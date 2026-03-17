Trakt Królewski bezpieczniejszy. Czym są nowe bariery antyterrorystyczne?

Modernizacja Traktu Królewskiego

Na Trakcie Królewskim w Warszawie wprowadzono nowoczesne składane bariery antyterrorystyczne, które zastąpią dotychczasowe betonowe zapory. Decyzja o zmianie wynikała z problemów logistycznych związanych z montażem i demontażem starych barier, znanych jako jerseye. Te betonowe elementy, obecne od kilku lat, zabezpieczały pieszych po tragicznych wydarzeniach w innych europejskich miastach. Ich ustawienie wymagało użycia ciężkiego sprzętu, takiego jak samochody ciężarowe czy wózki widłowe, co było czasochłonne i kosztowne.

Nowe zabezpieczenia eliminują te trudności, umożliwiając szybkie składanie i rozkładanie w zależności od potrzeb. Do ich uruchomienia wystarczy hydrauliczny dźwig samochodowy, co znacząco usprawnia proces. Choć mobilne, po zamontowaniu bariery są niemożliwe do przesunięcia i skutecznie powstrzymają rozpędzony pojazd. Zarząd Dróg Miejskich podkreśla, że dzięki tej innowacji, deptak będzie mógł być zabezpieczany elastyczniej i efektywniej.

Szkolenia służb z obsługi zapór

Wprowadzenie nowych barier wiąże się z koniecznością przeszkolenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta. Obecnie trwa intensywny cykl szkoleń, w których uczestniczą przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży miejskiej, Meditransu oraz służby ochrony państwa. Celem jest nauczenie wszystkich procedur związanych z szybkim otwieraniem i zamykaniem blokującej części barier, a także bezpiecznym przejazdem przez rozłożone zapory.

Łącznie w szkoleniach organizowanych przez miasto weźmie udział od 300 do 400 osób, podzielonych na dziesięć spotkań. Nowe bariery antyterrorystyczne zostały po raz pierwszy użyte w praktyce podczas okresu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Będą montowane przede wszystkim na weekendy, zapewniając stałe zabezpieczenie Traktu Królewskiego w kluczowych momentach. Elastyczność systemu pozwala na błyskawiczne reagowanie na zmieniające się potrzeby, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo pieszych.

Dlaczego nowe bariery są lepsze?

Głównymi zaletami nowoczesnych barier antyterrorystycznych są zwiększone bezpieczeństwo i znacząca poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. Urządzenia te spełniają światowe normy w zakresie ochrony przed wrogimi pojazdami, oferując wyższy poziom zabezpieczenia niż dotychczasowe rozwiązania. Nowe konstrukcje są wizualnie znacznie bardziej dyskretne i estetyczne niż masywne betonowe jerseye, co korzystnie wpływa na wygląd reprezentacyjnego Traktu Królewskiego.

Mimo swojej wytrzymałości i skuteczności w ochronie, bariery zostały zaprojektowane tak, aby nadal pozostawiać wystarczająco dużo miejsca dla swobodnego poruszania się pieszych i rowerzystów. To połączenie funkcjonalności z dbałością o komfort użytkowników oraz wizerunek miejskiego deptaka. Dzięki temu Trakt Królewski staje się zarówno bezpieczniejszy, jak i bardziej przyjazny dla mieszkańców oraz turystów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.