Włodzimierz Czarzasty pożegnał Jadwigę Staniszkis. Pokazał niezwykłe zdjęcie, o czym świadczy?

Kim była profesor Jadwiga Staniszkis?

Jadwiga Staniszkis, zmarła 15 kwietnia 2024 roku, była wybitną polską socjolożką i cenioną publicystką. Posiadała tytuł profesora nauk humanistycznych, a jej opinie i analizy polityczne oraz społeczne były szeroko respektowane, również przez czołowych polityków. Przez wiele lat wnikliwie obserwowała i komentowała polską scenę polityczną, często występując w mediach jako ekspertka.

Od 1992 roku Staniszkis związana była z Uniwersytetem Warszawskim jako profesor, gdzie prowadziła wykłady przez wiele lat. Jej dorobek naukowy został doceniony w 2004 roku, kiedy to otrzymała Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za swoje wybitne osiągnięcia w dziedzinie socjologii. Profesor Staniszkis była postacią kluczową dla polskiej nauki.

Czym zajmowała się Jadwiga Staniszkis?

Główne obszary badawcze profesor Staniszkis obejmowały socjologię polityki, socjologię ekonomiczną oraz socjologię organizacji. Szczególnie interesowały ją problemy związane z transformacją polityczną, gospodarczą i społeczną, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Analizowała również teorie realnego socjalizmu i postkomunizmu, a także zjawisko globalizacji.

Jej szeroka wiedza i doświadczenie były doceniane również poza granicami kraju. Profesor Staniszkis prowadziła wykłady na wielu prestiżowych uniwersytetach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), Uniwersytecie Harvarda oraz Uniwersytecie Michigan. Gościła także na uczelniach w Chinach, Japonii i na Tajwanie, dzieląc się swoją ekspertyzą ze studentami i badaczami z całego świata.

Choroba i odejście Jadwigi Staniszkis.

Profesor Jadwiga Staniszkis zmarła 15 kwietnia 2024 roku w wieku 81 lat po długiej walce z chorobą. Jak ujawniła jej córka w wywiadzie dla "Wprost" kilka miesięcy przed śmiercią, profesor cierpiała na chorobę Alzheimera, co znacznie utrudniało z nią kontakt i zdolność komunikacji. Jej odejście stanowiło bolesną stratę dla bliskich oraz dla środowisk naukowych i politycznych.

Włodzimierz Czarzasty, obecny Marszałek Sejmu, był jedną z wielu osób, które publicznie pożegnały zmarłą profesor. W odpowiedzi na wiadomość o jej śmierci, Czarzasty udostępnił w mediach społecznościowych wzruszające zdjęcie z młodości, na którym uchwycono również młodą Jadwigę Staniszkis. Fotografia ta była wcześniej prezentowana w programie "Fakty po Faktach", w którym oboje gościli.

"Już się nie spotkamy. Wieczne wyrazy szacunku Pani Profesor" - napisał na platformie X Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty wspomina Jadwigę Staniszkis.

Włodzimierz Czarzasty szczegółowo wspominał okoliczności powstania wspólnego zdjęcia w programie "Kropka nad i" na TVN24. Wyjaśnił, że fotografia pochodzi z sesji poświęconej wydarzeniom z 1956 roku w Poznaniu. Czarzasty był wówczas działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich, natomiast Staniszkis pełniła rolę wybitnej działaczki i doradczyni opozycji, z ogromnym wpływem na środowiska akademickie i polityczne.

Wspomniane spotkanie miało miejsce w Audytorium Maximum, gdzie profesor Staniszkis wygłosiła wykład na temat opozycji i źródeł kryzysów. Czarzasty podkreślił, że miała ona "genialnie opanowany ten temat". Jej wystąpienie przyciągnęło rzesze studentów i studentek, co świadczyło o jej autorytecie i znaczeniu jako intelektualistki. Wspólne zdjęcie jest pamiątką tamtego okresu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.