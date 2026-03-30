Wielki cios w narkobiznes. Co ukryto w lodówce 36-latka?

Policja uderza w narkobiznes w Warszawie

Stołeczni policjanci odnieśli znaczący sukces w walce z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia, współpracując z kryminalnymi z Pragi Południe, prowadzili długotrwałe śledztwo. Ich celem było zidentyfikowanie i zatrzymanie mężczyzny aktywnie działającego na rynku nielegalnych substancji. Operacyjne działania doprowadziły do ustalenia tożsamości 36-latka, podejrzewanego o posiadanie i handel hurtowymi ilościami narkotyków.

Kluczowy moment w sprawie nastąpił podczas zorganizowanej akcji policji. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy próbował załadować do samochodu torbę zawierającą dwa kilogramy marihuany. Następnie mundurowi przeszukali jego miejsce zamieszkania, co ujawniło skalę prowadzonego przez niego procederu. W mieszkaniu znaleziono znacznie więcej nielegalnych substancji oraz specjalistyczny sprzęt do ich porcjowania.

Jak zatrzymano dilera z Pragi Południe?

Zatrzymanie 36-latka było efektem precyzyjnego planowania i wnikliwej pracy operacyjnej stołecznych policjantów. Działania skupiały się na monitorowaniu aktywności podejrzewanego o handel narkotykami mężczyzny. Podejrzany wpadł w zasadzkę, co uniemożliwiło mu dalsze wprowadzanie substancji na rynek. Przeszukanie pojazdu i następnie mieszkania otworzyło drogę do ujawnienia całego arsenału nielegalnych środków.

Akcja policyjna była odpowiedzią na rosnące doniesienia dotyczące działalności narkotykowej w regionie Pragi Południe. Funkcjonariusze z Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia połączyli siły z lokalnymi kryminalnymi, aby skutecznie zwalczyć handel narkotykami. Zabezpieczone dowody jednoznacznie wskazywały na zorganizowany charakter przestępczej działalności zatrzymanego. To pozwoliło na postawienie mu poważnych zarzutów.

Co znaleziono w mieszkaniu 36-latka?

Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego 36-latka policjanci odkryli imponujący magazyn narkotyków. Wśród zabezpieczonych substancji znajdowało się ponad 30 kilogramów marihuany, prawie 12 kilogramów mefedronu oraz niemal 5 kilogramów 4-CMC. Dodatkowo, funkcjonariusze przejęli około kilograma kokainy, co świadczy o szerokim spektrum działalności przestępczej. Wszystkie te narkotyki były sprytnie ukryte w różnych miejscach, takich jak lodówka czy szafki.

Nielegalne substancje były poukrywane nie tylko w lodówce i szafkach kuchennych, ale także w szafkach nocnych oraz w pojemniku na pościel. Oprócz samych narkotyków, policja zabezpieczyła również profesjonalny sprzęt służący do ich dystrybucji. W skład zabezpieczonego wyposażenia wchodziły zgrzewarki próżniowe, rolki folii, precyzyjne wagi i torebki strunowe. Znaleziono także torby kurierskie oraz gotówkę w kwocie 3200 złotych, co potwierdzało skalę procederu.

Ile kilogramów narkotyków przejęto?

Łącznie w wyniku akcji stołecznej policji zabezpieczono ponad 48 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających. To ogromna ilość, której wprowadzenie na rynek mogłoby mieć poważne konsekwencje społeczne. Skuteczna interwencja policjantów zapobiegła dystrybucji tych nielegalnych substancji, chroniąc potencjalnych użytkowników. Całość przejętych narkotyków stanowiła znaczący cios w lokalny narkobiznes.

Na podstawie zebranych dowodów, 36-latkowi postawiono poważne zarzuty. Dotyczą one posiadania znacznych ilości narkotyków, a także ich wprowadzania do obrotu oraz przygotowania do tych działań. Prokuratura Warszawa-Wola wnioskowała o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, na co sąd wyraził zgodę. Oznacza to, że podejrzany pozostanie w areszcie na czas trwania dalszego postępowania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.