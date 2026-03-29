Taniec z Gwiazdami. Kto z polityków wywijał na parkiecie, a kto zaliczył spektakularną wpadkę?

„Taniec z Gwiazdami” polityczne debiuty

Gdy w 2005 roku „Taniec z Gwiazdami” rozpoczynał swoją przygodę w polskiej telewizji, nikt pewnie nie przypuszczał, że na parkietach TVN, a później Polsatu, zobaczymy osoby tak ściśle związane z polityką. Przez lata program gościł przede wszystkim artystów, sportowców i dziennikarzy, jednak to właśnie obecność polityków i ich rodzin wzbudzała największe kontrowersje i ożywione dyskusje w mediach. Ich taneczne poczynania śledziły miliony Polaków, zastanawiając się, czy polityczne kariery znajdą swoje odbicie również w walcu angielskim czy cha-chy.

Fenomen tanecznego show polegał na łączeniu pozornie niepasujących do siebie światów, a wejście na parkiet osobistości z Wiejskiej było tego najlepszym dowodem. Od córek prezydentów, przez aktywnych posłów, aż po byłych ministrów – lista politycznych „tancerzy” jest naprawdę imponująca i pełna niespodzianek. Ich występy często rzucały nowe światło na publiczny wizerunek, pokazując ludzką, czasem niezręczną, ale zawsze autentyczną stronę powagi urzędu.

Kto pierwszy z polityki zatańczył w show?

Pionierką wśród osób związanych z polityką, która odważyła się stanąć w szranki tanecznego show, była córka byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli Ola Kwaśniewska. Jej udział w trzeciej edycji programu był niemałym wydarzeniem medialnym i pokazał, jak wielki potencjał promocyjny drzemie w tego typu rozrywce. Młoda Kwaśniewska, tańcząc w 2006 roku, stała się ulubienicą widzów, a jej medialna kariera nabrała rozpędu właśnie dzięki „Tańcowi z Gwiazdami”.

Jej występ na parkiecie z pewnością otworzył jej drzwi do świata mediów, oferując możliwości, których wcześniej nie brała pod uwagę. Jak sama wspomniała w rozmowie z Plejadą, jej życie potoczyło się w nieoczekiwanym kierunku, co tylko potwierdza siłę oddziaływania programów rozrywkowych na kształtowanie ścieżek zawodowych.

„Gdyby nie 'Taniec z gwiazdami' pewnie nie wpadłabym też na to, żeby pracować w mediach, bo w mojej rodzinie nikt nie uprawiał wolnego zawodu. A po programie dostałam sporo propozycji i z niektórych zdecydowałam się skorzystać. Nie mogę więc powiedzieć, że żałuję udziału w programie, bo nie wiem, co by było gdyby” - oceniła po latach.

Wicemarszałek Sejmu na parkiecie

Jednym z najbardziej zapamiętanych polityków, którzy próbowali swoich sił w pląsach, jest Krzysztof Bosak. Dziś wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji, w 2007 roku był młodym posłem Ligi Polskich Rodzin. Jego obecność w „Tańcu z Gwiazdami” z Kamilą Kajak była dla wielu zaskoczeniem i powodem do burzliwych dyskusji, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego konserwatywny wizerunek.

Bosak, mimo braku typowego „gwiazdorskiego” doświadczenia, poradził sobie całkiem nieźle, zajmując ósme miejsce. Ten epizod z jego przeszłości pokazuje, jak różnorodne ścieżki prowadzą do rozpoznawalności, a telewizyjny parkiet potrafi zdemaskować lub umocnić wizerunek polityka. Dziś Krzysztof Bosak patrzy na tamte czasy z dystansem, widząc w nich etap młodości i poszukiwań.

„Myślę, że każdy czas ma swój charakter. Jak był 'Taniec z Gwiazdami' to miałem dwadzieścia kilka lat... Byłem młody, teraz jestem panem w średnim wieku, ojcem, mężem, byłym kandydatem na prezydenta, ujmowanym w rankingach zaufania publicznego. Traktuję to jako zobowiązanie, by zachowywać się poważnie.”

Czy posłanka LPR odniosła sukces?

W tej samej edycji co Bosak, na parkiecie pojawiła się również Sandra Lewandowska, wówczas posłanka LPR. Niestety, jej taneczne aspiracje nie spotkały się z równie entuzjastycznym przyjęciem publiczności i jurorów. Jej występ z Michałem Skawińskim zakończył się niepowodzeniem, a para uplasowała się na przedostatnim miejscu, co stanowiło jaskrawy kontrast do medialnego szumu wokół jej udziału.

Epizod Lewandowskiej w „Tańcu z Gwiazdami” jest przykładem, że nie każda polityczna twarz potrafi z gracją przenieść się z sejmowych ław na parkiet. Czasem oczekiwania publiczności i medialne zainteresowanie nie przekładają się na taneczny sukces, a show potrafi być bezlitosne dla tych, którzy nie potrafią sprostać jego rygorom.

Córka Lecha Wałęsy show biznesie

Zanim jeszcze Bosak i Lewandowska próbowali swoich sił, w 2006 roku na parkiecie pojawiła się Maria Wiktoria Wałęsa, córka legendarnego prezydenta Lecha Wałęsy. Jej obecność w programie szybko uczyniła ją ulubienicą zarówno widzów, jak i mediów, które z zapałem śledziły jej taneczne poczynania z Pawłem Godkiem. Sława nazwiska z pewnością otwierała jej wiele drzwi, ale to jej charyzma i naturalność zaskarbiły jej sympatię.

Maria Wiktoria Wałęsa nie tylko świetnie radziła sobie z tanecznymi wyzwaniami, ale również nawiązała bliskie relacje z innymi uczestnikami, w tym z Edytą Herbuś. To pokazuje, że „Taniec z Gwiazdami” bywał również miejscem, gdzie rodziły się prawdziwe przyjaźnie i nieoczekiwane sojusze, z dala od politycznych podziałów i medialnych intryg.

Jak wspomina Taniec z Gwiazdami Kasia Tusk?

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci ze świata polityki, która odniosła niemały sukces w tanecznym show, była Kasia Tusk. Córka ówczesnego lidera PO, a dziś premiera Donalda Tuska, w piątej edycji z 2007 roku dotarła do samego finału, zajmując imponujące trzecie miejsce z partnerem Stefano Terrazzino. Jej udział był szeroko komentowany, a popularność blogerki rosła w zawrotnym tempie.

Po latach, Kasia Tusk wspomina swój udział w programie z dystansem, choć z nutką goryczy, jak to często bywa z doświadczeniami młodości. Jej początkowa ciekawość i chęć spróbowania czegoś nowego, choć odradzana przez ojca, zaowocowała niezapomnianą przygodą i utrwaleniem jej wizerunku w świadomości publicznej. Ostatecznie, jak sama przyznała, była to decyzja, której nie żałuje.

„W tym wieku pieniądze nie odgrywają szczególnej roli. Zdecydowanie przeważyła ciekawość. Poczucie, że szansa może się nie powtórzyć. To był 2007 rok, miałam niespełna 20 lat. W domu odbyła się narada i tata powiedział, że żałuje tylko tych rzeczy, których nie zrobił. Ale ten występ raczej mi odradzał. Ja uznałam, że to będzie ciekawa przygoda” - mówiła kilka lat temu w wywiadzie dla „Twojego Stylu”.

Metamorfoza Anny Kalaty zaskoczyła wszystkich

Jednym z najbardziej spektakularnych, a zarazem inspirujących występów polityków w „Tańcu z Gwiazdami” był udział Anny Kalaty. Była minister pracy, po przejściu imponującej metamorfozy, w której zrzuciła dziesiątki kilogramów i całkowicie zmieniła swój wizerunek, postanowiła stanąć na tanecznym parkiecie. Jej partnerem był Krzysztof Hulboj, z którym zajęła jedenaste miejsce.

Metamorfoza Anny Kalaty była tematem numer jeden w mediach, a jej odwaga i determinacja zyskały ogromne uznanie. Udział w programie był nie tylko okazją do pokazania nowych umiejętności, ale przede wszystkim potwierdzeniem jej siły woli i chęci do zmiany. Kalata udowodniła, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń i przełamywanie własnych barier, nawet tych publicznych.

Ostatni polityczny akcent na parkiecie?

Ostatnim przedstawicielem świata polityki, choć w momencie udziału bardziej znanym jako komentator sportowy, był Tomasz Zimoch. Wiosną 2017 roku pokazał swoje taneczne umiejętności, zanim jeszcze na dobre powrócił do polityki. To pokazuje, jak płynne są granice między różnymi sferami życia publicznego i jak wiele dróg prowadzi do rozpoznawalności. Jego udział był miłym akcentem dla wielu fanów sportu.

Co ciekawe, dopiero po udziale w tanecznym show, w 2019 roku, Zimoch zdecydował się na karierę polityczną, startując z listy Koalicji Obywatelskiej. Później, w 2023 roku, ponownie został posłem, tym razem z ramienia Trzeciej Drogi. Jego przypadek jest dowodem na to, że „Taniec z Gwiazdami” potrafi być trampoliną do zupełnie nowych wyzwań, nawet tych parlamentarnych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.