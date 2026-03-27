Trzeźwość na drogach. Ile kosztuje brak wyobraźni?

Policyjne żniwa na mazowieckich drogach

Środa, 25 marca, zapisała się w kalendarzu kierowców na Mazowszu jako dzień intensywnych działań służb. W ramach szeroko zakrojonej akcji pod kryptonimem „Trzeźwość-Lokalnie”, niemal sześćset funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego wyjechało na drogi, aby skontrolować stan trzeźwości uczestników ruchu. Efekty tych kilkugodzinnych „żniw” są, jak zawsze w takich przypadkach, mieszane – z jednej strony imponująca liczba kontroli, z drugiej – zatrważający obraz polskiej rzeczywistości drogowej.

Statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji z Radomia mówią jasno: w zaledwie kilka godzin mundurowi sprawdzili dokładnie 33 078 kierujących. To prawdziwy maraton kontrolny, który bezlitośnie obnażył skalę problemu. Mimo kampanii społecznych, zaostrzanych kar i medialnych apeli, nadal spora grupa kierowców zdaje się ignorować elementarne zasady bezpieczeństwa i prawa, wsiadając za kierownicę po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających.

Bezlitosne liczby na Mazowszu. Kto stracił prawo jazdy?

Niestety, surowe dane nie pozostawiają złudzeń co do świadomości części polskich kierowców. Spośród tysięcy skontrolowanych, aż 34 osoby zostały złapane na gorącym uczynku – prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu. Dla 22 z nich konsekwencje były natychmiastowe: zatrzymanie prawa jazdy to dopiero początek długiej drogi prawnej i finansowej. To przerażająca liczba, która pokazuje, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w kwestii edukacji i egzekwowania przepisów drogowych.

Co więcej, policjanci nie natrafili jedynie na pijanych kierowców. Jedna osoba prowadziła pod wpływem narkotyków, co stanowi równie poważne zagrożenie na drogach. Ponadto, osiem osób zignorowało obowiązujące sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, po raz kolejny udowadniając, że dla niektórych kierowców wyrok sądu to jedynie puste słowa. Takie postawy wymagają zdecydowanych działań i konsekwentnego egzekwowania prawa.

"Policjanci podkreślają, że każdy taki przypadek to potencjalna tragedia, której można było uniknąć. Jazda po alkoholu wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach, a nietrzeźwi kierujący są częstą przyczyną wypadków o najcięższych skutkach" - zaznaczyli mundurowi.

Apel o rozsądek. Czy to coś zmieni?

Cytowane słowa służb drogowych to nie tylko suchy komunikat, ale przede wszystkim rozpaczliwy apel o zdrowy rozsądek. Funkcjonariusze nieustannie przypominają, że za każdą liczbą kryje się potencjalna tragedia – rozbite rodziny, złamane życia, kalectwo. Jazda po alkoholu nie jest „wpadką”, lecz świadomym wyborem, który niesie ze sobą nieobliczalne konsekwencje. Czas najwyższy, aby każdy kierowca wziął sobie te słowa głęboko do serca, zanim ruszy w drogę.

Warto pamiętać, że akcja „Trzeźwość-Lokalnie” nie jest jednorazowym wydarzeniem. Policjanci zapowiadają kontynuację działań, a liczne patrole ponownie pojawią się na drogach Mazowsza już w piątek, 27 marca. To sygnał, że służby nie odpuszczą w walce o bezpieczeństwo na drogach i będą konsekwentnie eliminować zagrożenia. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne kontrole przyniosą mniej zatrważających statystyk i więcej odpowiedzialnych kierowców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.