Tapir Kotte w poznańskim zoo. Dlaczego jego szwedzkie imię jest takie wymowne?

Nowy lokator w Poznaniu

Tapir Kotte, dwuletni osobnik z gatunku tapirów anta, został nowym mieszkańcem poznańskiego zoo. Przybył on do Polski prosto ze Szwecji, gdzie urodził się w ogrodzie zoologicznym w Kolmarden. Jego podróż stanowi ważny element europejskiego programu hodowlanego, mającego na celu zachowanie tego zagrożonego gatunku. Kotte to samiec, którego obecność ma zapewnić towarzystwo dla dotychczasowej, samotnej mieszkanki, dwudziestoletniej tapirzycy Madzi.

Dwuletni Kotte przyszedł na świat w szwedzkim Kolmarden rok i cztery miesiące temu, co czyni go stosunkowo młodym osobnikiem. Madzia, która przebywała na wielkopolskim wybiegu samotnie przez dłuższy czas, ma teraz szansę na towarzystwo. Proces aklimatyzacji i wzajemnego poznawania się zwierząt rozpoczął się od obwąchiwania przez wybiegowe ogrodzenie, co jest standardową procedurą wprowadzania nowych mieszkańców.

Jak przebiega proces adaptacji?

Pierwsze dni po przyjeździe Kottego do poznańskiego zoo koncentrują się na jego stopniowej aklimatyzacji w nowym środowisku. Opiekunowie dbają o to, aby oba tapiry miały możliwość bezpiecznego poznawania się, zanim dojdzie do bezpośredniego kontaktu. Obecnie Madzia i Kotte mogą jedynie obwąchiwać się przez ogrodzenie, co pozwala na oswojenie się z zapachem i obecnością drugiego osobnika bez bezpośredniego zagrożenia.

Pełna integracja poznańskich tapirów przewidziana jest dopiero po odmarznięciu lodu w akwenach, które znajdują się na ich wybiegu. Tapiry anta są gatunkiem, który wprost uwielbia wodne środowisko, wykorzystując je zarówno do ochłody, jak i do zabawy oraz ukrywania się. Dostęp do stawów jest kluczowy dla ich komfortu i naturalnych zachowań, a także ułatwi swobodne współistnienie obu osobników w przyszłości, co obserwatorzy z niecierpliwością oczekują.

Dlaczego tapiry kochają wodę?

Zdolność tapirów do bytowania w wodzie wynika z ich naturalnego środowiska, jakim są dorzecza Amazonki i inne obszary podmokłe Ameryki Południowej. Są to zwierzęta semi-wodne, doskonale pływające i nurkujące. Woda stanowi dla nich schronienie przed drapieżnikami oraz przegrzaniem w tropikalnym klimacie, co jest kluczowe dla ich przetrwania. Pomaga im również w poszukiwaniu pokarmu i zachowaniu higieny.

Tapiry anta komunikują się ze sobą za pomocą różnorodnych dźwięków, takich jak klikanie i chrząkanie. Te wokalizacje są ważne w interakcjach społecznych i terytorialnych, umożliwiając im wyrażanie emocji i intencji. Zdolność do porozumiewania się będzie kluczowa podczas integracji Kottego i Madzi, pomagając im nawiązać relacje w nowym wspólnym domu i uniknąć potencjalnych konfliktów na wczesnym etapie.

Skąd imię Kotte?

Imię „Kotte” ma swoje źródło w języku szwedzkim i oznacza „szyszkę”. Obsługa poznańskiego zoo z uśmiechem zauważa, że to urocze imię doskonale odzwierciedla sylwetkę najnowszego nabytku. Tapiry, ze swoim charakterystycznym kształtem ciała i krótkim ryjkiem, faktycznie mogą kojarzyć się z leśnymi szyszkami, co stanowi zabawny, a zarazem trafny szczegół w jego nazewnictwie.

Tapiry to interesujące nieparzystokopytne, posiadające genetycznych przodków wspólnych z dzisiejszymi nosorożcami oraz końmi. Należą do rzędu nieparzystokopytnych, podobnie jak ich dalecy krewni. To pokrewieństwo podkreśla ich unikalną pozycję w świecie zwierząt i bogatą historię ewolucyjną, sięgającą milionów lat, co fascynuje zarówno naukowców, jak i odwiedzających ogrody zoologiczne.

