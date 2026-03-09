Włamywacz z Żoliborza wrócił na miejsce zbrodni. Co go czekało tym razem?

Włamywacz wraca do piwnicy

W jednym z bloków mieszkalnych przy ulicy Broniewskiego na Żoliborzu doszło do incydentu z udziałem 46-letniego mężczyzny. Kilka dni wcześniej ten sam sprawca dopuścił się kradzieży z włamaniem do piwnicy w tej samej nieruchomości, skąd zabrał wartościowe przedmioty. Łupem padły między innymi dwa plecaki, kołowrotki wędkarskie, agregat do malowania ręcznego oraz artykuły motoryzacyjne o łącznej wartości 2280 złotych, co potwierdzono na podstawie zgłoszenia. Złodziej, którego działania zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu, postanowił ponownie pojawić się na miejscu przestępstwa.

Jego obecność wzbudziła natychmiastową czujność jednego z mieszkańców bloku, który dokładnie rozpoznał w nim osobę odpowiedzialną za wcześniejsze włamanie. Dwaj sąsiedzi, świadomi zagrożenia, podjęli decyzję o interwencji i spróbowali ująć 46-latka. Ich szybka reakcja była kluczowa dla dalszego przebiegu zdarzeń, zmierzając do uniemożliwienia mu kolejnej kradzieży.

Jak doszło do zatrzymania?

Kiedy mieszkańcy próbowali uniemożliwić włamywaczowi ucieczkę, ten zareagował agresywnie i użył środków obrony. W trakcie konfrontacji 46-latek rozpylił w ich kierunku gaz pieprzowy, próbując odeprzeć atak i zyskać czas na ucieczkę z miejsca zdarzenia. Następnie użył śrubokręta, raniąc jednego z interweniujących mężczyzn w ramię, co utrudniło jego schwytanie i zwiększyło powagę sytuacji.

W momencie ujęcia przez mieszkańców, sprawca próbował zmylić ich, twierdząc, że jest osobą bezdomną i nie ma stałego miejsca zamieszkania. Argumentował, że przyszedł do piwnicy wyłącznie w celu ogrzania się, co miało na celu usprawiedliwienie jego obecności i uniknięcie konsekwencji. Mimo prób manipulacji, czujność sąsiadów doprowadziła do wezwania policji, która szybko przybyła na miejsce i dokonała ostatecznego zatrzymania podejrzanego.

Co ujawniło policyjne śledztwo?

Policjanci z Żoliborza szybko zareagowali na zgłoszenie i zatrzymali agresywnego 46-latka, doprowadzając go do komendy. Po przeprowadzeniu wstępnych czynności służbowych okazało się, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, co mogło mieć wpływ na jego nieprzewidywalne zachowanie. Badanie wykazało, że w jego organizmie krążyło prawie promil alkoholu, co jest kwalifikowane jako stan nietrzeźwości i dodatkowo obciąża jego sytuację prawną.

Podczas przeszukania zatrzymanego funkcjonariusze ujawnili dodatkowe dowody przestępczej działalności, potwierdzające jego wcześniejsze działania. Przy mężczyźnie znaleziono foliową przesyłkę zawierającą susz roślinny, co wzbudziło podejrzenia o posiadanie substancji niedozwolonych. Materiał ten został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych, które potwierdziły obecność marihuany. Zatrzymany spędził noc w policyjnej celi, oczekując na wytrzeźwienie i formalne postawienie zarzutów przez prokuraturę.

„Po wytrzeźwieniu usłyszał trzy zarzuty, za kradzież z włamaniem, posiadanie marihuany oraz naruszenie nietykalności cielesnej dwóch mężczyzn. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności” – informuje podinsp. Elwira Kozłowska z KRP Warszawa Żoliborz.

Ile lat grozi za popełnione czyny?

W związku z przedstawionymi zarzutami, 46-latkowi grozi surowa kara pozbawienia wolności, wynikająca z polskiego kodeksu karnego. Kradzież z włamaniem to przestępstwo, za które polskie prawo przewiduje znaczne sankcje, szczególnie w przypadku recydywy lub użycia przemocy. Dodatkowo, posiadanie substancji psychoaktywnych, takich jak marihuana, stanowi odrębne przestępstwo, które również jest karane, niezależnie od innych zarzutów. Wszystkie te czynniki składają się na poważną sytuację prawną sprawcy.

Naruszenie nietykalności cielesnej, zwłaszcza z użyciem niebezpiecznego narzędzia, jakim był śrubokręt, jest traktowane bardzo poważnie przez wymiar sprawiedliwości. Łączna ocena wszystkich popełnionych czynów, w tym ataku na interweniujących mieszkańców, może skutkować wyrokiem do 10 lat pozbawienia wolności, co jest maksymalną karą za tego typu przestępstwa. Mężczyzna pozostaje do dyspozycji prokuratury i sądu, gdzie zapadną dalsze decyzje w jego sprawie, a cały proces będzie transparentny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.