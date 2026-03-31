Uporczywe nękanie w Lęborku. Co grozi 22-latkowi za stalkowanie?

Uporczywe nękanie w powiecie lęborskim

Mężczyzna w wieku 22 lat, pochodzący z powiatu lęborskiego, został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Podejrzewa się go o popełnienie przestępstw związanych z uporczywym nękaniem, kierowaniem gróźb karalnych oraz kradzieżą tablic rejestracyjnych. Ofiarą tych działań była młoda mieszkanka tego samego powiatu, której życie stało się udręką z powodu nieodwzajemnionych uczuć.

Śledczy ustalili, że agresywne zachowanie mężczyzny trwało przez ponad dwanaście miesięcy. W tym czasie młoda kobieta była regularnie nękana, a jej spokój naruszany. Działania 22-latka były konsekwencją braku wzajemności w jego uczuciach, co doprowadziło do eskalacji jego niepokojących działań.

Jak doszło do zatrzymania stalkera?

Z biegiem czasu działania stalkera z Lęborka nasilały się, przybierając coraz bardziej niepokojący charakter. Mężczyzna zaczął kierować wobec pokrzywdzonej poważne groźby, co zmusiło ją do podjęcia ostatecznych kroków. Zdesperowana kobieta złożyła zawiadomienie na policję, co uruchomiło procedury śledcze. Funkcjonariusze szybko podjęli działania mające na celu zatrzymanie sprawcy, aby zakończyć jej koszmar.

Zatrzymanie 22-latka nastąpiło w czwartek 26 marca, w jego miejscu zamieszkania na terenie powiatu lęborskiego. Mundurowi przeprowadzili skuteczną interwencję, która zakończyła się ujęciem prześladowcy. Podczas przeszukania udało się również odzyskać skradzione wcześniej tablice rejestracyjne, które należały do samochodu ofiary. To był kluczowy dowód w całej sprawie.

Czy stalker z Lęborka usłyszał zarzuty?

Po zatrzymaniu 22-letni mężczyzna został następnego dnia, czyli w piątek 27 marca, doprowadzony do prokuratury w Lęborku. Tam, na podstawie obszernego materiału dowodowego zebranego przez policję, usłyszał oficjalne zarzuty. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty dotyczące trzech przestępstw: uporczywego nękania, kierowania gróźb karalnych oraz kradzieży mienia w postaci tablic rejestracyjnych.

Sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze. Mężczyzna otrzymał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie. Za wszystkie wymienione przestępstwa krewkiemu 22-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, co podkreśla powagę jego działań i konsekwencje nieodwzajemnionych uczuć.

Jakie są konsekwencje prawne stalkingu?

Uporczywe nękanie, potocznie nazywane stalkingiem, jest poważnym przestępstwem w polskim prawie karnym. Zgodnie z art. 190a Kodeksu Karnego, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, albo istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W przypadku 22-latka z Lęborka zarzuty obejmują również groźby karalne oraz kradzież, co dodatkowo obciąża jego sytuację prawną. Kradzież tablic rejestracyjnych jest traktowana jako przestępstwo. Za groźby karalne kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Łączna kwalifikacja prawna działań mężczyzny może skutkować znacznie surowszą karą, niż gdyby dopuścił się tylko jednego z tych czynów.

Jak ofiary mogą bronić się przed stalkerem?

Ofiary stalkingu mają szereg możliwości prawnych i praktycznych, aby chronić się przed prześladowcami. Przede wszystkim, kluczowe jest zgłoszenie sprawy na policję lub do prokuratury. Zebranie dowodów, takich jak wiadomości tekstowe, e-maile, nagrania rozmów, świadectwa świadków, czy dokumentacja uszkodzeń mienia, jest niezwykle ważne w procesie karnym. Każdy detal może okazać się istotny dla ostatecznego wyniku sprawy.

Ponadto, sąd może zastosować środki zapobiegawcze, takie jak zakaz zbliżania się do ofiary, zakaz kontaktowania się z nią, a nawet dozór policyjny. W skrajnych przypadkach możliwe jest również tymczasowe aresztowanie stalkera. Istnieją także organizacje pozarządowe i fundacje, które oferują wsparcie psychologiczne i prawne dla osób nękanych, pomagając im odzyskać poczucie bezpieczeństwa i normalności w życiu. Ważne jest, aby nie wahać się szukać pomocy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.