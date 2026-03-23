Tragiczne zdarzenie w Czermnej. Dlaczego 10-latek znalazł się na ciągniku podczas leśnych prac?

Dramat w Czermnej

Poniedziałkowe popołudnie, 23 marca, przyniosło do malowniczej Czermnej, położonej w powiecie tarnowskim, prawdziwe chwile grozy. Krótko po godzinie siedemnastej, las, który zazwyczaj jest ostoją spokoju, stał się areną dramatycznego wypadku maszyny rolniczej. Pierwotne zgłoszenie, które postawiło na równe nogi wszystkie okoliczne służby ratunkowe, brzmiało jak koszmar każdego rodzica – informowało o osobie przygniecionej przez ciężki sprzęt. Na szczęście, kiedy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, choć faktycznie zastali leżący na boku ciągnik, pod maszyną nikogo już nie było, co pozwoliło odetchnąć z ulgą. Szybko okazało się, że poszkodowanym jest około dziesięcioletni chłopiec.

Dziecko towarzyszyło swojemu ojcu podczas ryzykownych prac drwalskich, które, jak wiadomo, wymagają najwyższej ostrożności i odpowiedniego przygotowania. Wstępne ustalenia, które z pewnością będą przedmiotem dokładnego śledztwa, wskazują, że nieletni podróżował w sposób dalece odbiegający od norm bezpieczeństwa – najprawdopodobniej siedział bezpośrednio na błotniku ciężkiego ciągnika. To okoliczność, która od razu nasuwa pytania o rozwagę i odpowiedzialność dorosłych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym. Prace leśne z dzieckiem na pokładzie ciągnika to scenariusz, który rzadko kończy się szczęśliwie.

Ryzyko prac leśnych

Przewrócony ciągnik rolniczy, leżący w leśnym gąszczu, to wystarczający dowód na to, jak zdradliwe potrafią być prace z ciężkim sprzętem w trudnym terenie. Gdy maszyna niespodziewanie straciła równowagę, niestety chłopiec nie miał szans na utrzymanie się i spadł na ziemię. Doznane obrażenia ciała były na tyle poważne, że od samego początku wymagały błyskawicznej i profesjonalnej pomocy medycznej. Każda sekunda miała znaczenie w ratowaniu zdrowia poszkodowanego dziecka.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia uruchomiono szeroko zakrojoną akcję ratunkową, angażującą liczne jednostki. Na miejsce wypadku w Czermnej ściągnęły zastępy Państwowej Straży Pożarnej z posterunku w Siedliskach, a także ochotnicy z jednostek OSP w Szerzynach, Czermnej i Żurowej. Obok strażaków pojawiła się także karetka pogotowia, której załoga oceniła stan małego pacjenta. Skala zaangażowanych sił ratowniczych świadczy o powadze sytuacji na miejscu zdarzenia.

Śmigłowiec ratunkowy

Stan zdrowia poszkodowanego chłopca był na tyle niepokojący, że szybko zapadła kluczowa decyzja, by wezwać na pomoc Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W takich sytuacjach, gdy liczy się każda minuta, transport drogą powietrzną jest często jedyną szansą na szybkie dotarcie do specjalistycznej placówki medycznej. Śmigłowiec LPR błyskawicznie przetransportował rannego dziesięciolatka do szpitala w Rzeszowie, gdzie mógł otrzymać niezbędną pomoc. Ta decyzja była wyrazem najwyższej troski o życie i zdrowie dziecka.

Obecnie miejscowa policja z Tarnowa prowadzi intensywne i szczegółowe postępowanie, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku. Śledczy będą musieli ustalić nie tylko dokładne przyczyny wywrócenia się ciągnika, ale przede wszystkim odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: dlaczego małoletni chłopiec znajdował się na tej maszynie podczas ryzykownych prac w lesie? Ustalenie odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie będzie kluczowe dla wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.