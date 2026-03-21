Tragiczny pożar na Ursynowie. Kto zginął w strzelnicy?

Śmiertelny pożar strzelnicy

W Warszawie, na Ursynowie, przy ulicy Migdałowej, doszło do tragicznego pożaru budynku, w którym mieściła się strzelnica. W wyniku tego nieszczęśliwego zdarzenia życie straciły cztery osoby, co zostało oficjalnie potwierdzone przez służby ratunkowe działające na miejscu. Akcja gaśnicza oraz ratunkowa okazała się niezwykle trudna i skomplikowana, ze względu na specyfikę obiektu oraz rozmiar ognia. Strażacy musieli zmierzyć się z trudnymi warunkami i dużym zadymieniem, aby dotrzeć do poszkodowanych.

Poza ofiarami śmiertelnymi, dwie inne osoby odniosły poważne obrażenia i natychmiastowo zostały przetransportowane do pobliskich szpitali. Ich stan zdrowia wymagał pilnej interwencji medycznej i był na bieżąco monitorowany przez personel medyczny. Wśród poszkodowanych, zarówno rannych, jak i zmarłych, znajdują się obywatele Polski oraz Ukrainy, co ujawniły wstępne ustalenia służb prowadzących dochodzenie w tej sprawie.

Praca służb na miejscu tragedii

Bezpośrednio po opanowaniu pożaru i zakończeniu akcji ratunkowej, na miejscu zdarzenia odbył się briefing prasowy dla mediów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Rejonowej Policji. Nadbrygadier Artur Gonera szczegółowo opisał sytuację, z jaką ratownicy musieli się zmierzyć po przybyciu na ulicę Migdałową. Zwrócił uwagę na wyzwania związane z wynoszeniem poszkodowanych z płonącego obiektu.

Aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przekazała aktualne informacje dotyczące statusu i stanu zdrowia osób, które odniosły obrażenia w pożarze. Poinformowała, że jedna z tych osób znajdowała się w ciężkim stanie, co wskazywało na rozległość odniesionych obrażeń. Wszyscy ranni otrzymali specjalistyczną opiekę medyczną.

Tożsamość i śledztwo

Funkcjonariusze policji potwierdzili pierwsze doniesienia dotyczące tożsamości osób, które poniosły śmierć w wyniku pożaru strzelnicy na Ursynowie. Ofiary to obywatele Polski oraz Ukrainy, którzy najprawdopodobniej byli pracownikami budowlanymi. Przebywali oni na terenie obiektu, który przechodził prace remontowe w momencie wybuchu pożaru. To kluczowa informacja dla zrozumienia okoliczności zdarzenia.

Na miejscu tragicznego pożaru wciąż trwają intensywne czynności śledcze, które prowadzone są pod ścisłym nadzorem prokuratury. Do zespołu dochodzeniowego włączono również eksperta z dziedziny pożarnictwa, którego zadaniem jest precyzyjne ustalenie przyczyn i dokładnego przebiegu tego tragicznego incydentu. Biegli badają wszelkie dowody materialne.

Przyczyny pożaru

Płomienie zostały całkowicie ugaszone, a akcja gaśnicza dobiegła końca w krótkim czasie od zgłoszenia. Obecnie całe miejsce zdarzenia jest w pełni zabezpieczone, co umożliwia niezakłócone prowadzenie dalszych prac dochodzeniowych. Śledczy skrupulatnie rekonstruują kolejne etapy tego koszmarnego wydarzenia, analizując każdy znaleziony fragment i zeznanie świadka. Celem jest dokładne odtworzenie sekwencji zdarzeń.

Trwa dogłębne dochodzenie mające na celu wyjaśnienie, co dokładnie doprowadziło do wybuchu ognia w strzelnicy i dlaczego jego skutki okazały się tak tragiczne. Prokuratura wraz z policją oraz biegłymi analizuje wszystkie możliwe scenariusze. Mają one wyjaśnić, czy przyczyną była awaria techniczna, czy też czynniki ludzkie. Pełne wyjaśnienie sprawy jest priorytetem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.