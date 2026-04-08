Wiosna rozczarowuje. Kiedy w końcu poczujemy upragnione ciepło?

Kiedy w końcu nadejdzie prawdziwa wiosna?

Zimne podmuchy z północy, deszcz, a nawet śnieg w Karpatach – tak wyglądał początek kwietnia, który z pewnością nie rozpieszczał Polaków. Wiosna 2026, zamiast ciepłych promieni słońca, przynosiła zmienną i często nieprzyjemną pogodę. Synoptycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, opierając się na danych historycznych, nie mają dla nas zbyt optymistycznych wiadomości na najbliższe dni.

Na wyraźniejszą i przede wszystkim trwalszą zmianę aury trzeba będzie poczekać. Według prognoz dopiero druga połowa kwietnia 2026 ma przynieść bardziej wiosenne temperatury. Oznacza to, że dni będą cieplejsze, z wartościami między 12 a 18°C, co jest już odczuwalną poprawą. Niestety, noce nadal pozostaną chłodne, a miejscami wciąż możliwe są przymrozki, co jest typowe dla tej pory roku i często zaskakuje nieprzygotowanych ogrodników.

Maj bez nagłych zwrotów akcji

Choć kwiecień szykuje nam jeszcze sporo pogodowych niespodzianek, to maj zapowiada się znacznie spokojniej. Prognozy długoterminowe IMGW wskazują, że temperatury w całym kraju będą utrzymywać się w okolicach wieloletniej normy, co z pewnością ucieszy miłośników stabilnej, przyjemnej pogody. Oznacza to klasyczną, polską wiosnę, idealną na spacery i weekendowe wypady, bez ekstremalnych upałów czy nagłych ochłodzeń.

W centralnej i południowej Polsce średnie temperatury wyniosą około 13–15°C, ale pamiętajmy, że to wartości mierzone w cieniu. W słońcu odczuwalnie będzie znacznie cieplej, co pozwoli poczuć przedsmak lata. To będzie ten moment, gdy parki i ogrody rozkwitną w pełni, a długie dni zachęcą do spędzania czasu na świeżym powietrzu, choć bez typowo letnich skwarów.

Czerwiec zwiastuje upały?

Prawdziwa rewolucja w pogodzie ma nastąpić w czerwcu. Jeśli wierzyć prognozom IMGW, wtedy właśnie do Polski zawita pełnoprawne lato, a wraz z nim pierwsze, tak wyczekiwane przez wielu upały. Mapa meteorologiczna wskazuje na temperatury zdecydowanie powyżej normy wieloletniej, co jest zapowiedzią gorących dni. Po kapryśnej wiośnie to z pewnością będzie miła odmiana dla spragnionych słońca i wysokich temperatur.

Już same średnie wartości, uwzględniające także chłodniejsze noce i pomiary w cieniu, będą imponujące. W Gdańsku mogą przekroczyć 15–16°C, natomiast we Wrocławiu sięgnąć nawet 17–18°C. To sugeruje, że w najcieplejszych momentach dnia termometry pokażą znacznie więcej, dając nam nadzieję na prawdziwie upalne dni i wieczory.

Aktualna prognoza pogody dla Polski

Nim jednak dotrwamy do upalnego czerwca, trzeba zmierzyć się z pogodą, która, jak zauważa "Rzeczpospolita", pozostaje zróżnicowana z uwagi na wpływ dwóch układów barycznych. Środa przyniesie rozpogodzenia na zachodzie i południowym zachodzie kraju, podczas gdy wschodnie i południowe regiony mogą spodziewać się opadów mieszanych. W Karpatach tradycyjnie pojawi się śnieg, a temperatury pozostaną niskie, co przypomina nam, że kwiecień faktycznie bywa kapryśny.

Na wschodzie i południu termometry pokażą zaledwie 6–7°C, podczas gdy na zachodzie dobiją do 11°C. Dodatkowo, silniejszy wiatr na wschodzie potęguje uczucie chłodu, sprawiając, że mimo kalendarzowej wiosny, aura wciąż wymaga ciepłego ubioru. To klasyczny "kwiecień plecień", gdzie pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie.

Czy w weekend będzie cieplej?

Nadzieja na poprawę pojawia się od czwartku, kiedy to na pogodę coraz większy wpływ zacznie mieć wyż. Przyniesie on więcej słońca i stopniowe uspokojenie atmosfery, choć nadal z północy napływać będzie chłodne powietrze. Nocami wciąż trzeba liczyć się z przymrozkami, które miejscami mogą spaść nawet do -5°C, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Mieszkańcy zachodniej Polski mogą liczyć na nieco łagodniejsze warunki.

W kolejnych dniach, zwłaszcza podczas weekendu, prognozy wskazują na dalszą poprawę pogody i powolny wzrost temperatur. Na zachodzie kraju termometry mogą wskazać nawet 14–15°C. Niemniej jednak, na wyraźniejsze i trwałe ocieplenie trzeba będzie poczekać aż do połowy miesiąca, co oznacza, że cierpliwość w oczekiwaniu na prawdziwą wiosnę jest wciąż na wagę złota.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.