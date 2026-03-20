Wojna z Iranem w oczach Polaków. Czy chcemy wysłać tam wojsko?

Sondaż IBRiS. Czy Polacy popierają interwencję?

Prezydent USA Donald Trump zażądał wsparcia dla amerykańskich i izraelskich operacji w strategicznej cieśninie Ormuz. Ten kluczowy punkt transportu ropy naftowej został zablokowany po działaniach USA i Izraela przeciwko Iranowi. Trump oczekiwał, że inne kraje poniosą konsekwencje tych działań wraz ze Stanami Zjednoczonymi. Wezwanie amerykańskiego prezydenta nie spotkało się jednak z entuzjazmem na arenie międzynarodowej.

Brak „pospolitego ruszenia” skłonił Donalda Trumpa do słynnej tyradzie, w której stwierdził, że NATO nie jest i nie było mu do niczego potrzebne. Mimo istnienia w Polsce polityków lojalnych wobec USA, zarówno prezydent, jak i premier jasno wyrazili swoje stanowisko. Potwierdzili, że wysyłanie polskich żołnierzy na Bliski Wschód nie jest planowane. Taki pogląd podziela również większość „zwykłych Polaków”, co ujawnia najnowsze badanie opinii publicznej.

Wysyłanie polskich żołnierzy do Iranu. Wyniki sondażu

Kluczowe pytanie, zadane Polakom przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, dotyczyło ewentualnego wysłania polskich żołnierzy na wojnę na Bliskim Wschodzie. Wyniki sondażu okazały się jednoznaczne, pokazując brak entuzjazmu dla zaangażowania militarnego. Ogółem aż 84,7 procent badanych wyraziło sprzeciw wobec takiego scenariusza. To świadczy o szerokim konsensusie społecznym w tej kwestii.

Zwolennicy udziału w konflikcie stanowią wyraźną mniejszość w polskim społeczeństwie. Łącznie 11 procent respondentów opowiedziało się za wysłaniem żołnierzy. Ta grupa obejmuje zarówno osoby zdecydowanie popierające interwencję, jak i te, które są do niej raczej przychylne. Niezdecydowanych w kwestii wysłania wojsk na wojnę z Iranem pozostaje jedynie 4,4 procent badanych.

Kategoryczny sprzeciw. Jak odpowiadali respondenci?

Szczegółowe analizy odpowiedzi pokazują skalę zdecydowanego sprzeciwu. Aż 61,4 procent ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, co podkreśla ich kategoryczne stanowisko. Kolejne 23,3 procent Polaków opowiedziało się za opcją „raczej nie”, co dopełnia obraz szerokiego braku zgody na interwencję. Łączny odsetek respondentów przeciwnych wysłaniu wojska jest bardzo wysoki.

Jedynie 1,5 procenta wszystkich respondentów zadeklarowało pełne poparcie dla wysłania polskich żołnierzy na Bliski Wschód. Ta niewielka grupa stanowi zdecydowaną mniejszość w obliczu ogólnego sprzeciwu. Wyniki te wyraźnie wskazują, że pomysł walki za interesy Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahu nie cieszy się poparciem.

Ponadpartyjny sprzeciw. Kto jest przeciw?

Co istotne, sprzeciw wobec udziału Polski w konflikcie z Iranem ma charakter niemal ponadpartyjny. Jak podaje „Rzeczpospolita”, wśród wyborców koalicji rządowej przeciwne stanowisko zajęło 89 procent ankietowanych. Nieco wyższy odsetek, bo aż 92 procent, odnotowano w elektoracie ugrupowań opozycyjnych, takich jak PiS, Razem czy Konfederacja.

Sceptycyzm wobec militarnego zaangażowania jest szczególnie wyraźny wśród sympatyków Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, gdzie sprzeciw deklaruje aż 93 procent badanych. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 13–14 marca. W sondażu wzięła udział reprezentatywna próba 1068 osób, co zapewnia jego wiarygodność.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.