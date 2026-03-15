Uwięziona w komórce. Co spotkało Elżbietę R. obok świń?

Apodyktyczny partner. Jak zaczął się horror?

Stanisław R., mężczyzna z miejscowości położonej nieopodal Wołomina, przez lata utrzymywał związek z Elżbietą, młodszą od niego o osiemnaście lat. Ich dwudziestopięcioletnie wspólne życie, choć bez formalnego ślubu, zaowocowało dwoma synami i wydawało się być typową relacją. Niestety, z czasem sielanka ustąpiła miejsca narastającej tyranii, a Stanisław R. zaczął wykazywać coraz większą apodyktyczność i agresję, która wkrótce miała zniszczyć życie kobiety.

Początkowe sprzeczki, wynikające z nadużywania alkoholu przez Stanisława, szybko przerodziły się w brutalną przemoc fizyczną. Pierwsze wymówki ze strony Elżbiety, dotyczące jego ciągłego picia z kolegami, spotkały się z brutalną odpowiedzią, która zapoczątkowała długi okres cierpienia. Trudno uwierzyć, że tak drastyczny dramat mógł rozgrywać się zaledwie 60 kilometrów od tętniącej życiem stolicy, Warszawy, pozostając przez lata niezauważony przez szersze otoczenie.

"Dostawałam za byle co. Na czas nie zrobiłam obiadu, to już tłukł mnie po głowie. Nie zgodziłam się, żeby pił w domu z kumplami, to poobijał mi ręce tak, że do dziś mam blizny. Później doszło do tego, że bił mnie nawet za to, że źle na niego spojrzałam" - opisywała „Super Expressowi” pani Elżbieta.

"Jaka ja byłam głupia, że wzięłam sobie takiego chłopa. Na początku bardzo go kochałam, a gdy urodziły się dzieci, on pokazał pazury i było już za późno" - ocierała łzy płynące po policzkach.

Ucieczka od piekła. Jak skończyły się nadzieje?

Gehenna Elżbiety nasilała się od 2006 roku, gdy jej partner coraz częściej podnosił na nią rękę z byle powodu. Pani Elżbieta, zmęczona ciągłym upokarzaniem i przemocą, podjęła desperacką próbę szukania pomocy na policji. Miała nadzieję, że interwencja służb porządkowych powstrzyma Stanisława i przywróci jej choć namiastkę normalnego życia, dając szansę na ucieczkę od domowego piekła, które stawało się jej codziennością.

Niestety, zamiast ulgi, decyzja o zgłoszeniu przemocy pociągnęła za sobą jeszcze bardziej drastyczne konsekwencje. Mężczyzna, zamiast się opamiętać, w akcie brutalnej zemsty podjął decyzję, która na zawsze zmieniła życie kobiety. Był to moment, który przekroczył wszelkie granice okrucieństwa, a reakcja partnera na próbę odzyskania godności okazała się szokująca nawet w kontekście dotychczasowych nadużyć.

"Kiedy się dowiedział, że wybieram się na policję, wyrzucił moje rzeczy przed dom i powiedział, że mam mieszkać w komórce przy oborze" - opisywała.

"Co miałam zrobić, skoro nie wiedziałam gdzie się podziać. Jeden syn ma już swoją rodzinę, a drugi, Zbyszek, jest niepełnosprawny. Już trzy lata mieszkam w komórce obok świń" - dodała po chwili roztrzęsiona.

Życie w komórce. Czym żywiła się kobieta?

Przez ponad trzy lata Elżbieta R. była zmuszona do życia w nieludzkich warunkach, w małej komórce obok obory, gdzie towarzyszyły jej zwierzęta gospodarskie. Jej schronienie, zrobione ze starych desek i kartonów, było świadectwem absolutnego upodlenia. Beczka po paliwie jako stół i przeciekająca wanna jako miejsce higieny to obrazy, które trudno pogodzić z godnością człowieka, a tym bardziej z rzeczywistością dwudziestego pierwszego wieku.

Kwestia wyżywienia była chyba najbardziej szokującym elementem tej tragicznej historii. Elżbieta, pozbawiona dostępu do podstawowych środków do życia, aby zaspokoić głód, musiała uciekać się do desperackich środków. Przetrwanie zapewniały jej resztki z koryta dla świń oraz moczone skórki chleba, które Stanisław wyrzucał kurom, co jest niewyobrażalne w cywilizowanym świecie. Jej jedyną nadzieją na minimalne wsparcie były skromne datki od niepełnosprawnego syna, Zbyszka, z jego renty.

"Mamy 2009 rok, a ja już tu mieszkam ponad trzy lata. Gdy głód ściśnie mi żołądek, to podbieram paszę i zlewki z koryta dla świń. Nie gardzę też moczonymi skórkami od chleba, które Stach wyrzuca kurom" - wyznawała.

"Żeby nie renta inwalidzka niepełnosprawnego syna Zbyszka, zmarłabym z głodu. Syn daje mi po kilka złotych..." - ubolewała.

Bezduszność sprawcy. Czy Stanisław żałował?

Podczas gdy Elżbieta walczyła o przetrwanie w uwłaczających warunkach, Stanisław R. swobodnie korzystał z trzech przestronnych pokoi w murowanym domu, który mógłby pomieścić ich oboje. Jego postawa wobec losu Elżbiety była przerażająca – nie okazywał żadnej skruchy ani wyrzutów sumienia. Wręcz przeciwnie, jego słowa emanowały cynizmem i poczuciem bezkarności, co tylko pogłębiało dramat kobiety i pokazywało skalę jego bezduszności.

Niestety, Stanisław konsekwentnie odmawiał kobiecie wstępu do domu, twierdząc, że "tam jest jej miejsce". Taka postawa prowadziła Elżbietę na skraj rozpaczy, kilkakrotnie myśląc o samobójstwie. Jedynym, co powstrzymywało ją przed tragicznym krokiem, była myśl o niepełnosprawnym synu, Zbyszku, dla którego nie chciała stać się dodatkowym obciążeniem. Mężczyzna pozostał niewzruszony, usprawiedliwiając swoje działania rzekomymi przewinieniami konkubiny.

"Dobrze, że w ogóle ma kawałek dachu nad głową" - śmiał się.

"Nie pozwalała mi kielicha wypić, to po co mi taka baba. Nie gotowała obiadów, łaziła gdzieś po plotkach, gdy ja jechałem do roboty na bazary. Posiedzi w komórce, to może czegoś się nauczy. Nie dam się złamać, bo tam jest jej miejsce i już" - dodawał.

Koniec dramatu. Co pamiętają sąsiedzi?

Tragiczna historia Elżbiety i Stanisława, choć wydarzyła się lata temu, wciąż jest żywa w pamięci mieszkańców Krawcowizny. Wieś pamięta obraz drobnej, zapłakanej kobiety i jej partnera, który bez skrupułów podnosił na nią rękę. Elżbieta, wyniszczona latami cierpienia i upokorzeń, odeszła osiem lat temu, jak mówią sąsiedzi, ze zgryzoty, co świadczy o tym, jak ogromny wpływ miał na nią ten koszmar.

Mimo burzliwego i okrutnego życia, jakie zgotował jej Stanisław, los ostatecznie połączył ich w ostatnich chwilach w zaskakujący sposób. Sąsiedzi wspominają, że pod koniec życia oboje "pogodzili się trochę", choć do ostatnich dni "mieli ze sobą na pieńku". Stanisław R. przeżył Elżbietę o dwa lata, co dramatycznie kończy historię pary, która przez lata żyła w niewyobrażalnym piekle na mazowieckiej wsi. Ta historia stanowi przestrogę i przypomina o konieczności reagowania na przemoc.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.