Ucieczka Seatem przed policją. Pijany kierowca pędził prawie 200 km/h, co grozi mu za to?

Pościg policji za Seatem w Tuczempach

Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy, około godziny 1:00, na ulicy Przemyskiej w Tuczempach. Tamtejsi funkcjonariusze jarosławskiej drogówki prowadzili rutynową kontrolę prędkości. W pewnym momencie zauważyli Seata Leona, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h.

Kiedy policjant zasygnalizował kierowcy konieczność zatrzymania pojazdu, ten całkowicie zignorował polecenie. Mężczyzna ominął patrol policyjny i podjął decyzję o ucieczce, rozpoczynając pościg w kierunku Ostrowa. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim, uruchamiając sygnały świetlne i dźwiękowe, próbując zmusić uciekiniera do zatrzymania.

Dramatyczne dachowanie Seata i zniszczenia

Po krótkim, lecz dynamicznym pościgu, kierowca Seata, który pędził z prędkością blisko 200 km/h, stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Samochód wypadł z jezdni i spektakularnie dachował na pobliskiej prywatnej posesji. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd został całkowicie zniszczony, a jego elementy rozrzucone w promieniu kilku metrów.

W wyniku zdarzenia uszkodzona została również infrastruktura drogowa. Dodatkowo jeden z odłamków rozbitego auta uderzył w dach budynku mieszkalnego znajdującego się na posesji, na której doszło do dachowania. Mimo groźnie wyglądającego wypadku, kierujący opuścił pojazd o własnych siłach i próbował kontynuować ucieczkę pieszo.

Kierowca Seata pod wpływem alkoholu i narkotyków

Mimo prób ucieczki pieszo, 20-letni kierowca Seata został szybko zatrzymany przez jednego z funkcjonariuszy. Przeprowadzone na miejscu badanie stanu trzeźwości wykazało, że mieszkaniec gminy Jarosław miał w organizmie 1,38 promila alkoholu. Dodatkowo testy na obecność substancji psychoaktywnych potwierdziły obecność narkotyków w jego organizmie, co jest poważnym naruszeniem prawa.

Kierującemu pobrano krew do dalszych, szczegółowych badań laboratoryjnych, które mają dokładnie określić rodzaj i stężenie przyjętych środków odurzających. W pojeździe podróżowało także dwóch pasażerów: 19-letni mieszkaniec gminy Jarosław oraz 20-letni mieszkaniec gminy Orły. U 19-latka stwierdzono 0,74 promila alkoholu, natomiast u 20-latka 0,14 promila. Kierujący oraz jeden z pasażerów z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala, jednak ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, a obrażenia nie były poważne.

Jakie konsekwencje czekają młodego kierowcę?

20-letni mieszkaniec gminy Jarosław usłyszał już zarzuty w związku z popełnionymi przestępstwami. Odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, co jest szczególnie poważnym wykroczeniem. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, co może mieć wpływ na przebieg jego dalszego postępowania sądowego.

O dalszym losie młodego kierowcy zadecyduje teraz sąd. Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym, za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5. Jarosławska policja konsekwentnie apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozsądku, ostrożność i bezwzględne przestrzeganie przepisów, aby unikać podobnych, tragicznych w skutkach zdarzeń.

"- Brawura, nadmierna prędkość oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu czy narkotyków stanowią śmiertelne zagrożenie-zarówno dla kierujących, jak i innych użytkowników dróg."

