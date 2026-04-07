Tragiczny pożar w Jaciskach. Co stało się z dorobkiem życia 44-latka?

Groźny pożar domu w Jaciskach

W poniedziałek, 6 kwietnia, około godziny 18:47, dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze w miejscowości Jaciska, położonej w gminie Panki, w powiecie kłobuckim. Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Kłobucka oraz liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości, aby podjąć działania gaśnicze.

Łukasz Tasarz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku, poinformował, że ogień zajął nieużytkowe poddasze murowanego budynku jednorodzinnego. Dom o wymiarach około 10 na 5 metrów i wysokości 7 metrów został poważnie zagrożony przez rozprzestrzeniające się płomienie. Szybka interwencja była kluczowa w walce z żywiołem.

Jak doszło do pożaru?

Według wstępnych ustaleń służb, prawdopodobną przyczyną pożaru była nieszczelność komina, od której ogień szybko zajął poddasze. Płomienie w błyskawicznym tempie rozprzestrzeniły się na strych, a następnie objęły konstrukcję dachu, co znacząco utrudniało działania ratownicze. W krótkim czasie ogień zaczął przenikać również do części mieszkalnej budynku, zwiększając skalę zniszczeń.

Gdy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, zaledwie kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia, cały dach domu był już objęty ogniem, tworząc dramatyczny widok. Ratownicy bez chwili wahania przystąpili do intensywnej akcji gaśniczej, mającej na celu powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się pożaru i minimalizację strat. Działania gaśnicze doprowadziły do dalszych uszkodzeń domu, ratując jednak inne zabudowania.

Kto znajdował się w płonącym domu?

W chwili wybuchu pożaru w domu przebywał 44-letni właściciel posesji, pan Adam, który zamieszkiwał ją samotnie. Na szczęście, mężczyźnie udało się samodzielnie opuścić płonący budynek jeszcze przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Jego szybka reakcja prawdopodobnie uratowała mu życie, choć zdarzenie wywołało u niego silny szok i stres.

Silne przeżycia właściciela utrudniały ratownikom zebranie szczegółowych informacji na temat przebiegu zdarzenia i potencjalnych zagrożeń. Ochotnicza Straż Pożarna w Pankach potwierdziła, że jedna osoba została poszkodowana, jednak dzięki sprawnej akcji strażaków ogień nie zdołał przenieść się na inne zabudowania gospodarcze znajdujące się na tej samej posesji, co było priorytetem w początkowej fazie działań.

Co pozostało po dorobku życia?

Mimo błyskawicznej reakcji służb i intensywnych działań gaśniczych, skala zniszczeń w domu w Jaciskach okazała się ogromna. Po dojeździe zastępów straży pożarnej cały budynek był już objęty ogniem, co zwiastowało katastrofalne skutki dla właściciela. Straty materialne dla 44-letniego mężczyzny są szacowane jako znaczne, ponieważ ogień strawił niemal wszystkie jego oszczędności i pamiątki.

Pożar doszczętnie zniszczył nie tylko strukturę domu, ale również całe jego wyposażenie, pozostawiając właściciela bez dachu nad głową i bez podstawowych przedmiotów codziennego użytku. OSP Panki przekazała, że mężczyzna w wyniku tej tragedii stracił niemal cały swój dobytek, co stanowi dla niego ogromne wyzwanie życiowe i wymaga wsparcia ze strony społeczności.

"Pożar doszczętnie zniszczył znaczną część domu oraz znajdującego się w nim wyposażenia. W wyniku tragedii 44-letni mężczyzna stracił niemal cały swój dobytek - przekazała OSP Panki."

Jak pomóc poszkodowanemu?

W obliczu tak ogromnej tragedii, sąsiedzi pana Adama nie pozostali obojętni i natychmiast postanowili zorganizować pomoc dla poszkodowanego. Uruchomili internetową zbiórkę pieniędzy, której celem jest wsparcie 44-latka w powrocie do normalnego życia po utracie całego dorobku. Inicjatywa ma na celu zebranie kwoty 160 tysięcy złotych, która pozwoli na odbudowę zniszczonego domu oraz zakup najpotrzebniejszych rzeczy.

Organizatorzy zbiórki podkreślają, że mężczyzna mieszkał samotnie, co dodatkowo utrudnia mu samodzielne poradzenie sobie z konsekwencjami pożaru. Bez wsparcia ze strony innych osób, odbudowa życia po takiej tragedii jest niezwykle trudna. Do tej pory udało się zebrać ponad 3 tysiące złotych, jednak potrzeby finansowe są znacznie większe, aby umożliwić panu Adamowi nowy start. Link do zbiórki jest dostępny w pełnej wersji artykułu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.