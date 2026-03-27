Tragiczny wypadek na S19. Kto ponosi odpowiedzialność?

Dramatyczne zdarzenie na S19

W piątek, 27 marca, po godzinie 9:00, na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Trzebownisko, położonej w województwie podkarpackim, doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Zderzenie objęło trzy samochody osobowe, a według wstępnych ustaleń policji, jeden z kierujących poruszał się niewłaściwym pasem ruchu. Służby natychmiast skierowały się na miejsce, aby udzielić pomocy i zabezpieczyć teren wypadku.

Raporty z miejsca wypadku wskazują, że kierowca Hyundaia, jadąc pod prąd, spowodował bezpośrednie zagrożenie na ruchliwej trasie S19. To niebezpieczne zachowanie było przyczyną sekwencji zdarzeń, która doprowadziła do tragicznych konsekwencji dla jednego z uczestników ruchu. Zablokowany ruch wymusił na kierowcach korzystanie z objazdów, co potrwało wiele godzin.

"- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący Hyundaiem jechał drogą S19 w kierunku Rzeszowa pod prąd i zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem typu auto laweta, a następnie zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Lexusem - relacjonuje asp. Joanna Banaś z podkarpackiej policji."

Przebieg tragicznego wypadku

Po zderzeniu z auto lawetą, kierujący Hyundaiem kontynuował jazdę, by następnie zderzyć się czołowo z prawidłowo poruszającym się Lexusem. Uderzenie było na tyle silne, że pojazd marki Hyundai ostatecznie uderzył w bariery oddzielające pasy ruchu i niemal natychmiast stanął w płomieniach. Naoczni świadkowie i służby ratunkowe byli świadkami dramatycznych scen.

Zgromadzone na miejscu zdarzenia siły ratunkowe, w tym straż pożarna, miały za zadanie nie tylko ugasić palący się pojazd, ale także udzielić pomocy poszkodowanym. Skala zniszczeń była znaczna, co utrudniało działania. Niestety, pomimo szybkiej interwencji służb, konsekwencje wypadku okazały się fatalne dla jednej osoby.

"- W wyniku zderzenia kierujący Hyundaiem poniósł śmierć na miejscu - podaje policja."

Utrudnienia i objazdy

Na skutek tragicznego zdarzenia ruch na drodze ekspresowej S19 w Trzebownisku został całkowicie zablokowany w obu kierunkach. Policjanci natychmiast wprowadzili objazdy, kierując pojazdy na alternatywne trasy, aby zminimalizować zatory. Utrudnienia były odczuwalne przez wiele godzin, wpływając na plany podróżnych w całym regionie.

Działania służb na miejscu wypadku obejmowały nie tylko usuwanie skutków kolizji i udrażnianie trasy, ale również szczegółowe śledztwo mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności. Eksperci policyjni zabezpieczali ślady i zbierali dowody, aby dokładnie zrekonstruować przebieg zdarzenia. Oczekuje się, że pełne wyjaśnienie przyczyn zajmie jeszcze sporo czasu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.