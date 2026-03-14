Witold Waszczykowski w uzbeckim stroju. Zaskakujące wspomnienia byłego ministra?

Fascynacja Orientem od młodości

Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, opowiedział SE.pl o swojej długoletniej fascynacji Orientem. Zainteresowanie kulturą Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu towarzyszyło mu już od wczesnych lat studenckich. Planował wówczas wyprawy do Iranu i Afganistanu, jednak okoliczności uniemożliwiły realizację tych podróży. Były to pierwsze z wielu prób poznawania odległych kultur.

Jako student, Witold Waszczykowski podjął kolejną próbę zorganizowania wyjazdu, tym razem do Buchary i Samarkandy, historycznych miast Uzbekistanu. Mimo starań, wycieczka organizowana przez Almatur również nie doszła do skutku. Ostatecznie, zamiast wymarzonego Orientu, Waszczykowski otrzymał propozycję podróży do Hiszpanii.

"Jako pocieszenie przyznano mi wycieczkę do... Hiszpanii. Poznawanie Orientu rozpocząłem od Alhambry w Grenadzie – wspomina z właściwym sobie humorem."

Niespełniona podróż do Uzbekistanu

Temat podróży do Samarkandy powrócił do życia Witolda Waszczykowskiego wiele lat później, gdy pracował na placówce dyplomatycznej w Iranie. Były minister spraw zagranicznych ponownie planował wyprawę do Uzbekistanu, licząc na spełnienie swojego młodzieńczego marzenia. Niestety, także i tym razem podróż nie doszła do skutku, pozostawiając Samarkandę nadal na liście niespełnionych celów.

Pomimo kolejnego niespełnionego marzenia, los postawił na jego drodze ważną osobę: ambasadora Uzbekistanu w Iranie. Z tą osobą Witold Waszczykowski nawiązał bliską i serdeczną przyjaźń. To właśnie od uzbeckiego ambasadora otrzymał znaczący prezent, który stał się symbolem ich relacji i fascynacji kulturą Wschodu.

Uzbecki strój na grillu

Otrzymany od ambasadora podarunek był tradycyjnym uzbeckim strojem. Witold Waszczykowski przyznał, że ten ubiór zakładał na nieformalne spotkania, w tym także na spotkania przy grillu, co stanowiło dla niego nietypową, ale chętnie kultywowaną tradycję. Ten obraz ukazuje byłego ministra w zupełnie innej perspektywie niż ta znana z areny politycznej.

Wspomnienia z tego okresu pozbawione są typowej dla dyplomacji polityki. Zamiast tego, ukazują ludzką sympatię i autentyczne zainteresowanie bogatą kulturą Uzbekistanu. To osobiste relacje i drobne gesty budowały ciepły obraz dyplomacji widzianej od strony codziennych, nieformalnych spotkań.

Pożegnalne śniadanie ambasadora

Witold Waszczykowski podzielił się również barwną anegdotą z okresu swojego zakończenia misji dyplomatycznej w Iranie. Wielu ambasadorów organizowało dla niego pożegnalne obiady, co było typowym zwyczajem. Jego uzbecki przyjaciel, ambasador, zorientował się jednak, że przegapił termin oficjalnego pożegnania.

W związku z tym ambasador Uzbekistanu zaprosił Waszczykowskiego na pożegnalne śniadanie. Podczas tego spotkania goście mieli okazję degustować uzbecką wódkę, co stanowiło niezapomniany element tej dyplomatycznej, choć nieformalnej, uroczystości. Takie momenty budowały trwałe relacje międzyludzkie.

Marzenie o Samarkandzie

Mimo wielu podróży, które Witold Waszczykowski odbył później jako poseł do innych krajów Azji Centralnej, Samarkanda konsekwentnie pozostawała poza jego trasą. To historyczne miasto, choć tak bliskie jego marzeniom, nigdy nie zostało osobiście odwiedzone przez byłego ministra.

Waszczykowski podkreśla, że te słowa niosą ze sobą coś więcej niż tylko podróżniczy niedosyt. Jest to opowieść o miejscu, które przez dziesięciolecia istniało w jego wyobraźni, planach i rozmowach, ale do którego ostatecznie nigdy nie dotarł, stając się symbolem niespełnionej, ale ważnej podróży życia.

Osobiste wspomnienia Waszczykowskiego

Wspomnienia te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście obecnej sytuacji Witolda Waszczykowskiego. Od kilku lat były minister zmaga się z ciężką chorobą. Mimo trudnego okresu, zgodził się podzielić tymi osobistymi historiami z SE.pl, co świadczy o ich ważności dla niego.

To nie jest typowa relacja polityczna, lecz raczej historia o ludzkich pasjach, przyjaźniach i niespełnionej podróży. Fascynacja Samarkandą i kulturą Orientu pozostała bliska sercu Witolda Waszczykowskiego przez całe jego życie, niezależnie od pełnionych funkcji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.