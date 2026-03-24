Tragiczny wypadek w Wilanowie. Jak doszło do zderzenia z traktorem?

Groźny wypadek w Wilanowie

W poniedziałek, 23 marca, krótko po godzinie 18:00, na warszawskim Wilanowie miał miejsce poważny wypadek drogowy. Zdarzenie to miało miejsce na ulicy Łukasza Drewny, w okolicy skrzyżowania z ulicą Przyczółkową, gdzie zderzyły się hulajnoga elektryczna z ciągnikiem rolniczym. Służby ratunkowe zostały natychmiast zaalarmowane, a na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego, straż pożarną, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, ratownicy medyczni udzielili pomocy poszkodowanym. Funkcjonariusze policji rozpoczęli szczegółowe dochodzenie mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności, które doprowadziły do tego niebezpiecznego incydentu. Wypadek ten wywołał duże zaniepokojenie wśród lokalnej społeczności ze względu na udział nastolatków i poważne obrażenia jednego z nich.

Zderzenie hulajnogi z ciągnikiem

Wstępne ustalenia policyjne wskazują, że ciągnik rolniczy z przyczepą poruszał się ulicą Łukasza Drewny w kierunku Konstancina-Jeziorny. W tym samym czasie, dwóch 14-latków jechało na jednej hulajnodze elektrycznej, co samo w sobie stanowiło naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nastolatkowie podjęli próbę wyprzedzenia pojazdu rolniczego z prawej strony, co okazało się manewrem o krytycznych konsekwencjach.

W trakcie wykonywania tego manewru kierowca traktora rozpoczął skręt w prawo, zmierzając na pobliskie pole. Prawdopodobnie nie zauważył on jadących obok hulajnogi nastolatków lub nie zdążył odpowiednio zareagować na ich obecność. Doszło do zderzenia, w wyniku którego przyczepa ciągnięta przez ciągnik przejechała po jednym z chłopców, powodując u niego ciężkie obrażenia.

Śmigłowiec LPR lądował w Wilanowie

Poszkodowany nastolatek, który odniósł poważne obrażenia w wyniku przejechania przez przyczepę, został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Ze względu na ciężkość jego stanu, do akcji ratunkowej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szybki transport medyczny był kluczowy dla zapewnienia mu natychmiastowej opieki specjalistycznej.

Drugi z 14-latków, który również znajdował się na hulajnodze w momencie zderzenia, na szczęście nie odniósł żadnych fizycznych obrażeń. Jego stan psychiczny po wypadku z pewnością wymagał wsparcia. Obecnie życie rannego chłopca nie jest zagrożone, co przekazała aspirująca sztabowa Marta Haberska z Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.

"Dwóch czternastolatków jechało na jednej hulajnodze bez kasków i wyprzedzając traktor z naczepą wpadli pod skręcającą naczepę. Jeden doznał obrażeń i został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Obecnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" – mówi Super Expressowi asp. szt. Marta Haberska, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.

Kto odpowie za wypadek?

Policja wyraźnie podkreśliła, że obaj nastolatkowie rażąco naruszyli obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Poruszanie się dwóch osób na jednej hulajnodze elektrycznej jest zabronione, podobnie jak jazda bez wymaganego kasku ochronnego. Te czynniki mogły znacząco przyczynić się do powagi konsekwencji wypadku i obrażeń odniesionych przez jednego z chłopców.

W związku z ujawnionymi naruszeniami przepisów, cała sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Śledczy kontynuują swoje działania, aby dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia i ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za ten nieszczęśliwy wypadek. Sąd rodzinny zadecyduje o dalszych krokach prawnych w tej sprawie, biorąc pod uwagę wiek uczestników.

Zasady bezpieczeństwa na hulajnodze elektrycznej

Wypadek w Wilanowie jest przypomnieniem o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z polskimi przepisami, na hulajnodze może poruszać się tylko jedna osoba. Obowiązek jazdy w kasku dotyczy osób niepełnoletnich, jednak zalecany jest dla wszystkich użytkowników, aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń głowy.

Edukacja w zakresie bezpiecznego użytkowania hulajnóg elektrycznych jest kluczowa, zwłaszcza wśród młodszych użytkowników. Apeluje się o rozwagę i unikanie ryzykownych zachowań na drodze. Przestrzeganie przepisów oraz stosowanie odpowiedniego wyposażenia ochronnego znacząco zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, zapobiegając podobnym tragicznym zdarzeniom.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.