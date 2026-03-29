Węgier zatrzymany w Gdyni za nielegalne wejście na teren SKM. Co robił 38-latek na strzeżonym obszarze?

Węgier zatrzymany na terenie kolejowym

Do zatrzymania 38-letniego obywatela Węgier doszło we wtorek, 24 marca, na terenie Gdyni. Mężczyzna został zauważony przez patrol Straży Ochrony Kolei na obszarze Elektrowozowni SKM, zlokalizowanej przy ulicy Morskiej. Teren ten jest wyraźnie ogrodzony i oznakowany jako strefa niedostępna dla osób postronnych, przeznaczona wyłącznie dla pracowników. Intruz nielegalnie przekroczył granice obiektu, co stanowiło poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Według relacji funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, 38-latek aktywnie fotografował składy pociągów stojące w elektrowozowni. Jego obecność w miejscu o ograniczonym dostępie, gdzie obowiązują rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa, wzbudziła natychmiastowe podejrzenia. SOK-iści niezwłocznie ujęli mężczyznę, a następnie wezwali na miejsce funkcjonariuszy policji, aby przekazać im zatrzymanego do dalszych czynności. Szybka reakcja służb pozwoliła na sprawne zakończenie incydentu.

Zabezpieczenie sprzętu i zarzuty karne

Na miejsce zdarzenia szybko przybył patrol z Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni, który przejął zatrzymanego od Straży Ochrony Kolei. Po wylegitymowaniu okazało się, że intruzem jest obywatel Węgier, posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Podczas policyjnych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli posiadany przez mężczyznę sprzęt fotograficzny, który mógł posłużyć do utrwalania wizerunku pociągów. Ustalono, że wszedł on na obszar wyraźnie oznaczony jako niedostępny.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, polegającego na nieuprawnionym wdarciu się na teren zamknięty, 38-latek został zatrzymany. Następnie przewieziono go do jednostki policji w celu przeprowadzenia dalszych procedur i postawienia oficjalnych zarzutów. Tam mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia miru domowego, co jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Jaka kara grozi za wejście na tory?

Polskie prawo przewiduje konkretne konsekwencje dla osób, które nielegalnie wtargną na teren zamknięty, taki jak infrastruktura kolejowa. Zgodnie z artykułem 193 Kodeksu karnego, naruszenie miru domowego jest czynem karalnym. Za takie przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku.

Sprawa 38-letniego Węgra zostanie teraz przekazana do sądu, który oceni zebrane dowody i zdecyduje o wymiarze kary. Decyzja sądu będzie zależała od okoliczności sprawy oraz ewentualnych innych przewinień. Policja konsekwentnie ściga osoby, które lekceważą zasady bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

Akcja „Tor” – apel policji

Służby kolejowe, w tym Straż Ochrony Kolei, oraz Policja stale przypominają o trwającej ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Tor”. Głównym celem tej inicjatywy jest znacząca poprawa ogólnego poziomu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w całej Polsce. Akcja „Tor” ma również za zadanie skutecznie przeciwdziałać wszelkim przypadkom nieuprawnionego wstępu na tereny infrastruktury kolejowej.

Mundurowi nieustannie apelują do społeczeństwa, aby powstrzymać się od nielegalnego wchodzenia na tory, dworce techniczne czy inne obszary kolejowe. Podkreślają, że takie działanie wiąże się z ogromnym ryzykiem utraty zdrowia lub życia. Dodatkowo, takie zachowanie naraża na odpowiedzialność karną, nawet jeśli motywacją są jedynie zdjęcia z zakazanej strefy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.