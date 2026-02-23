Wielki cios w stołeczny gang. Kto stał za toną narkotyków?

Skoordynowana akcja CBŚP w Warszawie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę operację, która doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej w Warszawie. Działania te, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, były potężnym ciosem wymierzonym w przestępczość narkotykową. Grupa ta aktywna była od listopada 2024 roku, a jej trzon stanowili pseudokibice jednego ze stołecznych klubów sportowych. Skuteczność operacji podkreśla zaangażowanie wielu jednostek.

Ze względu na wysoki stopień zagrożenia i niebezpieczny charakter sprawy, w działania zaangażowano elitarne pododdziały policji. Do akcji włączyło się ponad 300 funkcjonariuszy CBŚP, wspieranych przez policjantów z Wydziałów Kryminalnych KRP Warszawa IV i VI. Dodatkowo uczestniczył Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy. Taka koordynacja sił świadczy o priorytecie nadanym tej sprawie.

Jak działał gang narkotykowy w stolicy?

Ustalenia śledczych wskazują, że rozbity gang był odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek co najmniej tony różnego rodzaju narkotyków. Wśród dystrybuowanych substancji znajdowały się kokaina i crack – substancja psychoaktywna znana ze swoich silnie uzależniających właściwości. Przestępcy stosowali charakterystyczny schemat działania, wykorzystując unikalną architekturę starych warszawskich kamienic. Dystrybucja środków odurzających odbywała się bezpośrednio w bramach budynków.

W strukturach grupy funkcjonował mężczyzna określany mianem „chemika”, posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu przetwarzania substancji odurzających. Jego rola polegała na przekształcaniu kokainy w crack, co znacząco zwiększało potencjał uzależniający i destrukcyjny oferowanych narkotyków. Działania te wskazywały na wysoki poziom organizacji i specjalizacji w ramach zorganizowanej grupy.

Kogo zatrzymano w policyjnym uderzeniu?

W wyniku szeroko zakrojonej operacji policyjnej zatrzymano łącznie 23 osoby podejrzane o udział w działalności przestępczej. Wśród aresztowanych, oprócz wspomnianych pseudokibiców, znalazł się również mężczyzna pełniący funkcję „chemika”. Co więcej, podczas akcji ujęto także sześć osób, które były już wcześniej poszukiwane przez organy ścigania w związku z innymi przestępstwami. Łącznie liczba zatrzymanych świadczy o skali działalności grupy.

Zgromadzony obszerny materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na przedstawienie zatrzymanym zarzutów. Dotyczą one między innymi kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 16 podejrzanych. Podczas przeszukań zabezpieczono także 80 tysięcy złotych w gotówce, co jest prawdopodobnie dowodem pochodzenia z przestępczej działalności. Funkcjonariusze podkreślają, że śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.