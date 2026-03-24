Władysław Pietrasik zaginął. Czy 90-latek odnalazł się po wyjeździe z domu?

Gdzie jest 90-letni Władysław?

Od minionego poniedziałku, 23 marca, bliscy i służby z Warszawy Białołęki z niepokojem wypatrują śladów Władysława Pietrasika. Ten 90-letni mieszkaniec stolicy około godziny 14:00 wyruszył z posesji przy ulicy Odkrytej, prowadząc swój ciemnogranatowy Ford Focus o numerach rejestracyjnych WA 47278. Jego zniknięcie natychmiast uruchomiło policyjną machinę poszukiwawczą, gdyż wiek i stan zdrowia zaginionego nie pozostawiają złudzeń co do pilności działań.

Każda godzina w takich przypadkach jest na wagę złota, a doświadczenie uczy, że im szybciej uda się odnaleźć osobę w podeszłym wieku, tym większe są szanse na szczęśliwe zakończenie. Niestety, do tej pory Władysław Pietrasik nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, co potęguje obawy o jego bezpieczeństwo i stan zdrowia.

Charakterystyczne cechy zaginionego

Władysław Pietrasik to mężczyzna o wzroście około 175 centymetrów, normalnej budowie ciała, wyróżniający się zielonymi oczami i łysą głową. W dniu zaginięcia ubrany był w proste, szare spodnie dresowe, sportowe półbuty oraz koszulę w wielokolorową kratę, która była dodatkowo ocieplana. Te szczegóły mogą okazać się kluczowe dla potencjalnych świadków, którzy mogli go widzieć w poniedziałek, a być może nawet później.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, prowadzący śledztwo w sprawie zaginionego Władysława Pietrasika, dokładnie weryfikują każdą poszlakę. Mimo że od momentu zniknięcia upłynęło już kilka dni, nadzieja na odnalezienie seniora nie gaśnie, ale wymaga to wzmożonych działań zarówno ze strony służb, jak i społeczności.

Czy samochód pomoże w poszukiwaniach?

Ciemnogranatowy Ford Focus z tablicami rejestracyjnymi WA 47278 to ważny element układanki, który może naprowadzić służby na trop zaginionego Władysława Pietrasika. Samochód ten jest stosunkowo rozpoznawalny, a fakt, że senior odjechał nim z miejsca zamieszkania, sugeruje, że mógł udać się w konkretne, choć nieznane jeszcze nikomu miejsce. Wszystkie osoby, które widziały ten pojazd w okolicach Białołęki lub w innych częściach Warszawy po poniedziałku 23 marca, proszone są o pilny kontakt z policją.

Możliwe, że Władysław Pietrasik mógł zatrzymać się w jakimś nieoczekiwanym miejscu, a nawet mieć drobną awarię, która uniemożliwia mu skomunikowanie się ze światem. Każda informacja dotycząca jego samochodu, nawet ta z pozoru mało istotna, może stanowić przełom w poszukiwaniach i przyczynić się do jego szybkiego odnalezienia.

"Wszystkie informacje dotyczące zaginionego i jego obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do dyżurnego KP Białołęka, tel. 47 723 51 30, 47 723 51 31, policjantów prowadzących poszukiwania, tel. 47 72-35-236 lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji" - zaapelowała funkcjonariuszka.

Rola społeczeństwa w poszukiwaniach

Jak trafnie zauważyła sierżant Klaudia Dadasiewicz, kluczowa w takich sprawach bywa rola obywateli. Mieszkańcy, którzy codziennie przemierzają ulice, korzystają z transportu publicznego czy spacerują po parkach, są niczym żywe kamery monitoringu, często dostrzegając to, co umyka innym. To właśnie ich spostrzeżenia, z pozoru błahe, niejednokrotnie prowadziły do przełomu w poszukiwaniach zaginionych, dając nadzieję na pozytywne rozwiązanie spraw, które wydawały się beznadziejne.

Historia pokazuje, że nawet najmniejszy detal, taka jak zaparkowany w nietypowym miejscu samochód lub osoba o zbliżonym wyglądzie, może uruchomić lawinę zdarzeń prowadzących do odnalezienia. Dlatego tak ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym i zgłaszać każdy sygnał, który choćby w minimalnym stopniu może pomóc w ustaleniu losu 90-letniego Władysława Pietrasika. Los seniora z Białołęki leży teraz w rękach czujnych mieszkańców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.