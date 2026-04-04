Trzaskowski i świąteczny "błąd". Czy nagranie z żoną naprawdę było tylko wpadką?

Wielkanocne życzenia, a ich kontrowersje

Rok 2024 przyniósł Rafałowi Trzaskowskiemu, prezydentowi stolicy, nieoczekiwaną konfrontację z opinią publiczną, gdy opublikował w sieci świąteczne nagranie wielkanocne. Zamiast ciepłych życzeń, filmik wywołał prawdziwą burzę, stając się przedmiotem gorącej dyskusji na temat wizerunku i ról społecznych. To, co miało być gestem bliskości z wyborcami, szybko obróciło się przeciwko niemu, zmuszając polityka do reakcji i wyjaśnień.

Nagranie, przedstawiające Trzaskowskiego w domowej kuchni, z żoną Małgorzatą uwijającą się w tle, zostało odebrane jako przykład anachronicznego podziału ról. W efekcie, zamiast tradycyjnego przesłania, wideo stało się katalizatorem dyskusji o równości i sposobie prezentowania się osób publicznych. Skala krytyki przerosła zapewne wszelkie oczekiwania, pokazując, jak wrażliwe stały się współczesne standardy społeczne.

"Drodzy państwo, chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze" - rozpoczął, siedzący na krześle, przy stole, na którym stoi filiżanka.

Detale, które rozpaliły internet

Na opublikowanym nagraniu, Rafał Trzaskowski, z uśmiechem składał życzenia, podczas gdy jego żona Małgorzata była zajęta „kuchennymi czynnościami”, często odwrócona plecami do kamery. Wideo urozmaiciła krótka obecność psa Bąbla w króliczych uszach, co miało nadać scenie lekkości, ale nie odwróciło uwagi od głównego problemu. Kulminacyjnym momentem okazała się spontaniczna wymiana zdań z małżonką, która, odpowiadając na jego słowa o świetnym Dyngusie, rzuciła: „Aleś wymyślił!”.

Dodatkowy smaczek dołożył prezydent Warszawy, wspominając o niedawnym zalaniu kuchni przez sąsiada. Mimo prób rozładowania atmosfery, nagranie spotkało się z lawiną negatywnych komentarzy. Internauci i politycy natychmiast wychwycili, co uznali za problematyczny przekaz, co tylko potwierdziło, jak trudno jest dziś zapanować nad każdym szczegółem w komunikacji publicznej. Każdy element, nawet ten niezamierzony, jest poddawany drobiazgowej analizie.

"Aleś wymyślił!" - wypaliła wówczas jego małżonka.

"A no tak, sąsiad nam zalał kuchnię parę dni temu. No, w każdym razie wszystkiego dobrego" - zakończył z uśmiechem.

Krytyka polityków. Czy wizerunek ma znaczenie?

Reakcja na świąteczne wideo Trzaskowskiego była błyskawiczna i bezlitosna, zwłaszcza w środowisku politycznym. Anna Maria Żukowska z Lewicy krótko skwitowała: „Ałaaaa”, wyrażając swój szok. Jan Kanthak z kolei, z nutą ironii, życzył dobrze małżonce prezydenta, sugerując, że to ona ponosiła ciężar domowych obowiązków. Komentarze były spójne: zarzucano prezydentowi Warszawy promowanie niewłaściwej postawy wobec kobiet, co kłóciło się z jego wizerunkiem nowoczesnego, europejskiego polityka.

Martyna Jałoszyńska z Partii Razem dosadnie podsumowała sytuację, wyrażając zdziwienie, że ktokolwiek ze sztabu Trzaskowskiego zaakceptował taki scenariusz. „Jestem trochę w szoku, że ktoś ze sztabu Trzaskowskiego uznał, że 'tak, to dobry pomysł nakręcić faceta składającego życzenia na święta w kuchni, podczas gdy żona stoi obok i zasuwa'. I to nie jest spontaniczne, ktoś to wyreżyserował” – stwierdziła. Te słowa uderzyły w sedno problemu, wskazując na brak wyczucia w przygotowaniu medialnego przekazu.

"Ałaaaa" - napisała Anna Maria Żukowska z Lewicy.

"Siedzący mężczyzna i pracująca kobieta w kuchni. Nie wiem, jaki branding wymyślił Trzaskowskiemu jego sztab, ale raczej kłóci się z uśmiechniętym, europejskim wizerunkiem" – napisał jeden z internautów.

"Kobieta pracuje w kuchni, a facet siedzi i dogaduje. Wyjątkowej klasy spindoktor Panu to nagranie doradził" – wtórował mu inny.

"Zabieram się za czytanie komentarzy pod tymi życzeniami. Najlepsze życzenia dla Pańskiej małżonki..." - stwierdził Jan Kanthak.

"Jestem trochę w szoku, że ktoś ze sztabu Trzaskowskiego uznał, że 'tak, to dobry pomysł nakręcić faceta składającego życzenia na święta w kuchni, podczas gdy żona stoi obok i zasuwa'. I to nie jest spontaniczne, ktoś to wyreżyserował" - skwitowała Martyna Jałoszyńska z Partii Razem.

Trzaskowski przyznaje się do "błędu". Czy to wystarczy?

W obliczu przytłaczającej fali krytyki Rafał Trzaskowski zdecydował się na szybką reakcję, usuwając kontrowersyjny filmik i wydając oświadczenie. Przyznał w nim, że w ferworze kampanii i przedświątecznych przygotowań „czasami popełnia się błędy” oraz zapowiedział „pokutę”. To było wyraźne przyznanie się do winy, choć nieco zawoalowane okolicznościami, co mogło pozostawić niedosyt wśród najbardziej zaangażowanych krytyków.

Oświadczenie zakończył zapewnieniem, że przez całe Święta „na pewno nie będzie siedział rozparty za stołem”, co było próbą odwrócenia uwagi od zarzutów o promowanie stereotypowego podziału ról. Sytuacja ta pokazuje, jak cienka jest granica między autentycznością a wpadką w politycznej komunikacji. Nawet najlepiej przygotowany sztab może nie przewidzieć wszystkich reakcji, szczególnie w erze natychmiastowego osądu mediów społecznościowych.

"W biegu - i tym kampanijnym, i przedświątecznych przygotowań - czasami popełnia się błędy. Jest błąd, będzie pokuta. O jednym zapewniam - na pewno przez całe Święta nie będę siedział rozparty za stołem. I najważniejsze - Wesołych Świąt! Dla wszystkich :)" - napisał.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.