Wizja Krzysztofa Jackowskiego na 2029 rok. Czy Polska uniknie losu, który on wskazuje?

Jackowski o globalnych wojnach

Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, zaprezentował szczegóły swojej najnowszej wizji dotyczącej roku 2029. Jego przewidywania wskazują na wystąpienie dwóch wielkich wojen, które całkowicie odmienią dotychczasowy porządek świata. Według Jackowskiego, konflikty te mogą rozgrywać się jednocześnie w dwóch odrębnych rejonach globu, co świadczy o ich szerokim zasięgu i wpływie.

W swojej prognozie jasnowidz określił kluczowe państwa, które odegrają decydującą rolę w nadchodzących wydarzeniach militarnych. Wskazał, że Rosja i Turcja utworzą nowy militarny sojusz, stanowiący oś sprzeciwu względem Izraela i Stanów Zjednoczonych, co będzie miało dalekosiężne konsekwencje międzynarodowe.

„2029 świat jest po dwóch wielkich wojnach. Będą dwie wielkie wojny. Być może będą się działy też równocześnie, czyli będą dwa duże rejony wojen”.

„Jeżeli ma się pojawić militarna oś sprzeciwu względem Izraela i Ameryki, to na pewno będzie to Rosja i na pewno będzie to Turcja”.

Co czeka wschodnią Europę?

Prognozy Krzysztofa Jackowskiego dotyczące wschodniej Europy są szczególnie niepokojące i sugerują poważne konsekwencje nadchodzących konfliktów. Jasnowidz ostrzega, że rejon Bałkanów może doświadczyć znacznych zniszczeń. Podkreślił, że również wschodnia część Europy, w tym Polska, znajdzie się w strefie zagrożenia, ulegając poważnym dewastacjom.

Wizjoner przedstawił konkretne scenariusze dla państw Europy Środkowej, wskazując na ich częściowe lub całkowite zajęcie. Według Jackowskiego, Polska ma zostać częściowo zajęta, Słowacja w całości, podobnie jak Estonia. Jednocześnie, zachodnia część Europy ma pozostać znacznie spokojniejsza, unikając bezpośrednich zniszczeń.

„Rejon Bałkan może ulec sporym zniszczeniom. Wschodnia część Europy może być dość zniszczona. My leżymy we wschodniej części Europy też”.

„Polska częściowo zajęta, Słowacja cała zajęta, Estonia zajęta”.

„Im głębiej na zachód Europy, tym spokojniej, tym nie będzie zniszczeń”.

Sojusz Rosja Turcja Iran

Krzysztof Jackowski szczegółowo opisał powiązania między kluczowymi państwami, które mają zapoczątkować globalne konflikty. Według jego wizji, Rosja nie rozpocznie działań militarnych, dopóki nie uczyni tego Turcja. Przewiduje on, że oba te państwa rozpoczną wspólne operacje wojskowe, co ma być ogromnym szokiem dla światowych przywódców i opinii publicznej.

W prognozach jasnowidza istotną rolę odgrywa również Iran, który ma aktywnie uczestniczyć w osłabianiu zachodnich potęg. Iran ma działać w ścisłej zmowie z Rosją i Turcją, dążąc do rozbrojenia Izraela i Ameryki oraz osłabienia ich baz wojskowych. Jackowski dodał, że Izrael ma prowokować Turcję, aby ta wcześniej zainicjowała działania, dążąc do maksymalnego osłabienia przeciwników.

„Rosja nie zacznie zanim Turcja nie zacznie. Uwaga, Turcja z Rosją coś zaczną”.

„Te państwa zaczną razem, jakby w porozumieniu. Rosja i Turcja. Rosja i Turcja powstaną nagle. Dla wielu przywódców na świecie będzie to szok”.

„Iran jest w ścisłej zmowie i z Turcją, i z Rosją. Iran ma jak najbardziej osłabić bazy amerykańskie. Iran ma jak najbardziej rozbroić Izrael i Amerykę”.

„Izrael chce prowokować Turcję, żeby to Turcja wcześniej zaczęła działać. Ale tu chodzi o to, żeby przeciwników maksymalnie osłabić”.

Wizja czy tylko przestroga?

Wizje Krzysztofa Jackowskiego od lat budzą intensywne emocje i szerokie dyskusje w społeczeństwie. Część osób traktuje jego przewidywania jako poważne ostrzeżenia przed przyszłymi, potencjalnie tragicznymi wydarzeniami. Inni podchodzą do nich ze sceptycyzmem, uznając je za spekulacje lub interpretacje, które nie mają realnego odzwierciedlenia w faktach.

Niezależnie od indywidualnego podejścia, najnowsza wizja jasnowidza na rok 2029, skupiająca się na globalnych wojnach i losach Europy, ponownie wywołała lawinę komentarzy i wzbudziła potrzebę refleksji. Jego słowa skłaniają do zastanowienia nad obecną sytuacją geopolityczną i potencjalnymi scenariuszami przyszłości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.