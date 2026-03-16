Usiłowanie włamania w Warszawie. Sąsiad usłyszał hałas, co odkryli policjanci?

Usiłowanie włamania w środku dnia

Policjanci z wolskiej komendy otrzymali pilne zgłoszenie dotyczące możliwego włamania do jednego z mieszkań. Zauważono mężczyznę, który w biały dzień próbował dostać się do lokalu w bloku, podważając drzwi. Szybka reakcja zgłaszającego, który usłyszał podejrzane odgłosy, była kluczowa dla dalszego przebiegu zdarzeń.

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na wskazane miejsce w dzielnicy Wola. Już po kilku minutach od zgłoszenia byli w bloku, gdzie ich uwagę zwrócił młody mężczyzna. W pośpiechu próbował on opuścić budynek, co wzbudziło podejrzenia interweniujących mundurowych.

Zatrzymanie podejrzanego i jego zachowanie

Policjanci natychmiast podjęli czynności wobec 20-latka. Mężczyzna od początku próbował się tłumaczyć i zmieniał wersje wydarzeń, usiłując wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Konfabulował na temat celu swojej obecności w bloku, jednak jego wyjaśnienia nie przekonały mundurowych.

Podczas przeszukania okazało się, że zatrzymany miał przy sobie narzędzia. Przedmioty te mogły być wykorzystane do włamania. Co więcej, podczas dalszych czynności policjanci znaleźli przy nim również narkotyki, w tym mefedron oraz marihuanę, co skomplikowało jego sytuację prawną.

Jakie zarzuty usłyszał 20-latek?

Po zatrzymaniu 20-latka, mundurowi przystąpili do ustalenia wstępnych okoliczności zdarzenia. Sprawą zajęli się dochodzeniowcy zwalczający przestępczość przeciwko mieniu. Po zgromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego, podejrzany usłyszał dwa kluczowe zarzuty.

Mężczyzna został oskarżony o usiłowanie kradzieży z włamaniem. Drugi zarzut dotyczył posiadania narkotyków, co jest przestępstwem niezależnym od próby włamania. Za popełnione czyny 20-latkowi może grozić wysoka kara pozbawienia wolności, sięgająca nawet do 10 lat.

"Pamiętajmy! Jeśli tylko poweźmiemy przypuszczenie o możliwym włamaniu wybierzmy numer 112 i przekażmy stosowne informacje policji" − przekazują mundurowi podkreślają, że szybka reakcja może pomóc zapobiec przestępstwu i uchronić sąsiadów przed stratami.

Apel policji o czujność mieszkańców

Policjanci przypominają o konieczności zachowania czujności i zwracania uwagi na otoczenie. W przypadku zauważenia podejrzanych osób lub sytuacji, które mogą świadczyć o próbie włamania, należy natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym 112. Szybkie zgłoszenie może skutecznie zapobiec przestępstwu i chronić mienie.

Szczególną uwagę warto zwracać na obce osoby, które kręcą się po klatkach schodowych lub w pobliżu bloków. Policja podkreśla, że takie obserwacje są cenne niezależnie od pory dnia. Spostrzeżenia mieszkańców mogą okazać się kluczowe przy ustalaniu tożsamości potencjalnych włamywaczy i zapobieganiu kolejnym zdarzeniom.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.