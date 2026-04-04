Tragiczny wypadek Kępice. Co działo się w Oplu tuż przed upadkiem?

Nagły finał piątkowego wieczoru

Piątkowy wieczór, który dla wielu stanowi zapowiedź weekendowego odpoczynku, w Kępicach na Pomorzu przybrał dramatyczny obrót. Po godzinie dwudziestej pierwszej, na moście przy ulicy Kopernika, samochód osobowy marki Opel nagle zjechał z drogi wojewódzkiej, a następnie z impetem runął w nurt rzeki Wieprzy. To zdarzenie w jednej chwili wstrząsnęło lokalną społecznością i postawiło służby w stan najwyższej gotowości.

Pierwsze ustalenia policji rzucają nieco światła na początkowe sekundy tragedii, choć pełny obraz wciąż pozostaje nieuchwytny. Jak przekazał przedstawiciel słupskiej policji, to 51-letnia kobieta kierowała pojazdem, a w kluczowym momencie, z niejasnych dotąd przyczyn, straciła nad nim panowanie. Uderzenie w barierki i niekontrolowany upadek do rzeki były konsekwencją tego tragicznego ciągu zdarzeń.

"Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 51-letnia kierująca Oplem na moście nad rzeką Wieprza straciła panowanie nad pojazdem, który uderzył w barierki, a następnie wpadł do rzeki" - przekazał sierż. szt. Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Ucieczka przed śmiercią i tragiczny bilans

Po szoku, jakim był upadek samochodu do zimnej wody, nastąpiła desperacka walka o przetrwanie. W tych dramatycznych okolicznościach, z wraku Opla zdołała samodzielnie wydostać się zarówno kierująca pojazdem 51-letnia kobieta, jak i jej 17-letni syn. Obie osoby, choć ranne i wstrząśnięte, zostały przetransportowane do szpitala, gdzie otrzymują niezbędną pomoc medyczną. Ich szybka reakcja być może uratowała im życie.

Niestety, los okazał się okrutny dla 52-letniego mężczyzny, który również znajdował się w samochodzie. Mimo błyskawicznej interwencji strażaków, którzy ewakuowali go z tonącego pojazdu, jego stan był krytyczny. Doświadczeni ratownicy medyczni podjęli heroiczną próbę reanimacji, walcząc o każdą minutę życia, jednak pomimo ich wysiłków, nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych, a lekarz na miejscu stwierdził zgon.

Potężna akcja ratunkowa i pytania o przyczyny

Scena wypadku na moście w Kępicach natychmiast stała się miejscem zmasowanej akcji ratunkowej, angażującej liczne siły i środki. Na miejscu pojawiło się kilka zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Ustki, której zadaniem było przeszukanie rzeki i wsparcie w wydobyciu pojazdu. Obecni byli również ratownicy medyczni, policjanci oraz prokurator, by koordynować działania i dokumentować każdy szczegół zdarzenia.

Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury rozpoczęli skrupulatne zabezpieczanie śladów i gromadzenie materiału dowodowego. Wykonano obszerną dokumentację fotograficzną oraz zebrano wszelkie dostępne informacje, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu tragicznych chwil. Tego typu kompleksowe działania są kluczowe dla ustalenia wszystkich okoliczności wypadku i wyjaśnienia, co dokładnie wydarzyło się na moście.

"Zebrany materiał pomoże ustalić okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - poinformował sierż. szt. Galus.

Co kryje się za kulisami dramatu?

Tragedia w Kępicach, choć na pierwszy rzut oka wydaje się być klasycznym wypadkiem komunikacyjnym, zawsze rodzi szereg pytań. Czy zawiodła technika, a może była to chwila ludzkiego błędu, rozkojarzenia, które zaważyło na losie trzech osób? Pytania o przyczyny utraty panowania nad pojazdem, o stan nawierzchni, czy o ewentualne inne czynniki, z pewnością będą przedmiotem intensywnego śledztwa.

Społeczność z Kępic, a także szersza publiczność, z pewnością z niecierpliwością oczekuje na wyniki dochodzenia. Tego typu zdarzenia przypominają o kruchości życia i o tym, jak nagle może ono zostać przerwane. Wypadki drogowe, zwłaszcza te z tak tragicznym finałem, stanowią bolesne ostrzeżenie i zmuszają do refleksji nad bezpieczeństwem na drogach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.