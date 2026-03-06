Ulica Leszno w Warszawie. Jej prawdziwe oblicze zaskakuje wielu

Jakie nazwy nosiła ulica Leszno?

Ulica Leszno w Warszawie, znana obecnie jako aleja „Solidarności”, wcześniej funkcjonowała jako aleja generała Karola Świerczewskiego. Pierwotna nazwa, Leszno, na zawsze wryła się w pamięć pokolenia, które przeżyło drugą wojnę światową. W latach 70. XX wieku mieszkańcy nadal określali gmach sądów jako stojący „na Lesznie”, co świadczyło o silnym zakorzenieniu tej historycznej nazwy w świadomości społecznej.

Przedwojenne Leszno stanowiło jedną z najważniejszych arterii miejskich i kluczowy punkt na mapie warszawskiego getta. Wzdłuż tej ulicy, w cieniu okazałych kamienic i pałaców, rozgrywały się dramaty okupacyjnej codzienności. Dziś, poruszając się aleją „Solidarności”, często mijamy nieliczne ocalałe budynki, nie zdając sobie sprawy z ich historycznego znaczenia.

Dlaczego Leszno to symbol minionych wydarzeń?

Dla mieszkańców Warszawy Leszno było nie tylko arterią komunikacyjną, ale przede wszystkim symbolem tragicznych wydarzeń, które naznaczyły miasto podczas okupacji. Ulica ta była sercem żydowskiej dzielnicy i osią getta, co sprawia, że jej historia jest nierozerwalnie związana z losem tysięcy ludzi. Współczesna nazwa, aleja „Solidarności”, choć odnosi się do innej ważnej epoki, nie zdołała wymazać pamięci o pierwotnym Lesznie.

Nieliczne ocalałe budynki, które dziś stoją wzdłuż obecnej alei, „szepczą” historie o dawnej świetności i późniejszym upadku. Są one ostatnimi strażnikami pamięci o świecie, który został bezpowrotnie zniszczony podczas II wojny światowej. Ich istnienie pozwala na chwilę refleksji nad skalą wojennych zniszczeń i zmieniającym się obliczem stolicy.

Co przetrwało z przedwojennej zabudowy?

Zgiełk współczesnej metropolii często zagłusza echa historii, ale zabytki wciąż tam są. Gmach sądów, zaprojektowany przez Bohdana Pniewskiego, dwa kościoły oraz kilka pałacyków to jedyne obiekty, które przetrwały z gęstej, przedwojennej zabudowy Leszna. Każdy z tych budynków stanowi kapsułę czasu, przechowującą opowieści o świetności i upadku dawnej Warszawy.

Przewodnik po Warszawie z 1938 roku barwnie opisywał Leszno jako ulicę pełną stylowych fasad, imponujących pałaców i ważnych instytucji. Porównanie tego opisu z dzisiejszą rzeczywistością pozwala dostrzec, jak ogromne były wojenne zniszczenia i jak niewiele z pierwotnego splendoru przetrwało do naszych czasów. Te ocalałe fragmenty są cennym świadectwem przeszłości.

Które konkretne budynki ocalały z Leszna?

Wśród ocalałych obiektów Leszna wyróżnia się XVIII-wieczny Pałac Działyńskich, znajdujący się pod numerem 20. Dawna siedziba loży masońskiej szczęśliwie przetrwała wojnę i dziś mieści się w nim parafia ewangelicko-reformowana. Pod numerem 25 stał dawny ratusz jurydyki Leszno z XVII wieku, który później pełnił funkcję więzienia dla dłużników. Ten jeden z nielicznych zachowanych ratuszów jurydyk również przetrwał, choć jego forma uległa zmianom.

Adres Leszno 32 to Kościół Narodzenia N. M. Panny, z którego w 1861 roku ruszył słynny pochód patriotyczny. Zarówno sama świątynia, jak i przylegający do niej dawny klasztor, służący jako więzienie polityczne, ocalały z wojennej pożogi. Pod numerami 53/55 wznosi się monumentalny kompleks gmachów sądowych projektu Bohdana Pniewskiego. Ten charakterystyczny budynek nie tylko przetrwał wojnę, ale do dziś pełni swoją pierwotną funkcję i pozostaje najbardziej rozpoznawalnym obiektem dawnej ulicy Leszno.

Jak wojna zmieniła bieg ulicy?

Przedwojenna ulica Leszno wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Była znacznie dłuższa, rozciągając się od okolic dzisiejszego placu Bankowego aż do skrzyżowania z ulicą Młynarską. Stanowiła tętniącą życiem arterię handlową i komunikacyjną Warszawy, odgrywając kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu miasta.

II wojna światowa i intensywna powojenna odbudowa brutalnie przerwały jej historyczny bieg. Większa część dawnego traktu została wchłonięta przez nowo wytyczoną i szeroką arterię W-Z, znaną dziś jako aleja „Solidarności”. Współczesna ulica Leszno to zaledwie krótki, ocalały fragment znacznie większej, dawnej całości.

Z jakimi ulicami Leszno się krzyżowało?

Historyczny przebieg ulicy Leszno, aktualny jeszcze w 1939 roku, obejmował przecięcia z wieloma ważnymi ulicami Warszawy. Krzyżowała się ona z ulicami Orlą, Karmelicką, Solną, Żelazną, Wronią, Okopową oraz Karolkową. Te skrzyżowania świadczą o jej znaczeniu jako głównej osi komunikacyjnej i handlowej.

Obecnie większość tych skrzyżowań nie istnieje w swoim pierwotnym kształcie. Ślad po dawnej ulicy zatarł się pod nowymi budynkami i szeroką jezdnią alei „Solidarności”. Zrozumienie dawnego układu ulic pozwala lepiej docenić skalę zmian, jakie zaszły w strukturze urbanistycznej Warszawy po wojnie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.