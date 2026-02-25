Tragedia w Woli Bierwieckiej. Jak nastolatek został wciągnięty pod pociąg?

Śledztwo prokuratury w sprawie wypadku

Radomska Prokuratura Okręgowa formalnie rozpoczęła postępowanie wyjaśniające dotyczące wypadku kolejowego, który miał miejsce 14 lutego. Śledczy intensywnie pracują nad odtworzeniem pełnej sekwencji wydarzeń, gromadząc wszystkie dostępne dowody i materiały. Ich celem jest ustalenie wszelkich okoliczności, które doprowadziły do dramatycznego zdarzenia na stacji.

Na polecenie prokuratora policja zbiera kompletną dokumentację, w tym nagrania z kamer monitoringu oraz materiały audio i wideo. Przesłuchiwane są również osoby, które były świadkami zdarzenia. Kluczowe będą także dane dotyczące stanu technicznego składu pociągu, które zostaną przekazane do analizy. O sytuacji powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, której raporty zadecydują o dalszych krokach prawnych i ewentualnej odpowiedzialności.

Jak doszło do tragedii w Woli Bierwieckiej?

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w sobotę, około godziny 11:40, na stacji w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik, mieszkaniec gminy Stromiec, wykazał się szlachetnym gestem, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Niestety, chwila nieuwagi lub usterka doprowadziła do tragicznych konsekwencji.

Kiedy Dominik próbował wrócić do wnętrza składu, drzwi pociągu prawdopodobnie uwięziły jego dłoń. Ruszający skład pociągnął nastolatka za sobą, wciągając go pod koła. Świadkowie natychmiast próbowali zatrzymać maszynę, jednak 17-latek doznał rozległych obrażeń i obecnie walczy o życie pod opieką lekarzy w szpitalu.

Akcja ratunkowa na stacji. Kto interweniował?

Po tragicznym wypadku, na stacji w Woli Bierwieckiej błyskawicznie pojawiły się jednostki ratunkowe. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu natychmiast zabezpieczyli teren zdarzenia, aby umożliwić bezpieczne działania służb. Wspierali oni medyków w dotarciu do poszkodowanego chłopca, który znajdował się na torowisku.

O szczegółach prowadzonej akcji ratunkowej opowiedział kpt. Adrian Skrzek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, w rozmowie z „Super Expressem”. Jego relacja pomogła ustalić przebieg działań podjętych na miejscu. Szybka interwencja służb była kluczowa dla udzielenia pomocy rannemu nastolatkowi.

Wsparcie dla Dominika. Co robi lokalna społeczność?

Tragedia Dominika poruszyła całą lokalną społeczność, która natychmiast zareagowała, organizując się głównie w internecie. Rozpoczęto apele o oddawanie krwi dla rannego chłopaka, co podkreśla skalę solidarności i chęci pomocy. Mieszkańcy regionu aktywnie włączyli się w zbiórkę, aby wesprzeć 17-latka w jego walce o zdrowie.

Kilka dni po wypadku, liceum im. Kopernika, do którego uczęszcza Dominik, opublikowało wzruszający wpis. Pod tymi poruszającymi słowami pojawiła się lawina komentarzy pełnych otuchy, świadcząca o ogromnym wsparciu dla rodziny i samego Dominika. Mieszkańcy regionu trzymają kciuki za jego szybki powrót do zdrowia.

