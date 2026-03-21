Tragedia w Oświęcimiu. Co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami mieszkania?

Zwłoki dwóch kobiet w Oświęcimiu

Policja w Oświęcimiu prowadzi dochodzenie w sprawie odnalezienia zwłok dwóch osób. Dziś, 21 marca 2026 roku, służby ratunkowe interweniowały w jednym z bloków mieszkalnych przy ulicy Wyspiańskiego 11. Powodem wezwania był intensywny fetor, który od kilku dni był wyczuwalny na klatce schodowej i zaniepokoił sąsiadów. Zapach ten nasilał się, co skłoniło mieszkańców do zaalarmowania odpowiednich służb.

Po siłowym otwarciu drzwi do mieszkania, które były zamknięte od wewnątrz, funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. W środku znajdowały się ciała dwóch kobiet w zaawansowanym stadium rozkładu. Wstępne ustalenia wskazują, że ofiarami są 77-letnia matka i jej 49-letnia córka. Obecnie trwa proces potwierdzania ich tożsamości poprzez odpowiednie badania.

Co ujawniło śledztwo w mieszkaniu?

Oprócz ciał kobiet, w mieszkaniu znaleziono również truchło kota, co sugeruje, że zwierzę również padło ofiarą tej tragedii. Fakt, że drzwi do lokalu były zamknięte od wewnątrz, jest kluczową informacją dla śledczych. Ta okoliczność wstępnie wskazuje na brak udziału osób trzecich w zdarzeniu, co jest istotne dla dalszego kierunku dochodzenia. Wszelkie szczegóły są skrupulatnie analizowane.

Policjanci z oświęcimskiej komendy, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, intensywnie pracują nad ustaleniem wszystkich okoliczności. Ich celem jest precyzyjne określenie przyczyn zgonu obu kobiet oraz wyjaśnienie sekwencji wydarzeń. Śledztwo jest na początkowym etapie, a każdy zebrany dowód ma znaczenie dla pełnego obrazu sytuacji. Trwają czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie szczegółów tragedii.

"Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, ustalają okoliczności i przyczyny zgonu dwóch osób. Dziś (21.03.2026) około godziny 12 służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z oświęcimskich bloków w związku z fetorem, który na klatce schodowej wyczuli sąsiedzi. Po wejściu do wnętrza mieszkania okazało się, że znajdują się w nim zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu. Z przeprowadzonych wstępnych ustaleń wynika, że zwłoki mogą należeć do dwóch kobiet: 77-letniej matki oraz jej 49-letniej córki. W mieszkaniu znajdowało się również truchło kota. Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz. W toku dalszego postępowania śledczy ustalą personalia osób, a także przyczyny i okoliczności ich zgonów" - brzmi komunikat małopolskiej policji.

Jakie są kolejne kroki śledztwa?

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kluczowym elementem dalszego postępowania będzie przeprowadzenie sekcji zwłok. Badania te pozwolą na dokładne określenie czasu zgonu oraz ewentualnych przyczyn śmierci. Dopiero po uzyskaniu wyników sekcji możliwe będzie definitywne potwierdzenie tożsamości ofiar oraz ustalenie, czy doszło do jakichkolwiek czynów przestępczych. Każdy element procesu badawczego jest kluczowy dla ostatecznych ustaleń.

Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu nadzoruje wszystkie czynności prowadzone przez policję. Obejmują one zbieranie zeznań od świadków, w tym sąsiadów, oraz analizę wszelkich śladów znalezionych w mieszkaniu. Celem jest skompletowanie pełnego materiału dowodowego, który pozwoli na wyjaśnienie tej tragicznej sprawy. Dochodzenie ma na celu precyzyjne odtworzenie ostatnich chwil życia kobiet.

Czy brak udziału osób trzecich jest pewny?

Mimo wstępnych ustaleń wskazujących na brak udziału osób trzecich, śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy, dopóki nie zostaną zgromadzone wszystkie dowody. Analiza zamków, śladów kryminalistycznych oraz stanu ciał jest niezbędna do definitywnego potwierdzenia tej wersji wydarzeń. Ważne jest, aby wszystkie aspekty były dokładnie zweryfikowane. Weryfikacja braku udziału osób trzecich jest priorytetem śledztwa.

Działania służb skupiają się na odtworzeniu chronologii zdarzeń, które doprowadziły do śmierci matki i córki. Próby ustalenia, od jak dawna ciała znajdowały się w mieszkaniu, są kluczowe. To pomoże w zawężeniu zakresu poszukiwań informacji dotyczących ostatnich dni życia ofiar. Wszelkie dane dotyczące czasu śmierci są intensywnie zbierane.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.