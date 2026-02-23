Tomasz Sekielski walczył z chorobą. Jak odzyskał kolory życia?

Pierwsze objawy choroby

Tomasz Sekielski opisał początki swojej choroby, które początkowo bagatelizował, przypisując narastające zmęczenie i brak energii naturalnym skutkom upływu czasu. Przełom nastąpił, gdy dziennikarz zauważył, że świat wokół niego "traci kolory", co skłoniło go do poszukania profesjonalnej pomocy. Doświadczenia rodzinne dały mu świadomość zagrożenia, jednak nie uchroniły przed osobistym kryzysem.

Początkowe ignorowanie sygnałów organizmu było typową reakcją, lecz Sekielski zrozumiał, że sytuacja wymaga interwencji specjalistów. Decyzja o rozpoczęciu terapii była kluczowym momentem w jego walce o powrót do zdrowia psychicznego. Szybka reakcja na alarmujące objawy okazała się decydująca w dalszym procesie leczenia.

"Gdy wszystko nagle poszarzało, zrozumiałem, że sam sobie nie poradzę" – powiedział w rozmowie z portalem Medonet.

Leczenie i wyzwania

Dziennikarz rozpoczął intensywne leczenie, które obejmowało zarówno farmakoterapię, jak i psychoterapię. Początkowo oczekiwał szybkiej poprawy, lecz pierwsze efekty okazały się jedynie krótkotrwałe, a po nich często następowały kolejne spadki nastroju. Mimo tych trudności, Tomasz Sekielski konsekwentnie kontynuował terapię, nie rezygnując z pomocy specjalistów.

Sekielski podkreślił również, że jego praca nad trudnymi i często traumatycznymi tematami, takimi jak wojna, pedofilia czy ludzkie dramaty, miała znaczący wpływ na jego kondycję psychiczną. Codzienne zmaganie się z ciężkimi materiałami dziennikarskimi potęgowało obciążenie, przyczyniając się do pogorszenia jego stanu zdrowia.

Myśli ostateczne rozwiązanie?

W najbardziej dramatycznym momencie choroby, Tomasz Sekielski zmagał się z poważnymi myślami samobójczymi. Jak sam wyznał, miał już wszystko dokładnie zaplanowane, jednak od podjęcia tragicznej decyzji powstrzymała go świadomość odpowiedzialności za rodzinę oraz wsparcie ze strony specjalistów, którzy otoczyli go opieką. Myśl o bliskich okazała się silniejsza niż mroczne wizje.

Dziennikarz podkreślił kluczową rolę wsparcia bliskich, mówiąc: "Cieszę się jednak, że trafiłem na ludzi, którzy mi pomogli, że mam wspaniałą rodzinę, która się o mnie zatroszczyła". Oprócz depresji, u Sekielskiego zdiagnozowano również zaburzenia lękowe i zespół stresu pourazowego (PTSD), co określił jako "komplet czekający na iskrę".

"Najgorszy moment nastąpił wtedy, gdy zacząłem bardzo poważnie myśleć o ostatecznym rozwiązaniu. Nigdy nie podjąłem próby, ale miałem już wszystko dobrze zaplanowane" – wyznał w rozmowie z Medonetem.

Powrót do równowagi

Dzięki konsekwentnemu i długotrwałemu leczeniu, obejmującemu farmakoterapię i psychoterapię, Tomasz Sekielski osiągnął w końcu oczekiwane rezultaty. Proces ten pozwolił mu na odzyskanie stabilności i normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Dziennikarz podkreślił, że terapia dała mu możliwość powrotu do pełnej aktywności zawodowej i prywatnej.

Symbolicznym momentem powrotu do zdrowia było dla niego "ponowne zobaczenie kolorów" podczas jazdy do pracy na początku 2025 roku. Historia Tomasza Sekielskiego stanowi istotne świadectwo, że walka z ciężkimi chorobami psychicznymi, choć niezwykle trudna, może zakończyć się sukcesem dzięki profesjonalnej pomocy specjalistów i nieocenionemu wsparciu ze strony najbliższego otoczenia.

