, oraz wspomnianym wcześniej, nieustannie palącym się światłem. Dramat w spokojnym osiedlu wstrząsnął całą dzielnicą, a mieszkańcy przyznają, że nie mogą dojść do siebie po tym, co się wydarzyło. Jedna z lokatorek określiła sytuację jako niewiarygodną, wyrażając swój szok.

Policja apeluje do mieszkańców o cierpliwość i powstrzymanie się od spekulacji do czasu zakończenia wszystkich działań śledczych. Tajemnica, co dokładnie doprowadziło do nagłej śmierci całej rodziny, pozostaje nadal niewyjaśniona i rozwiązanie zagadki zależy od wyników prowadzonych ekspertyz sądowych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.