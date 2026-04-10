Warszawa Zachodnia. Co zmieni miesięczny remont kładki?

Remont kładki na Warszawie Zachodniej

Na stacji Warszawa Zachodnia, 9 kwietnia, rozpoczęły się prace remontowe kluczowej kładki dla pieszych, co wprowadza znaczące zmiany w organizacji ruchu pasażerskiego. Roboty potrwają do 7 maja bieżącego roku i koncentrują się na wymianie nawierzchni na schodach, samej kładce oraz jej północnej rampie. Inwestycja jest konieczna ze względu na zużycie dotychczasowej powierzchni i potrzebę zastosowania bardziej trwałego materiału.

Jak wyjaśniła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, użycie specjalnej żywicy wymusiło przesunięcie terminu robót na wiosnę. Materiał ten, zapewniający dużą odporność na intensywny ruch, wymaga bowiem zachowania ścisłych norm dotyczących wilgotności i temperatury powietrza podczas aplikacji. Niewłaściwe warunki zimowe uniemożliwiały jego prawidłowe położenie, co mogłoby wpłynąć na trwałość wykonanych prac.

Jakie utrudnienia czekają podróżnych?

W związku z trwającymi pracami remontowymi, kładka na stacji Warszawa Zachodnia została całkowicie wyłączona z użytku. Oznacza to, że pasażerowie muszą korzystać z alternatywnego przejścia podziemnego, które łączy wszystkie perony. Jest to jedyna dostępna droga dla osób przemieszczających się między peronami a wyjściami ze stacji.

Dostęp do tunelu zapewniony jest zarówno od strony Al. Jerozolimskich, jak i od ul. Tunelowej, co ułatwia dotarcie do stacji z różnych kierunków. Dla osób z bagażami, wózkami dziecięcymi lub z ograniczoną mobilnością, przejście podziemne oferuje udogodnienia w postaci wind i schodów ruchomych. Ma to na celu zminimalizowanie niedogodności związanych z brakiem dostępu do kładki.

Zmodernizowana Warszawa Zachodnia

Wspomniane przejście podziemne było kluczowym elementem gigantycznej przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, która została oficjalnie otwarta pod koniec listopada ubiegłego roku. Oddanie do użytku tego tunelu znacząco poprawiło komfort podróżowania, integrując komunikację między wszystkimi peronami. Otwarcie stacji po modernizacji było długo wyczekiwanym wydarzeniem.

Nowoczesne przejście podziemne oferuje szereg udogodnień, w tym przestronne poczekalnie, kasy biletowe oraz toalety dla podróżnych. Co więcej, w tunelu zaplanowano miejsce na niewielką galerię handlową, która docelowo pomieści 26 punktów usługowych. Infrastruktura została zaprojektowana z myślą o kompleksowej obsłudze pasażerów.

Ile kosztowała przebudowa stacji?

Szeroko zakrojona przebudowa stacji Warszawa Zachodnia rozpoczęła się w 2020 roku i była jedną z największych inwestycji kolejowych w regionie. W ramach prac obiekt został w pełni zadaszony, co poprawiło komfort oczekiwania na pociągi niezależnie od warunków pogodowych. Stacja została również przystosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich części obiektu.

Dodatkowo, na stacji zainstalowano nowoczesny system informacji pasażerskiej, który dostarcza aktualne dane o odjazdach i przyjazdach pociągów. Zmodernizowano perony od 1 do 7, a także wybudowano zupełnie nowy peron numer 8, nadając jednocześnie dawnemu peronowi 8 numer 9. Całkowity koszt tej rozległej inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, wyniósł około 2,5 miliarda złotych netto.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.