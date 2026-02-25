Tajemnicza substancja na UW. Co znaleziono w pojemniku?

Incydent na Uniwersytecie Warszawskim

W środę, 25 lutego, po godzinie 13:00, na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Miecznikowa 1, odkryto tajemniczą substancję. Niezwłocznie po zidentyfikowaniu zagrożenia, na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym straż pożarną. Cała sytuacja wywołała natychmiastową reakcję ze strony władz uczelni.

Z powodu potencjalnego zagrożenia, podjęto decyzję o ewakuacji. W sumie około 300 osób musiało opuścić budynek, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Działania zabezpieczające objęły cały obszar wokół miejsca znalezienia substancji, co było kluczowe dla ochrony studentów i pracowników.

"Na miejsce wysłano 8 zastępów straży pożarnej. Nasze urządzenia nic nie wskazały. Następnie działania przejęła policja. Na miejscu ewakuowano około 300 osób" - mówi nam dyżurny z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Akcja służb ratunkowych

Dyżurny z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy poinformował, że na miejsce zdarzenia skierowano aż osiem zastępów straży pożarnej. Dodatkowo, do działań włączyła się Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 2, co podkreślało powagę sytuacji. Strażacy koncentrowali się na zabezpieczeniu terenu i wstępnej identyfikacji nieznanego materiału.

Akcja prowadzona przez straż pożarną trwała intensywnie przez około dwie godziny, skupiając się na neutralizacji ewentualnego zagrożenia. Nieznany preparat znajdował się w specjalnie przystosowanym, szczelnie zamkniętym pojemniku, co utrudniało szybką ocenę jego zawartości. Policja również zabezpieczała teren, aby umożliwić swobodne działania służbom chemicznym.

Czy zagrożenie zostało zażegnane?

Mimo wstępnych działań straży pożarnej, jak zaznacza portal "Miejski Reporter", jeszcze po godzinie 15:00 strażacy kontynuowali analizę zabezpieczonej substancji. Proces identyfikacji okazał się złożony i wymagał specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy. W sumie w akcji uczestniczyło siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej, ściśle współpracujących z funkcjonariuszami policji.

Po zakończeniu wszystkich czynności, około godziny 16:00, teren został formalnie przekazany funkcjonariuszom policji. To oni przejęli dalsze ustalenia dotyczące pochodzenia i składu tajemniczego preparatu. Do tej pory, czyli po kilku godzinach intensywnych działań, nie podano publicznie informacji o tym, czym dokładnie był znaleziony materiał.

